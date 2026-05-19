เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 17:06 น.
เปิดปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2569 รัฐจ่าย 600 บาทต่อคน ผู้ปกครองเช็กสิทธิและสถานะผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน แอปเงินเด็ก และแอปทางรัฐ

ผู้ปกครองคนไหนมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมตัวรับเงินในเดือนมิถุนายน 2569 รัฐบาลกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงอายุครบ 6 ปี ในครัวเรือนรายได้น้อย ตามโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร?

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับเด็กที่อยู่ในครัวเรือนรายได้น้อย โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะและสิทธิของตนเองได้ผ่านช่องทางดังนี้

  • เว็บไซต์ระบบตรวจสอบสิทธิของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

  • แอปพลิเคชันเงินเด็ก

  • แอปพลิเคชันทางรัฐ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนบุตร ช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2569

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนการเงิน สามารถตรวจสอบวันโอนเงินรอบถัดไปของปีงบประมาณ 2569 ได้ตามตารางนี้

  • กรกฎาคม 2569: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569

  • สิงหาคม 2569: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569

  • กันยายน 2569: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569

หากผู้ปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารและสถานะสิทธิอีกครั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

