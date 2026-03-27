ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตล่าสุดป่วยวัณโรคตับ-ปอด ต้องฉีดยา 66 เข็ม อาการเริ่มดีขึ้น ไม่มีอะไรน่าห่วง น้ำหนักขึ้น-ทานข้าวหมดจาน แต่ยังเวียนหัว พูดเยอะแล้วเหนื่อย
หลังจากแฟน ๆ เป็นห่วงจากภาพล่าสุดของ เพชรชี่ หรือ เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ซูบผอมลง ตัวและตาเหลืองขึ้นมาก เพราะเอฟเฟ็กต์จากการทานยาที่แรงมาก ๆ เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับปอดและตับ เธอจึงหันมาดูแลรักษาร่างกายตนเองมากขึ้น
ล่าสุด เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัดคลิปอัปเดตขณะนอนให้ยาและน้ำเกลือที่โรงพยาบาล ระบุว่า “วันนี้ก็วันที่ 5 แล้วนะคะของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ที่ต้องมายาและน้ำเกลือ ก็ยังต้องให้กันแบบนี้ไปยาว ๆ ทั้งหมด 62 เข็ม ไม่ใช่สิ 1 เดือนก็ 30 เข็ม 2 เดือนก็ 60 เข็ม บวกกับฉีดไปแล้วอีก 6 เข็มเป็น 66 เข็ม เหลืออีก 60 เข็มโอ้โหแฮปปี้”
ก่อนหน้านี้ เธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรชี่ อัปเดตว่า “คนป่วยตื่นแล้วค่ะทานอาหารเสริมทานวิตามิน ฝันร้ายผ่านไปสักที กว่าจะผ่านไปได้แต่ละคืน หลับยากหลับเย็นเหลือเกิน”
วานนี้ (26 มีนาคม 2569) เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ออกมาอัดคลิปอัปเดตอาการล่าสุด หลังจากเจอกระแสข่าวเท็จว่าตนเสียชีวิตแล้ว จึงอยากออกมาเคลียร์ประเด็น พร้อมเตือนว่าอย่าไปฟังข่าวจากแหล่งอื่น มิฉะนั้นอาจทำให้สับสนได้
“เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะนะคะ วันนี้ 26 มีนาคม 2569 จะมาอัปเดตอาการให้แฟน ๆ ได้ทราบ เพราะหลายคนถามเข้ามาว่าอาการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง การรักษาตอนนี้เพชรยังคงกินยาอยู่ 5 เม็ดครึ่งทุกวันหลังอาหารค่ำ ยังต้องกินแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าวัณโรคตับ-ปอดจะหายดี
เพชรเกิดมาโชคไม่ค่อยดี แพ้ยา คุณหมอจึงให้เป็นยาฉีดมาซึ่งต้องไปฉีดเข้าเส้นเลือดทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน คุณหมอพูดกับตนว่าหลังจากนั้นก็จะหมดทุกข์หมดโศก ตนก็ดีใจมา
ส่วนอาการเกี่ยวกับตัวเองก็ยังคงมีอาการเวียนหัวนิดหน่อย หน้ามืดเวลาลุกเร็ว หรือเจอแสงแดด ทานอาหารได้เยอะขึ้น ทานได้หมดจานและเริ่มใส่พริกได้ รวมทั้งเดิน-เข้าห้องน้ำได้คล่องตัวแล้ว อีกทั้งน้ำหนักขึ้นมา 1 กิโลกรัม จาก 40 เป็น 41 กิโลฯ
อาการที่รู้สึกว่ายังไม่โอเคคือ การหายใจนาน ๆ หรือ พูดเยอะ ๆ เพราะทำให้ตนรู้สึกเหนื่อย โดยเฉพาะปัญหาการหายใจเราหายใจได้ไม่ยาวเหมือนตอนเราปกติ อาการเบื้องต้นเป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าเป็นแล้ว อาการดีขึ้นตามลำดับ
ขอบคุณทุกคนที่ถามไถ่เข้ามา อันนี้คืออัปเดตล่าสุดจากช่องเพชรเอง อย่าไปฟังจากช่องไหน ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วง ตอนนี้เริ่มกลับมาไลฟ์สดทุกวันแล้ว เพราะเหงา กินยาแล้วบางทีก็รู้สึกเบลอ ๆ เริ่มร้อง-เต้นได้ ขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไป เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะ”
