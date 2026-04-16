พ่อเลี้ยงน้องยูกิ รับสารภาพ ฆ่าลูกชาย 11 ขวบ ย้ายศพซ่อนป่าหลายแห่งในเกียวโต
พ่อชาวญี่ปุ่นสารภาพฆ่าลูกชาย 11 ขวบ ย้ายศพซ่อนป่าหลายแห่งในเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต ฟ้องศาลข้อหาฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพ ผลชันสูตรยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
นายยูกิ อาดาจิ พ่อเลี้ยงวัย 37 ปี รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารเด็กชายยูกิ อาดาจิ ลูกชายวัย 11 ขวบของตนเอง หลังถูกจับกุมเมื่อเช้าตรู่วันที่ 16 เมษายนในข้อหาทิ้งศพเด็กชายในพื้นที่ป่าของเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต
ผู้ต้องหาให้การกับตำรวจว่า “ไม่มีอะไรน่าสงสัย ผมเป็นคนทำเอง” แหล่งข่าวสืบสวนระบุว่าเขาให้การสารภาพว่าลงมือฆ่าลูกชายด้วย ตำรวจส่งตัวเขาให้พนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในวันเดียวกัน
ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาเคลื่อนย้ายร่างเด็กชายหลายครั้งเพื่อนำไปซ่อนตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองนันตัง ร่างของเด็กชายถูกพบในป่าระหว่างบ้านของเขากับโรงเรียนประถมเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 เมษายน ขณะนี้ทีมสืบสวนกำลังเร่งหาเหตุผลในการย้ายศพพร้อมทั้งค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กชายผู้สูญหายไปตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม
ผลการชันสูตรพลิกศพยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ แต่ประเมินว่าเด็กเสียชีวิตในช่วงปลายเดือนมีนาคม แหล่งข่าวสืบสวนระบุว่ามีคนเห็นเด็กชายยังมีชีวิตอยู่ครั้งสุดท้ายในเช้าวันที่ 23 มีนาคม ตำรวจยืนยันว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้ นอกจากนี้ยังไม่เคยมีรายงานประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนี้มาก่อน
สื่อมวลชนกว่า 100 คนมารวมตัวกันที่สถานีตำรวจนันตังในช่วงบ่ายของวันที่ 16 เมษายน เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แผ่นพลาสติกกับร่มบังสายตานักข่าวขณะนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ติดฟิล์มทึบเดินทางไปยังสำนักงานอัยการเขตเกียวโต
การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากการค้นหาตัวเด็กนานถึง 3 สัปดาห์ นายอาดาจิอ้างว่าเขาขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียนประถมโซโนะเบะในเช้าวันที่ 23 มีนาคม เขาบอกว่าไปส่งที่ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียนในโรงเรียน แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนกลับไม่พบภาพเด็กชายเดินทางมาถึง เด็กไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์จีพีเอสติดตัว กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงก็ไม่พบภาพเด็กเดินทางด้วยรถไฟหรือรถประจำทาง
ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคมว่ามีคนพบกระเป๋านักเรียนของเด็กตกอยู่ในภูเขาห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร จุดที่พบเป็นทางผ่านภูเขาแคบๆ ไม่มีไฟถนน มีต้นไม้สูงล้อมรอบ เส้นทางนี้ไม่ได้มุ่งหน้าไปบ้านตระกูลอาดาจิหรือสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด ตำรวจตั้งข้อสังเกตในตอนนั้นว่าอาจมีบุคคลที่สามจงใจนำกระเป๋าไปทิ้งไว้
แม้ตำรวจจะประกาศว่าค้นหาทั่วทั้งเมือง แต่พวกเขาแอบตรวจสอบพฤติกรรมของพ่ออย่างใกล้ชิด ตำรวจแอบค้นหาพื้นที่ภูเขากับพงหญ้าใกล้บ้านรวมถึงเส้นทางไปโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อว่าพ่อเคยไป
วันที่ 12 เมษายน ตำรวจพบรองเท้าเด็กคล้ายรองเท้าผ้าใบที่เด็กชายใส่ในวันหายตัวไปตกอยู่ในภูเขาระหว่างบ้านกับโรงเรียน วันต่อมาตำรวจขยายพื้นที่ค้นหาให้ใกล้โรงเรียนมากขึ้น จนกระทั่งพบศพเด็กชายในพื้นที่ป่าห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ศพเด็กชายไม่มีรองเท้าใส่ เรื่องนี้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเด็กเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วถูกนำศพมาทิ้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดตั้งศูนย์สืบสวนสอบสวนที่มีเจ้าหน้าที่ 37 นายที่สถานีตำรวจนันตังเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดีนี้ ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายอาดาจิเปิดเผยว่าบริษัทสั่งพักงานผู้ต้องหาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ตัวแทนปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องผลการทำงานของผู้ต้องหา แต่ยืนยันว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้อย่างเต็มที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดประวัติ “ยูคิ อาดาจิ” พ่อเลี้ยงโหดเกียวโต สารภาพฆ่าลูกเลี้ยงวัย 11 ขวบ ปิดฉากละครลวงโล
- ชาติชั่ว หนุ่มวัย 23 แค้น โดนพ่อแจ้งความข่มขืนลูกสาว 13 รัวปืนดับก่อนขึ้นศา
- “โอ๊ค พานทองแท้” เยี่ยมทักษิณ บอกพ่อให้รักษาสุขภาพ รอวันกลับออกมา
