ข่าวต่างประเทศ

ตาดีจัด! เด็กวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 17:32 น.
52
ตาดีจัด! เด็ก 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา

ตาดีจัด! เด็กชายวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี โผล่พื้นดินกลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษากับโรงเรียน

เฮนริก เรฟสเนส เมิร์ตเวดต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ขวบ ค้นพบดาบโบราณอายุเก่าแก่ถึง 1,300 ปี ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมาก่อนยุคไวกิ้ง ขณะทัศนศึกษากับทางโรงเรียน ในพื้นที่ป่าและเทือกเขาสูงชันที่เทศมณฑลอินน์ลันเดต ประเทศนอร์เวย์ โดยเด็กชายสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างเปื้อนสนิมโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินขณะเดินผ่านทุ่งหญ้า

ส่วนครูและนักเรียนตัดสินใจไม่หยิบวัตถุโบราณชิ้นดังกล่าวขึ้นมาจากพื้นดินเอง เนื่องจากเกรงว่าจะสร้างความเสียหายให้กับตัวดาบ จึงประสานงานแจ้งนักโบราณคดีในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นดาบคมเดียวจากยุคเมรอแว็งเฌียงของภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ช่วงประมาณ ค.ศ. 550 ถึง 880 ซึ่งเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนยุคไวกิ้งเพียงไม่นาน

ดาบคมเดียวยุคเมรอแว็งเฌียงอายุ 1,300 ปีที่ถูกขุดพบกลางทุ่งหญ้า
FB/ Kulturarv i Innlandet

เจ้าหน้าที่ขุดค้นได้นำดาบโบราณเล่มนี้ส่งต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในกรุงออสโล เพื่อดำเนินการศึกษาและเก็บอนุรักษ์ สภาพของอาวุธยุคกลางชิ้นนี้ผุกร่อนอย่างหนัก ผู้เชี่ยวชาญเตรียมใช้วิธีการเอกซเรย์รวมถึงการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา เพื่อค้นหาความลับด้านกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบการใช้งานเมื่อหลายศตวรรษก่อน

ผู้เชี่ยวชาญ เผยว่า ดาบโบราณเล่มนี้อาจเคยเป็นของนักรบ หรือชาวนาผู้มีฐานะร่ำรวย รวมทั้งอาจเป็นของบุคคลที่ใช้ชีวิตผ่านยุคสมัยอันวุ่นวายช่วงเริ่มต้นก่อตั้งประเทศนอร์เวย์ในยุคกลางตอนต้น โดยจุดที่ค้นพบดาบคือเมืองฮาเดลันด์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ดึงดูดนักโบราณคดีมาอย่างยาวนานเนื่องจากมีภูมิทัศน์อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยฟาร์มเก่าแก่ เนินฝังศพ และซากปรักหักพังยุคเหล็ก

FB/ Kulturarv i Innlandet

สถิติในอดีตระบุว่า การเจออาวุธโบราณครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย โดยเคยมีประวัติการค้นพบวัตถุโบราณที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ค.ศ. 2018: ซากา วานาเซก เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ ค้นพบดาบยุคก่อนไวกิ้งอายุเก่าแก่ถึง 1,500 ปี ขณะกำลังว่ายน้ำในทะเลสาบวิดอสเติร์น ประเทศสวีเดน

ค.ศ. 2017: กลุ่มนักล่ากวางเรนเดียร์ ค้นพบดาบอายุ 1,100 ปี จากยุคไวกิ้ง บนพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์

ที่มา: nypost

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569 เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

26 วินาที ที่แล้ว
ตาดีจัด! เด็ก 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา ข่าวต่างประเทศ

ตาดีจัด! เด็กวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวเล่าประสบการณ์เฉียดตายจาก ไวรัสฮันตา ผลข้างเคียงทางจิตที่ติดตัวมาตั้งแต่ 5 ขวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัย 18 ปี ยิงแฟนสาวและลูกในท้องเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มโหดยิงแฟนสาวท้องดับสบด แค้นไม่ยอมทำแท้ง ขุดประวัติโหด ชอบใช้ปืนจ่อหน้าขู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่ เศรษฐกิจ

เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 19 พ.ค. 69 ผลหวยลาวล่าสุด วิเคราะสถิติวันอังคาร เลขนามสัตว์ 19/5/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก บันเทิง

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเสียชีวิตแล้ว ข่าว

น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ วูบหมดสติ ก่อนจากไปอย่างสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือ! &quot;หลวงตาสุจ&quot; พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว วอนสังคมให้อภัย ข่าว

ลือ! “หลวงตาสุจ” พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว วอนสังคมให้อภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย น้องโรส หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องโรส เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ใจสลาย สูญเสียเด็กเก่งอนาคตไกล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนักงานทุกคน ข่าว

ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนง.ทุกคน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากการรถไฟฯ ข่าว

พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เศร้า ลูกชายอนาคตไกล ให้เงิน 5 ล้านแลกชีวิตก็ไม่เอา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักลงทุนอาหรับครอง 10% ตลาด Off-plan อสังหาฯ ภูเก็ต ปี 2567 เที่ยวบินตรง-วีซ่าระยะยาวหนุนดีมานด์ เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ภูเก็ตคึกคัก ทุนอาหรับแซงจีนดันยอดขาย Off-Plan พุ่งทะลุ 10%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน ข่าว

ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI ข่าว

Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม? เศรษฐกิจ

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026 ข่าวกีฬา

ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้ บันเทิง

ใครกัน? ตุ๊กกี้ เล่านาทีนางเอกดัง ใช้เท้าเขี่ยเรียกใส่รองเท้า ทิ้งคำใบ้เพียบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง ข่าว

ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตำรวจสอบสวนกลาง คุมตัว &quot;หมอดูแก้กรรม&quot; จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! คุมตัว “หมอดูแก้กรรม” จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว หั่นฟรีวีซ่า กลับไปใช้มาตรการเดิม ปรับเหลือ 30 วัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติอนุมัติ 16 ต.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษใน กทม. ข่าว

เคาะแล้ว! วันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 เฉพาะกทม.พร้อมสั่ง WFH 3 สั่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 17:32 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

สถิติหวยออกวันจันทร์ที่ 1 ย้อนหลัง 14 งวด วิเคราะห์แนวทางงวด 1 มิถุนายน 2569

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

เช็กปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร มิ.ย. 69 โอนวันไหน เช็กวันเงินเข้า 600 บาทที่นี่

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 19 พ.ค. 69 ผลหวยลาวล่าสุด วิเคราะสถิติวันอังคาร เลขนามสัตว์ 19/5/69

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button