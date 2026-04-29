“ปวิน” ยก “พิมรี่พาย” เป็นผู้ชนะ สงครามทุเรียน อัดรัฐบาล ทำเศรษฐกิจพังย่อยยับ
“ปวิน” ยก “พิมรี่พาย” เป็นผู้ชนะสงครามทุเรียน ตัดหน้าคู่แข่งหมด อัดรัฐบาล เลือกลงมาเล่นกับผู้ค้ารายย่อย ทำเศรษฐกิจพังย่อยยับ
29 เม.ย. 2569 ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากเมื่อคืนของวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ได้สร้างปรากฏการณ์ไลฟ์สดขายทุเรียนลูกละ 100 บาท ด้วยการมีผู้เข้าชมมากกว่า 8 แสนครั้งในทุกแพลตฟอร์ม และสามารถขายทุเรียนแต่ละครั้งได้หมดภายในเพียงไม่กี่วินาที
ศ.ดร.ปวิน ระบุว่า “สงครามทุเรียนครั้งนี้จบลงที่พิมรี่พายเป็นผู้ชนะ เพราะกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์แห่งเดียวที่รัฐมนตรีพาณิชย์อุ้มชู ได้เวลา prime time ในการไลฟ์ขายทุเรียน ตัดหน้าคู่แข่งอื่นๆ ทั้งหมด กลายเป็นธุรกิจของพิมรี่พายอื่นๆ ที่ขายดีอยู่ ยิ่งติดตลาดขึ้นไปอีก
และแม้ในการไลฟ์ขายทุเรียนครั้งต่อๆ มา นางจะยอมขายในราคาเดิมซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุน แต่นี่แหละคือหลักปรัชญาพ่อหลวง – ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ยอมขาดทุนกับการขายทุเรียน แต่ได้กำไรในเรื่องอื่น เช่นในการขายสินค้าตัวอื่นที่กินกำไรมากกว่า นี่ไม่นับเรื่องเกี่ยวกับการ promote แบรนด์พิมรี่พายขึ้นไปอีก
ไม่แปลกใจเลยที่อดีตพระแต่งหญิงจะร้องกรี๊ดจนจีวรหลุดเพราะไม่สามารถสู้ราคาต่ำขนาดนั้นได้ แต่ที่พ่ายแพ้ย่อยยับจริงๆ ไม่ใช่มีแค่คู่แข่งขายทุเรียนเจ้าอื่น แต่คือรัฐบาลอนุทิน กระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เลดี้ไดอาน่าแห่งเมืองไทย เจ้าแม่สร้างคอนเทนท์ที่ไม่สามารถคิดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคได้ แต่กระโดดลงมาเล่นกับผู้ค้ารายย่อย แล้วเปลี่ยนสินค้าเกษตรไปเรื่อยๆ นี่แหละค่ะที่พังย่อยยับ”
