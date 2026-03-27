ส่งกำลังใจ เพชรชี่ อินฟลูฯ คนดัง ป่วยหนัก ฉีดยา 66 เข็ม หลังป่วยโรคปอด-ตับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:34 น.
เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตอาการป่วยวัณโรคตับ-ปอด

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัปเดตล่าสุดป่วยวัณโรคตับ-ปอด ต้องฉีดยา 66 เข็ม อาการเริ่มดีขึ้น ไม่มีอะไรน่าห่วง น้ำหนักขึ้น-ทานข้าวหมดจาน แต่ยังเวียนหัว พูดเยอะแล้วเหนื่อย

หลังจากแฟน ๆ เป็นห่วงจากภาพล่าสุดของ เพชรชี่ หรือ เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ซูบผอมลง ตัวและตาเหลืองขึ้นมาก เพราะเอฟเฟ็กต์จากการทานยาที่แรงมาก ๆ เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับปอดและตับ เธอจึงหันมาดูแลรักษาร่างกายตนเองมากขึ้น

ล่าสุด เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัดคลิปอัปเดตขณะนอนให้ยาและน้ำเกลือที่โรงพยาบาล ระบุว่า “วันนี้ก็วันที่ 5 แล้วนะคะของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้ที่ต้องมายาและน้ำเกลือ ก็ยังต้องให้กันแบบนี้ไปยาว ๆ ทั้งหมด 62 เข็ม ไม่ใช่สิ 1 เดือนก็ 30 เข็ม 2 เดือนก็ 60 เข็ม บวกกับฉีดไปแล้วอีก 6 เข็มเป็น 66 เข็ม เหลืออีก 60 เข็มโอ้โหแฮปปี้”

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ให้ยา 66 เข็ม
ภาพจาก Facebook : เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรชี่

ก่อนหน้านี้ เธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรชี่ อัปเดตว่า “คนป่วยตื่นแล้วค่ะทานอาหารเสริมทานวิตามิน ฝันร้ายผ่านไปสักที กว่าจะผ่านไปได้แต่ละคืน หลับยากหลับเย็นเหลือเกิน”

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เคลื่อนไหวหลงป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ
ภาพจาก Facebook : เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรชี่

วานนี้ (26 มีนาคม 2569) เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ ออกมาอัดคลิปอัปเดตอาการล่าสุด หลังจากเจอกระแสข่าวเท็จว่าตนเสียชีวิตแล้ว จึงอยากออกมาเคลียร์ประเด็น พร้อมเตือนว่าอย่าไปฟังข่าวจากแหล่งอื่น มิฉะนั้นอาจทำให้สับสนได้

“เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะนะคะ วันนี้ 26 มีนาคม 2569 จะมาอัปเดตอาการให้แฟน ๆ ได้ทราบ เพราะหลายคนถามเข้ามาว่าอาการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง การรักษาตอนนี้เพชรยังคงกินยาอยู่ 5 เม็ดครึ่งทุกวันหลังอาหารค่ำ ยังต้องกินแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าวัณโรคตับ-ปอดจะหายดี

เพชรเกิดมาโชคไม่ค่อยดี แพ้ยา คุณหมอจึงให้เป็นยาฉีดมาซึ่งต้องไปฉีดเข้าเส้นเลือดทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน คุณหมอพูดกับตนว่าหลังจากนั้นก็จะหมดทุกข์หมดโศก ตนก็ดีใจมา

ส่วนอาการเกี่ยวกับตัวเองก็ยังคงมีอาการเวียนหัวนิดหน่อย หน้ามืดเวลาลุกเร็ว หรือเจอแสงแดด ทานอาหารได้เยอะขึ้น ทานได้หมดจานและเริ่มใส่พริกได้ รวมทั้งเดิน-เข้าห้องน้ำได้คล่องตัวแล้ว อีกทั้งน้ำหนักขึ้นมา 1 กิโลกรัม จาก 40 เป็น 41 กิโลฯ

อาการที่รู้สึกว่ายังไม่โอเคคือ การหายใจนาน ๆ หรือ พูดเยอะ ๆ เพราะทำให้ตนรู้สึกเหนื่อย โดยเฉพาะปัญหาการหายใจเราหายใจได้ไม่ยาวเหมือนตอนเราปกติ อาการเบื้องต้นเป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าเป็นแล้ว อาการดีขึ้นตามลำดับ

ขอบคุณทุกคนที่ถามไถ่เข้ามา อันนี้คืออัปเดตล่าสุดจากช่องเพชรเอง อย่าไปฟังจากช่องไหน ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วง ตอนนี้เริ่มกลับมาไลฟ์สดทุกวันแล้ว เพราะเหงา กินยาแล้วบางทีก็รู้สึกเบลอ ๆ เริ่มร้อง-เต้นได้ ขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไป เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะคะ”

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ อัดคลิปโต้ข่าวลือเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรชี่

เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ เพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะ-2

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:34 น.
62
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

