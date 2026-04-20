คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา
สรุปคดีโหด สลด อดีตทหารคลั่งกราดยิงเด็ก 8 ศพในลุยเซียนา หลังทะเลาะหนักกับเมียเรื่องหย่าร้าง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุสะเทือนขวัญ เมืองชรีฟพอร์ต รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น อดีตทหารผ่านศึกวัย 31 ปี ก่อเหตุกราดยิงลูกและหลานของตัวเองเสียชีวิตรวม 8 ราย ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมในเวลาต่อมา
ลำดับเหตุการณ์โศกนาฏกรรม
เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. นายชามาร์ เอลกินส์ ได้เกิดปากเสียงอย่างรุนแรงกับภรรยาภายในบ้านพัก เกี่ยวกับประเด็นการฟ้องหย่าและการแยกทาง ซึ่งทั้งคู่มีกำหนดต้องเดินทางไปขึ้นศาลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้
ในระหว่างการทะเลาะวิวาท เอลกินส์ได้ใช้ปืนยิงที่ใบหน้าของภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเริ่มลงมือกราดยิงเด็กๆ ภายในบ้านอย่างโหดเหี้ยม ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า เด็กส่วนใหญ่ถูกจ่อยิงที่ศีรษะขณะกำลังนอนหลับ และมีเด็ก 1 รายถูกยิงเสียชีวิตบนหลังคาบ้านขณะพยายามปีนหนีเอาชีวิตรอด
หลังจากนั้น เอลกินส์ได้เดินทางไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนก่อเหตุยิงผู้หญิงอีกคนซึ่งคาดว่าเป็นแฟนสาวของเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพได้ยืนยันรายชื่อเด็กที่เสียชีวิตทั้ง 8 ราย (ลูกของเอลกินส์ 7 ราย และหลานชาย 1 ราย) ดังนี้
เจย์ลา เอลกินส์ (3 ปี)
เชย์ลา เอลกินส์ (5 ปี)
เบรย์ลอน สโนว์ (5 ปี)
เคดาร์เรียน สโนว์ (6 ปี)
เคย์ลา พิวจ์ (6 ปี)
ไลลา พิวจ์ (7 ปี)
มาร์เคย์ดอน พิวจ์ (10 ปี)
ซาริอาห์ สโนว์ (11 ปี)
ส่วนแม่ของเด็กทั้งสองคน (ภรรยาและแฟนสาว) ขณะนี้ยังอยู่ในอาการโคม่า
เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ เอลกินส์เพิ่งโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียเป็นรูปที่เขาพาลูกสาวคนโตออกไปทานมื้อเที่ยงด้วยกัน และเมื่อวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาเขายังได้โพสต์ภาพพาลูกทั้ง 7 คนไปโบสถ์พร้อมข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นพ่อที่รักลูก
อย่างไรก็ตาม เพื่อนบ้านและญาติระบุว่าปัญหาระหว่างเขากับภรรยาส่งผลให้เขามีอาการคลุ้มคลั่ง จนนำไปสู่การก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ทำลายครอบครัวจนย่อยยับในที่สุด โดยเอลกินส์ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะกำลังพยายามจี้ชิงรถเพื่อหลบหนี
คำสารภาพของปีศาจ
ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ผู้ก่อเหตุได้ส่งสัญญาณเตือนเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองให้ครอบครัวทราบเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
รายงานจากนิวยอร์กไทมส์ระบุว่า ในวันอีสเตอร์ที่ผ่านมา (5 เมษายน) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เอลกินส์โพสต์ภาพพาลูกๆ ไปโบสถ์อย่างมีความสุข เขากลับโทรศัพท์ไปสารภาพกับแม่และพ่อเลี้ยงว่าตนเองกำลังจมอยู่กับ “ความคิดที่มืดมน” ต้องการจบชีวิตตัวเองเนื่องจากภรรยาต้องการฟ้องหย่า
นายมาร์คัส แจ็คสัน พ่อเลี้ยงของเขาพยายามให้กำลังใจว่าทุกอย่างมีทางแก้ แต่เอลกินส์กลับตอบกลับด้วยประโยคที่น่าขนลุกว่า “คนบางคนก็ไม่สามารถกลับมาจากปีศาจในใจของตัวเองได้” นอกจากนี้เขายังเคยโพสต์ข้อความขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองจิตใจจากความเศร้าโศก ความโกรธ และความตื่นตระหนกที่รุมเร้า
ประวัติอาชญากรรมและเส้นทางทหาร
จากการตรวจสอบประวัติฆาตกรพบข้อมูลที่น่าสนใจ เขาเป็นพนักงานบริษัทขนส่ง UPS เคยรับราชการในกองกำลังรักษาดินแดนรัฐลุยเซียนา ระหว่างปี 2556-2563 ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสนับสนุนอาวุธ
ในปี 2562 เขาเคยถูกจับกุมในข้อหายิงปืนในที่สาธารณะใกล้กับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยครั้งนั้นเขาให้การรับสารภาพและถูกภาคทัณฑ์เป็นเวลา 18 เดือน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า
- เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิ
- กราดยิงกลางบาร์ชื่อดังเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ดับ 3 ศพ บาดเจ็บ 14 คน
