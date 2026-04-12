“แวนซ์” เผย “สหรัฐ-อิหร่าน” เจรจาไม่ลงตัว ยังหาข้อยุติสงครามตะวันออกกลางไม่ได้
เจดี แวนซ์ เผย สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเจรจาไม่ลงตัว ยังหาข้อยุติสงครามตะวันออกกลางไม่ได้ โดยอิหร่านชี้ว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐฯนั้นเกินจริง
เมื่อวันที่ 12 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาย เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวถึงผลการเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านครั้งสำคัญที่ดำเนินการมานาน 21 ชั่วโมงว่า ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
โดยรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้คำว่า ทางสหรัฐได้ขีดเส้นที่ชัดเจน แต่ทางอิหร่านไม่สามารถยอมรับข้อตกลงของทางสหรัฐฯได้ และสหรัฐฯมีแผนจะเดินทางออกจากปากีสถานหลังสิ้นสุดการเจรจาครั้งนี้ พร้อมกล่าวชื่นชมปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาว่า ไม่ว่าเหตุผลใดที่การเจรจาไม่สำเร็จ นั่นไม่ใช่เพราะปากีสถาน ซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม
นายแวนซ์กล่าวอีกว่า เราจะออกจากปากีสถานไปพร้อมกับข้อเสนอที่เรียบง่ายมาก พร้อมย้ำว่านี่คือข้อเสนอสุดท้ายและดีที่สุดของเรา เราจะรอดูว่าชาวอิหร่านจะยอมรับหรือไม่ พร้อมระบุว่าเป้าหมายหลักของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงว่าการต่างประเทศอิหร่านกล่าวถึงการเจรจาครั้งนี้ว่า ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่เกินจริงและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในหัวข้อการเจรจานั้นมีเรื่องช่องแคบฮอร์มุซและเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์รวมอยู่ด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: