ตาดีจัด! เด็กวัย 6 ขวบ เจอดาบโบราณ 1,300 ปี กลางป่านอร์เวย์ ขณะทัศนศึกษา
เฮนริก เรฟสเนส เมิร์ตเวดต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ขวบ ค้นพบดาบโบราณอายุเก่าแก่ถึง 1,300 ปี ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมาก่อนยุคไวกิ้ง ขณะทัศนศึกษากับทางโรงเรียน ในพื้นที่ป่าและเทือกเขาสูงชันที่เทศมณฑลอินน์ลันเดต ประเทศนอร์เวย์ โดยเด็กชายสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างเปื้อนสนิมโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินขณะเดินผ่านทุ่งหญ้า
ส่วนครูและนักเรียนตัดสินใจไม่หยิบวัตถุโบราณชิ้นดังกล่าวขึ้นมาจากพื้นดินเอง เนื่องจากเกรงว่าจะสร้างความเสียหายให้กับตัวดาบ จึงประสานงานแจ้งนักโบราณคดีในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นดาบคมเดียวจากยุคเมรอแว็งเฌียงของภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ช่วงประมาณ ค.ศ. 550 ถึง 880 ซึ่งเป็นยุคที่เกิดขึ้นก่อนยุคไวกิ้งเพียงไม่นาน
เจ้าหน้าที่ขุดค้นได้นำดาบโบราณเล่มนี้ส่งต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในกรุงออสโล เพื่อดำเนินการศึกษาและเก็บอนุรักษ์ สภาพของอาวุธยุคกลางชิ้นนี้ผุกร่อนอย่างหนัก ผู้เชี่ยวชาญเตรียมใช้วิธีการเอกซเรย์รวมถึงการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา เพื่อค้นหาความลับด้านกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบการใช้งานเมื่อหลายศตวรรษก่อน
ผู้เชี่ยวชาญ เผยว่า ดาบโบราณเล่มนี้อาจเคยเป็นของนักรบ หรือชาวนาผู้มีฐานะร่ำรวย รวมทั้งอาจเป็นของบุคคลที่ใช้ชีวิตผ่านยุคสมัยอันวุ่นวายช่วงเริ่มต้นก่อตั้งประเทศนอร์เวย์ในยุคกลางตอนต้น โดยจุดที่ค้นพบดาบคือเมืองฮาเดลันด์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ดึงดูดนักโบราณคดีมาอย่างยาวนานเนื่องจากมีภูมิทัศน์อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยฟาร์มเก่าแก่ เนินฝังศพ และซากปรักหักพังยุคเหล็ก
สถิติในอดีตระบุว่า การเจออาวุธโบราณครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย โดยเคยมีประวัติการค้นพบวัตถุโบราณที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
ค.ศ. 2018: ซากา วานาเซก เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ ค้นพบดาบยุคก่อนไวกิ้งอายุเก่าแก่ถึง 1,500 ปี ขณะกำลังว่ายน้ำในทะเลสาบวิดอสเติร์น ประเทศสวีเดน
ค.ศ. 2017: กลุ่มนักล่ากวางเรนเดียร์ ค้นพบดาบอายุ 1,100 ปี จากยุคไวกิ้ง บนพื้นที่ภูเขาอันห่างไกลทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์
ที่มา: nypost
