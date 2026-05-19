เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่
เปิดปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2569 รัฐจ่าย 600 บาทต่อคน ผู้ปกครองเช็กสิทธิและสถานะผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน แอปเงินเด็ก และแอปทางรัฐ
ผู้ปกครองคนไหนมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมตัวรับเงินในเดือนมิถุนายน 2569 รัฐบาลกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิใน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นสวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงอายุครบ 6 ปี ในครัวเรือนรายได้น้อย ตามโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ใครมีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร?
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน สำหรับเด็กที่อยู่ในครัวเรือนรายได้น้อย โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะและสิทธิของตนเองได้ผ่านช่องทางดังนี้
-
เว็บไซต์ระบบตรวจสอบสิทธิของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
-
แอปพลิเคชันเงินเด็ก
-
แอปพลิเคชันทางรัฐ
ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนบุตร ช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2569
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการวางแผนการเงิน สามารถตรวจสอบวันโอนเงินรอบถัดไปของปีงบประมาณ 2569 ได้ตามตารางนี้
-
กรกฎาคม 2569: วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569
-
สิงหาคม 2569: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569
-
กันยายน 2569: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
หากผู้ปกครองตรวจสอบแล้วพบว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารและสถานะสิทธิอีกครั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด
อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม
- ดับฝันทั้งประเทศ? ลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ส่อล่ม เอเย่นต์เรียก 1,300 ล้าน ครม.จ่อถก 19 พ.ค.
- คลังชง ครม. เคาะ “ไทยช่วยไทยพลัส” อัดฉีด 4 แสนล้าน กู้วิกฤติปากท้อง
- สรุปราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. 69 เปิดตลาดพุ่ง 150 รูปพรรณขายออก 71,200 บาท
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: