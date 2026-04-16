ชำแหละคดี “ยูกิฆ่ายูกิ” พ่อเลี้ยง-ลูกเลี้ยงชื่อเหมือนกันเป๊ะ แต่ทำไมญี่ปุ่นบอกคนละชื่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 16:19 น.
83
เจาะลึกคดีสลดที่เกียวโต เมื่อผู้ก่อเหตุและเด็กชายวัย 11 ขวบมีคำเรียกขานพ้องกันเป๊ะ ไขความหมายแฝงผ่านอักษรคันจิ พร้อมเปิดไทม์ไลน์ 3 เดือนของการสร้างครอบครัวใหม่ที่จบลงด้วยความสูญเสีย

หลายคนติดตามคดีนี้อาจจะแอบรู้สึกขนลุกหรือแปลกใจที่พ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงดันชื่อ “ยูกิ” เหมือนกันเป๊ะใช่มั้ยครับ? แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีเกร็ดความรู้ทางภาษาซ่อนอยู่ ถ้าเราไปดูในบริบทของภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ ทั้งสองคนนี้ “ไม่ได้ชื่อเหมือนกัน” ซะทีเดียวครับ ขอเล่าให้ฟังง่ายๆ แบบนี้ครับ

เสียงสั้น-เสียงยาว ไม่เหมือนกัน

เวลาสื่อต่างประเทศหรือสื่อไทยนำข่าวมาเขียนทับศัพท์ เราจะเห็นแค่คำว่า “Yuki” (ยูกิ) เหมือนกันทั้งคู่ แต่ในภาษาญี่ปุ่นเวลาพูดออกเสียงจริงๆ จะต่างกันชัดเจนเลยครับ

  • พ่อเลี้ยง (ผู้ก่อเหตุ) ออกเสียงยาวว่า “ยู-กิ” (Yuuki)
  • ลูกเลี้ยง (ผู้เสียชีวิต) ออกเสียงสั้นว่า “ยุ-กิ” (Yuki)

ความหมายคนละเรื่องเมื่อดูจาก “ตัวอักษรคันจิ”

ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น แม้ชื่อจะออกเสียงคล้ายกัน แต่ถ้าเขียนด้วย “ตัวคันจิ” ต่างกัน ความหมายก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเลยครับ พอเราไปดูชื่อจริงตามบัตรประชาชนของทั้งคู่ จะเห็นความต่างชัดเจนมาก

ลูกเลี้ยง (ยุ-กิ) เขียนด้วยคันจิคำว่า 結希 ตัว 結 (ยุ) แปลว่า การผูกพันหรือเชื่อมโยง ส่วน 希 (กิ) แปลว่า ความหวัง พอมารวมกันจึงมีความหมายซึ้งๆ ว่า “สายใยแห่งความหวัง” ซึ่งสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่พ่อแม่แท้ๆ ตั้งใจมอบให้เด็กคนนี้ครับ

ส่วนพ่อเลี้ยง (ยู-กิ) เขียนด้วยคันจิคำว่า 優季 ตัว 優 (ยู) แปลว่า ความดีงาม หรือความอ่อนโยน ส่วน 季 (กิ) แปลว่า ฤดูกาล พอมารวมกันจะแปลได้ประมาณว่า “ฤดูกาลที่แสนอ่อนโยนและดีงาม”

สรุปก็คือ…ความรู้สึกอึดอัดชวนขนลุกแบบ “ยูกิ ฆ่า ยูกิ” ที่เราเห็นในข่าวนั้น เกิดจากข้อจำกัดของการเขียนทับศัพท์ข้ามภาษาครับ ที่ดันไปตัดเรื่องเสียงสั้น-ยาวออกไปจนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ แต่สำหรับคนญี่ปุ่นที่ได้ดูข่าวหรืออ่านข่าวนี้ พวกเขาจะเห็นตัวอักษรคันจิและฟังเสียงออกทันทีครับว่า สองคนนี้ใช้ชื่อคนละชื่อ และมีความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
แฉรายงาน UN กองกำลังเคนยาในเฮติ พัวพันคดีข่มขืน 4 ราย เด็ก 12 ขวบตกเป็นเหยื่อ ข่าวต่างประเทศ

รายงาน UN แฉ กองกำลังเคนยา ย่ำยีเด็ก 12 ขวบที่เฮติ เคนยาโต้เดือด ‘ไร้มูล’ ก่อนทิ้งภารกิจ

3 นาที ที่แล้ว
โรงพยาบาลรัฐปากีใช้เข็มฉีดยาซ้ำทำเด็กติดเชื้อเอชไอวีพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงพยาบาลรัฐปากี ใช้เข็มฉีดยาซ้ำ ทำเด็กกว่า 300 คนติดเชื้อ HIV

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! ญี่ปุ่นนับพันลุกฮือประท้วงสร้าง ‘มัสยิด’ ชี้ ขัดแย้งวิถีชีวิตดั้งเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมตามทัน! ศาลสั่งคุก ครูบูลลี่ศิษย์ 11 ขวบจนจบชีวิต แบนห้ามสอนตลอดกาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย ข่าวต่างประเทศ

นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต ข่าว

สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ปิดตลาด 16 เม.ย. 69 วันแรกหลังสงกรานต์ รูปพรรณแตะ 73,700 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เผยเลขวันเสียชีวิตพ่อออกตรงเลขท้ายรางวัลที่ 1 งวด 16 เม.ย. 69 บันเทิง

ขนลุก! เลขพ่อ จ๊ะ นงผณี ให้โชค ตรงเลขท้าย แฟนคลับแห่ขอบคุณ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันที่ 17 ย้อนหลัง 5 ปี รับแนวทางเลขเด็ดงวดแรกหลังสงกรานต์ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 17 ย้อนหลัง 5 ปี รับแนวทางเลขเด็ดงวดแรกหลังสงกรานต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ลอตเตอรี่พลัส สาดโชค เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์คนเดียว 30 ล้าน งวด 16/4/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอย ท่าพระจันทร์&quot; ออกโรงป้อง &quot;รถถัง&quot; โดนฟ้อง 640 ล้าน ชี้โดนบีบเพราะความจน ข่าวกีฬา

“บอย ท่าพระจันทร์” ออกโรงป้อง “รถถัง” โดนฟ้อง 640 ล้าน ชี้โดนบีบเพราะความจน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ตัดสินใจขึ้นเขียง ทำหมัน ลั่น ความสุขเดียวคือลูกสาว &quot;น้องเฟรยา&quot; บันเทิง

บอย ภิษณุ ตัดสินใจ “ทำหมัน” ลั่น เฟรยาคือความสุขเดียวที่มี ดีเจต้นหอม โผล่เมนต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเลย! ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 16 เม.ย. 69 ออกไหม? หยุดสงกรานต์กี่วัน กลับมาลุ้นโชคอีกทีวันไหน หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16 เม.ย. 69 ออกไหม? เช็กตารางหยุดสงกรานต์ กลับมาออกอีกทีวันไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากดิจิทัล L6 งวด 16 เม.ย. 69 แอปฯ เป๋าตัง ตรวจหวย

เฮลั่น! สลากดิจิทัล L6 แตก เศรษฐีใหม่ดวงเฮง ถูกคนเดียว 19 ใบ รับเละ 114 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 เมษายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 เมษายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชำแหละคดี &quot;ยูกิฆ่ายูกิ&quot; พ่อเลี้ยง-ลูกเลี้ยงชื่อเหมือนกันเป๊ะ แต่ทำไมญี่ปุ่นบอกคนละชื่อ ข่าวต่างประเทศ

ชำแหละคดี “ยูกิฆ่ายูกิ” พ่อเลี้ยง-ลูกเลี้ยงชื่อเหมือนกันเป๊ะ แต่ทำไมญี่ปุ่นบอกคนละชื่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจหนองคายรวบแก๊งวัยรุ่นทำร้ายน้องเชพเสียชีวิต งานสงกรานต์ ข่าว

หนองคายโหด! หนุ่มเดินชนวัยรุ่น ถูกรุม 10 ต่อ 1 เลือดคั่งในสมองดับ สลดสงกรานต์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบียร์ เดอะวอยซ์&quot; อวดหุ่นสับ นุ่งจีสตริงลูกไม้ โชว์แผ่นหลังสุดเนียนกริบ บันเทิง

ไม้เรียวสั่น! “เบียร์ เดอะวอยซ์” อวดหุ่นสับ นุ่งจีสตริงลูกไม้ โชว์แผ่นหลังสุดเนียนกริบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. แถลงส่งตัวพลทหาร ก่อเหตุข่มขืนสาว ช่วงสงกรานต์ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ร้อง สายไหมต้องรอด ลูกสาววัย 15 ถูกพลทหาร ขืนใจในห้องน้ำ-ขู่ฆ่าถ้าส่งเสียง ข่าว

พ่อแม่ร้อง สายไหมต้องรอด ลูกสาววัย 15 ถูกพลทหาร ขืนใจในห้องน้ำ-ขู่ฆ่าถ้าส่งเสียง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตอาการป่วยหลังพบก้อนเนื้อในปอด ข่าวดารา

ส่งใจช่วย! ตลกดัง แน่นอก-หายใจไม่ออก ช็อก พบก้อนเนื้อในปอด ยันจะสู้จนถึงที่สุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงน้องยูกิ รับสารภาพ ฆ่าลูกชาย 11 ขวบ ย้ายศพซ่อนป่าหลายแห่งในเกียวโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนกรุงยิ้มออก! เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดราคาค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 17 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

คนกรุงยิ้มออก! เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับลดราคาค่าโดยสาร 1 บาท มีผล 17 เม.ย.นี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วราวุธ&quot; ลาออก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ภูมิใจไทย เลื่อน &quot;พิบูลย์ รัชกิจประการ&quot; ทำหน้าที่แทน ข่าวการเมือง

“วราวุธ” ลาออก สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ภูมิใจไทย เลื่อน “พิบูลย์ รัชกิจประการ” ทำหน้าที่แทน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย

นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต

สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

สรุปราคาทองวันนี้ปิดตลาด 16 เม.ย. 69 วันแรกหลังสงกรานต์ รูปพรรณแตะ 73,700 บาท

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน

อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
