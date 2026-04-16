ชำแหละคดี “ยูกิฆ่ายูกิ” พ่อเลี้ยง-ลูกเลี้ยงชื่อเหมือนกันเป๊ะ แต่ทำไมญี่ปุ่นบอกคนละชื่อ
เจาะลึกคดีสลดที่เกียวโต เมื่อผู้ก่อเหตุและเด็กชายวัย 11 ขวบมีคำเรียกขานพ้องกันเป๊ะ ไขความหมายแฝงผ่านอักษรคันจิ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ 3 เดือนของการสร้างครอบครัวใหม่ที่จบลงด้วยความสูญเสีย
หลายคนติดตามคดีนี้อาจจะแอบรู้สึกขนลุกหรือแปลกใจที่พ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงดันชื่อ “ยูกิ” เหมือนกันเป๊ะใช่มั้ยครับ? แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีเกร็ดความรู้ทางภาษาซ่อนอยู่ ถ้าเราไปดูในบริบทของภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ ทั้งสองคนนี้ “ไม่ได้ชื่อเหมือนกัน” ซะทีเดียวครับ ขอเล่าให้ฟังง่ายๆ แบบนี้ครับ
เสียงสั้น-เสียงยาว ไม่เหมือนกัน
เวลาสื่อต่างประเทศหรือสื่อไทยนำข่าวมาเขียนทับศัพท์ เราจะเห็นแค่คำว่า “Yuki” (ยูกิ) เหมือนกันทั้งคู่ แต่ในภาษาญี่ปุ่นเวลาพูดออกเสียงจริงๆ จะต่างกันชัดเจนเลยครับ
- พ่อเลี้ยง (ผู้ก่อเหตุ) ออกเสียงยาวว่า “ยู-กิ” (Yuuki)
- ลูกเลี้ยง (ผู้เสียชีวิต) ออกเสียงสั้นว่า “ยุ-กิ” (Yuki)
ความหมายคนละเรื่องเมื่อดูจาก “ตัวอักษรคันจิ”
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น แม้ชื่อจะออกเสียงคล้ายกัน แต่ถ้าเขียนด้วย “ตัวคันจิ” ต่างกัน ความหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยครับ พอเราไปดูชื่อจริงตามบัตรประชาชนของทั้งคู่ จะเห็นความต่างชัดเจนมาก
ลูกเลี้ยง (ยุ-กิ) เขียนด้วยคันจิคำว่า 結希 ตัว 結 (ยุ) แปลว่า การผูกพันหรือเชื่อมโยง ส่วน 希 (กิ) แปลว่า ความหวัง พอมารวมกันจึงมีความหมายซึ้งๆ ว่า “สายใยแห่งความหวัง” ซึ่งสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่พ่อแม่แท้ๆ ตั้งใจมอบให้เด็กคนนี้ครับ
ส่วนพ่อเลี้ยง (ยู-กิ) เขียนด้วยคันจิคำว่า 優季 ตัว 優 (ยู) แปลว่า ความดีงาม หรือความอ่อนโยน ส่วน 季 (กิ) แปลว่า ฤดูกาล พอมารวมกันจะแปลได้ประมาณว่า “ฤดูกาลที่แสนอ่อนโยนและดีงาม”
สรุปก็คือ…ความรู้สึกอึดอัดชวนขนลุกแบบ “ยูกิ ฆ่า ยูกิ” ที่เราเห็นในข่าวนั้น เกิดจากข้อจำกัดของการเขียนทับศัพท์ข้ามภาษาครับ ที่ดันไปตัดเรื่องเสียงสั้น-ยาวออกไปจนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ แต่สำหรับคนญี่ปุ่นที่ได้ดูข่าวหรืออ่านข่าวนี้ พวกเขาจะเห็นตัวอักษรคันจิและฟังเสียงออกทันทีครับว่า สองคนนี้ใช้ชื่อคนละชื่อ และมีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ
