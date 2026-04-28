ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 15:07 น.
50
สั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ดึงรัฐมนตรี แบงก์ชาติ และภาคเอกชน รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

วันที่ 28 เม.ย. 2569 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาลตามที่แถลงต่อรัฐสภา ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการพิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การค้า การลงทุน เกษตรกรรม การคมนาคมและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การพลังงาน ดิจิทัล และอุตสาหกรรม รวมถึงกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี (นายปกรณ์ นิลประพันธ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล)
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
  • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

โดยมี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

