หนุ่มโหดยิงแฟนสาวท้องดับสบด แค้นไม่ยอมทำแท้ง ขุดประวัติโหด ชอบใช้ปืนจ่อหน้าขู่
หนุ่ม 18 ยิงแฟนสาววัย 16 ปีกำลังตั้งท้องดับสลด หลังบังคับให้ทำแท้งแต่ไม่สำเร็จ ย้อนพฤติกรรมโหด ชอบใช้จ่อปืนหน้าข่มขู่ ซ้ำยังใส่กำไล EM ขณะก่อเหตุ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลดในเมืองบัคอาย รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา กรณี ไมเคิล ซานเชซ วัย 18 ปี ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม ไรลีย์ มอนต์โกเมอรี แฟนสาววัย 16 ปี ที่กำลังตั้งครรภ์
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่ถนนเอลวูด เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบหญิงสาว 3 รายถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส โดย ไรลีย์ มอนต์โกเมอรี วัย 16 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ส่วนเพื่อนของเธอวัย 17 ปี ซึ่งกำลังตั้งครรภ์เช่นกัน และหญิงสาวอีกรายวัย 22 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพอาการวิกฤต
เอมี่ แม่เลี้ยงของไรลีย์ เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มระดมทุน GoFundMe ว่า ไมเคิล ซานเชซ มีพฤติกรรมควบคุมบงการแฟนสาวอย่างหนัก ในช่วงแรกฝ่ายชายทำตัวดีและอ่อนหวาน แต่หลังจากไรลีย์ตั้งครรภ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไป ซานเชซพยายามกดดันและข่มขู่ให้ไรลีย์ทำแท้งลูกในครรภ์ แต่ไรลีย์ไม่ทำตายและตัดสินใจบอกเลิกในเดือนมีนาคม ซานเชซกลับจ่อปืนที่ใบหน้าและขู่ว่า “เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เลิก”
นอกจากนี้เขามักส่งภาพตัวเองถือปืนจ่อหัวพร้อมข้อความข่มขู่ว่า “ฉันจะจัดการเธอ” ส่งไปให้แฟนสาว
ครอบครัวของไรลีย์ยืนยันว่าได้แจ้งความเรื่องการถูกข่มขู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้ง รวมถึงครั้งล่าสุดเพียง 3 ชั่วโมงก่อนที่เธอจะถูกสังหาร แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทางครอบครัวเชื่อว่าซานเชซวางแผนฆาตกรรมไรลีย์ไว้ก่อนหน้านี้
ส่วนเพื่อนของไรลีย์ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ รายงานระบุว่าเธอถูกยิง 3 นัด และแพทย์ต้องทำการผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินทารกเพศชายในครรภ์ออกมาในสัปดาห์ที่ 25 ของการตั้งครรภ์ ส่วนหญิงสาวอีกรายยังไม่มีการรายงานอาการให้ทราบ
ในขณะที่เกิดเหตุไมเคิลยังอยู่ระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่และสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ จากคดีขับรถประมาทจากอาการหัวร้อนขณะขับรถ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ปัจจุบัน ไมเคิล ซานเชซ ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำมาร์ริโคปาเคาน์ตี ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนรวม 2 กระทง (จากการเสียชีวิตของไรลีย์และทารกในครรภ์) ครอบครัวเปิดเผยว่าไรลีย์ตั้งใจจะตั้งชื่อลูกสาวที่จากไปว่า “เอริกา แคทลีน” ตามชื่อของคุณยายของเธอ
ข้อมูลจาก : thesun
