ใจหาย กริ๊ง รังสิมา ลาออกผู้ประกาศข่าวช่องดัง ปิดฉาก 16 ปี เผยตัดสินใจที่ยากที่สุด
กริ๊ง รังสิมา ประกาศยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวอรุณอมรินทร์ ปิดตำนาน 16 ปีหน้าจอทีวี เผยเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิต ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามเสมอมา
แฟนข่าวใจหาย กริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร ผู้ประกาศข่าวสาวจากรายการข่าวอรุณอมรินทร์ ทางช่องอมรินทร์ทีวี โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวอย่างเป็นทางการ ปิดฉากการทำงานหน้าโต๊ะข่าวที่ทำมาอย่างยาวนานถึง 16 ปี
กริ๊ง รังสิมา เผยความในใจว่า “นี่เป็นการแจ้งเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต ให้คุณผู้ชมที่กริ๊งรักและเคารพทุกท่านได้รับทราบค่ะ กริ๊งลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วนะคะ
กริ๊งเติบโตมากับการจับไมค์ ใช้เสียง ไม่กลัวกล้องตั้งแต่จำความได้ นี่คือตัวตน เนื้อแท้เลย
ตอนประถม ทำเดโม่เองอยากเป็นดีเจ ทำเกมเปิดป้ายเล่นเองเพราะอยากเป็นพิธีกร อ่านคอลัมน์เล็กๆจากหนังสือพิมพ์ผ่านเสียงตามสายตอนพักเที่ยง เรียกเข้าแถว นำสวดมนต์ หน้าเสาธง
มัธยม เล่มเกมเป็นพิธีกรรายการในกิจกรรมห้องสมุดตัังแต่ ม.1 หลังจากนั้นครูอาจารย์ให้โอกาสเป็นพิธีกรหลายงานจนจบ ม.6 เป็นตัวแทนรร.ไปร่วมรายการโทรทัศน์ และบอกกับพิธีกรในรายการว่าหนูอยากเป็นแบบพี่ เป็นดีเจเปิดเพลงหลังเลิกเรียน เป็นคนแรกที่พูด…ธงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ก่อนเคารพธงชาติ ได้ยืนบนเวทีหน้าเสาธงทุกเช้า ชนะเลิศการประกวดวีเจ รายการ[v]แชลวีไทยแลนด์ พูดเก่งจนอาจารย์ไม่ให้ลงประกวดการพูด(แต่สุดท้ายก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาครั้งนึง)
มหาลัย ทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับการพูด เพราะชอบ และอยากได้เงินส่งตัวเองเรียน เข้าชมรมพัฒนาการพูด เพราะอยากจัดระบบการพูดให้เป็นระเบียบ ได้อ่านข่าวในมหาวิทยาลัย เห็นตัวเองในทีวีจริงจังครั้งแรก เข้าประกวดโครงการนักข่าวของเนชั่นทีวี ชนะเลิศโครงการนั้น และเข้ามาทำงานเลยเพราะเรียนจบตั้งแต่สองปีครึ่ง เหลือแค่ทำเรื่องจบ เลยสามารถเริ่มงานได้เลยทันที
ตั้งแต่ปี 2010 เริ่มงานทีวี งานแรกงานเดียว ทำมาตลอด ทำมายาว ๆ จนถึงปีนี้ 2026
เกือบครึ่งนึงของชีวิตที่กริ๊งอยู่ในอาชีพนี้ พระเจ้าประทานพรมอบเสียงที่ทรงพลังมาให้ ที่เหลือกริ๊งมาเติมความรู้ สะสมประสบการณ์ กว่าจะมาเป็น “กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร” ที่คุณผู้ชมรักและไว้ใจ ให้อยู่เป็นส่วนนึงในชีวิตทุกเช้า ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของกริ๊งผูกพันอยู่กับงานข่าว กับหน้าจอ กับทุกวัน ทุกเช้า ทุกเหตุการณ์ และที่สำคัญที่สุด…ผูกพันอยู่กับคุณผู้ชมมากจริง ๆ
การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของกริ๊ง เพราะที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่งาน แต่มันคือชีวิต มันคือบ้าน มันคือความภาคภูมิใจ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้กริ๊งได้เติบโต ทั้งในฐานะคนทำงานข่าว และในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง
กริ๊งอยากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจากหัวใจ ที่ให้ความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ และอยู่เคียงข้างกันมาตลอด
ขอบคุณทุกการเปิดรับทุกช่องทางการติดตาม ทุกข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจ ทุกคำติชมที่ทำให้กริ๊งได้พัฒนาตัวเอง และขอบคุณที่อนุญาตให้กริ๊งได้เป็นส่วนเล็กๆ ในชีวิตของทุกคน ขอบคุณจากทั้งหมดของหัวใจค่ะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา กริ๊งรู้เสมอว่าการอยู่หน้าจอไม่ใช่เพียงการอ่านข่าว แต่นี่คือความรับผิดชอบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้ชมทุกคน กริ๊งจึงรักและเคารพคุณผู้ชมมาก ๆ และจะไม่มีวันลืมความผูกพันนี้เลย
แม้วันนี้กริ๊งกำลังจะก้าวออกจากบทบาทเดิม แต่ความรักในงานสื่อสาร ความตั้งใจที่จะส่งต่อเรื่องราวดี ๆ และความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม ยังคงอยู่เหมือนเดิม
จากหัวใจของกริ๊ง ขอบคุณสำหรับ 16 ปีที่มีความหมายมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ขอบคุณที่รักกัน เมตตากัน และเดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้
การอำลาบทบาทเพียงเท่านี้ ไม่ใช่การลาจากความผูกพันที่กริ๊งมีต่อคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ
รัก เคารพ ก้มกราบทุกคนที่รับกริ๊งไว้ในหัวใจ จะไม่มีวันลืมเพราะทุกสิ่งคืออณูของชีวิต ประกอบเป็นกริ๊งในเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมา เราจะยังได้พบกันอีกแน่นอนค่ะ ขอบคุณจากทั้งหมดของหัวใจที่มีค่ะ
เหลือเวลาให้เราได้มายิ้มให้กันที่หน้าจออีก 3 วัน เปิดทีวีมาส่งกำลังใจให้กริ๊งหน่อยนะคะ กริ๊งทำดีที่สุดในทุกๆเช้า และจะทำต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานเช่นเคยค่ะ”
