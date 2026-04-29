ข่าวอาชญากรรม

เด็ก 14 เพิ่งพ้นสถานพินิจ 3 วัน ลวงเด็กหญิง 8 ขวบ อนาจารในป่า ลุงทนไม่ไหวชกพ่อเด็กที่เข้าข้างคนผิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 09:28 น.
แม่ร้องสื่อหลังลูกสาวถูกลูกชายเพื่อนสามีอุบายชวนตามหาจักรยาน ก่อนลากเข้าป่าหลังหมู่บ้านในปทุมธานี ตำรวจเร่งประสานทีมสหวิชาชีพสอบปากคำ เตรียมแจ้งข้อหา

เด็กชายวัย 14 ปี เพิ่งออกจากสถานพินิจมาได้แค่ 3 วัน ก็ก่อเหตุซ้ำ ใช้อุบายชวนเด็กหญิง 8 ขวบไปตามหาจักรยานที่หายไป ก่อนลากเข้าป่าหลังหมู่บ้านกระทำอนาจาร แม่เด็กยืนยันเอาผิดถึงที่สุด ขณะที่ลุงของเด็กหญิงทนไม่ไหว ปรี่เข้าชกพ่อแท้ ๆ ของเด็กต่อหน้าตำรวจ หลังเห็นว่ามีท่าทีเข้าข้างฝ่ายผู้ก่อเหตุ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 42 ปี เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า ด.ญ.น้ำ (นามสมมติ) ลูกสาววัย 8 ปี ถูกเด็กชายวัย 14 ปี ลวงไปกระทำอนาจารในป่าหลังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.ปทุมธานี ผู้ก่อเหตุคือ ด.ช.ต้น (นามสมมติ) ลูกชายของเพื่อนพ่อเด็ก ที่เพิ่งพ้นโทษจากสถานพินิจมาได้เพียง 3-4 วัน

จักรยานหาย กลายเป็นกับดัก

เหตุย้อนไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ด.ญ.น้ำ ปั่นจักรยานไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อหน้าซอย พอเดินออกมาจักรยานหายไป จึงวิ่งกลับมาบอกแม่ พอถึงช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ด.ช.ต้น มาชักชวน ด.ญ.น้ำ ออกไปตามหาจักรยานให้

แม่ของเด็กหญิงเห็นว่า ด.ช.ต้น เพิ่งพ้นโทษมาไม่นาน คิดว่าคงไม่กล้าทำผิดซ้ำ จึงไว้ใจปล่อยให้ลูกสาวไปด้วย ไม่นานหลังจากนั้น ลูกชายของนางสาวเอวิ่งหน้าตื่นกลับมาบอกว่า ด.ช.ต้น ผลักน้องสาวเข้าไปในป่า

นางสาวเอรีบออกตามหา พบลูกสาวหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนในสภาพหวาดกลัวอย่างหนัก กลัวผู้ก่อเหตุจะตามมาทำร้าย

ตรวจพบรอยแดง-รอผลละเอียดจาก รพ.ปทุมธานี

ประธานชุมชนทราบเรื่อง แนะนำให้พาเด็กหญิงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและส่งตัวตรวจร่างกาย เบื้องต้นพบรอยแดงบริเวณก้น ขณะนี้รอผลตรวจโดยละเอียดจากโรงพยาบาลปทุมธานี

นางสาวเอเปิดเผยด้วยความเสียใจว่า สภาพจิตใจของลูกสาวขณะนี้ย่ำแย่ มีอาการซึมเศร้า ตนยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะ ด.ช.ต้น เคยพยายามทำแบบเดียวกันกับลูกสาวมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอายุ 6 ขวบ แต่ครั้งนั้นมีคนมาช่วยไว้ทัน

ลุงทนไม่ไหว ปรี่ชกพ่อเด็กกลางวงตำรวจ

ระหว่างที่ตำรวจนำตัวเด็กหญิงไปชี้จุดเกิดเหตุ เกิดเหตุวุ่นวายขึ้น ลุงของเด็กหญิงทนไม่ไหว พุ่งเข้าชกต่อยพ่อแท้ ๆ ของเด็ก เพราะโกรธแค้นที่พ่อมีท่าทีเข้าข้างฝ่ายผู้ก่อเหตุและไม่อยากแจ้งความเอาผิด

ประธานชุมชนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด.ช.ต้น เพิ่งออกจากสถานพินิจมาได้เพียง 3-4 วันก็มาก่อเหตุซ้ำ ผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุยังมีประวัติพัวพันกับยาเสพติด ตนจึงคอยเตือนคนในชุมชนที่มีเด็กเล็กให้ระมัดระวัง

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า เนื่องจากทั้งผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กและเยาวชน ตำรวจจำเป็นต้องรอประสานงานกับทีมสหวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดก่อน เมื่อกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

