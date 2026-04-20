ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา

Aindravudh เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 13:07 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 13:16 น.
91
คดีโหด 8 ศพ ขุดประวัติ ทหารคลั่งยิงลูก-หลานดับ ฉุนเมียเรื่องหย่า ลุยเซียนา

สรุปคดีโหด สลด อดีตทหารคลั่งกราดยิงเด็ก 8 ศพในลุยเซียนา หลังทะเลาะหนักกับเมียเรื่องหย่าร้าง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุสะเทือนขวัญ เมืองชรีฟพอร์ต รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น อดีตทหารผ่านศึกวัย 31 ปี ก่อเหตุกราดยิงลูกและหลานของตัวเองเสียชีวิตรวม 8 ราย ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมในเวลาต่อมา

ลำดับเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. นายชามาร์ เอลกินส์ ได้เกิดปากเสียงอย่างรุนแรงกับภรรยาภายในบ้านพัก เกี่ยวกับประเด็นการฟ้องหย่าและการแยกทาง ซึ่งทั้งคู่มีกำหนดต้องเดินทางไปขึ้นศาลในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

ในระหว่างการทะเลาะวิวาท เอลกินส์ได้ใช้ปืนยิงที่ใบหน้าของภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะเริ่มลงมือกราดยิงเด็กๆ ภายในบ้านอย่างโหดเหี้ยม ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า เด็กส่วนใหญ่ถูกจ่อยิงที่ศีรษะขณะกำลังนอนหลับ และมีเด็ก 1 รายถูกยิงเสียชีวิตบนหลังคาบ้านขณะพยายามปีนหนีเอาชีวิตรอด

หลังจากนั้น เอลกินส์ได้เดินทางไปยังบ้านอีกหลังที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนก่อเหตุยิงผู้หญิงอีกคนซึ่งคาดว่าเป็นแฟนสาวของเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพได้ยืนยันรายชื่อเด็กที่เสียชีวิตทั้ง 8 ราย (ลูกของเอลกินส์ 7 ราย และหลานชาย 1 ราย) ดังนี้

  • เจย์ลา เอลกินส์ (3 ปี)

  • เชย์ลา เอลกินส์ (5 ปี)

  • เบรย์ลอน สโนว์ (5 ปี)

  • เคดาร์เรียน สโนว์ (6 ปี)

  • เคย์ลา พิวจ์ (6 ปี)

  • ไลลา พิวจ์ (7 ปี)

  • มาร์เคย์ดอน พิวจ์ (10 ปี)

  • ซาริอาห์ สโนว์ (11 ปี)

ส่วนแม่ของเด็กทั้งสองคน (ภรรยาและแฟนสาว) ขณะนี้ยังอยู่ในอาการโคม่า

เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ เอลกินส์เพิ่งโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียเป็นรูปที่เขาพาลูกสาวคนโตออกไปทานมื้อเที่ยงด้วยกัน และเมื่อวันอีสเตอร์ที่ผ่านมาเขายังได้โพสต์ภาพพาลูกทั้ง 7 คนไปโบสถ์พร้อมข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นพ่อที่รักลูก

อย่างไรก็ตาม เพื่อนบ้านและญาติระบุว่าปัญหาระหว่างเขากับภรรยาส่งผลให้เขามีอาการคลุ้มคลั่ง จนนำไปสู่การก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ทำลายครอบครัวจนย่อยยับในที่สุด โดยเอลกินส์ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะกำลังพยายามจี้ชิงรถเพื่อหลบหนี

คำสารภาพของปีศาจ

ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ผู้ก่อเหตุได้ส่งสัญญาณเตือนเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองให้ครอบครัวทราบเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ

รายงานจากนิวยอร์กไทมส์ระบุว่า ในวันอีสเตอร์ที่ผ่านมา (5 เมษายน) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เอลกินส์โพสต์ภาพพาลูกๆ ไปโบสถ์อย่างมีความสุข เขากลับโทรศัพท์ไปสารภาพกับแม่และพ่อเลี้ยงว่าตนเองกำลังจมอยู่กับ “ความคิดที่มืดมน” ต้องการจบชีวิตตัวเองเนื่องจากภรรยาต้องการฟ้องหย่า

นายมาร์คัส แจ็คสัน พ่อเลี้ยงของเขาพยายามให้กำลังใจว่าทุกอย่างมีทางแก้ แต่เอลกินส์กลับตอบกลับด้วยประโยคที่น่าขนลุกว่า “คนบางคนก็ไม่สามารถกลับมาจากปีศาจในใจของตัวเองได้” นอกจากนี้เขายังเคยโพสต์ข้อความขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยคุ้มครองจิตใจจากความเศร้าโศก ความโกรธ และความตื่นตระหนกที่รุมเร้า

ประวัติอาชญากรรมและเส้นทางทหาร

จากการตรวจสอบประวัติฆาตกรพบข้อมูลที่น่าสนใจ เขาเป็นพนักงานบริษัทขนส่ง UPS เคยรับราชการในกองกำลังรักษาดินแดนรัฐลุยเซียนา ระหว่างปี 2556-2563 ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสนับสนุนอาวุธ

ในปี 2562 เขาเคยถูกจับกุมในข้อหายิงปืนในที่สาธารณะใกล้กับโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยครั้งนั้นเขาให้การรับสารภาพและถูกภาคทัณฑ์เป็นเวลา 18 เดือน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
