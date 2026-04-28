สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 15:38 น.
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์

เอกนัฏ รมว.พลังงาน ยืนยันใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ กางสูตรค่าไฟตามขั้นบันไดใหม่เริ่ม มิ.ย. 69 จ่อชง ครม. รื้อสัญญาทาสพลังงาน

วันนี้ 28 เมษายน 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาค่าไฟแพงที่ต้นเหตุ ที่ผ่านมาไทยต้องแบกรับภาระค่าเอฟทีตามราคาแก๊สแอลเอ็นจีนำเข้าที่ผันผวนตามสถานการณ์โลก โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาแก๊สพุ่งสูงขึ้นเท่าตัว

การปรับโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ นายเอกนัฏยืนยันว่าจะช่วยให้ค่าไฟถูกลงทั้งระบบประมาณ 30-40% โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน 23 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะคิดคำนวณในรูปแบบภาษีขั้นบันได ดังนี้

  • 200 หน่วยแรก : อัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย
  • 201-400 หน่วย : อัตรา 3.95 บาทต่อหน่วย
  • 401 หน่วยขึ้นไป : อัตราใหม่มากกว่า 5 บาทต่อหน่วย

นายเอกนัฏเน้นย้ำเพื่อลดความสับสนว่า ผู้ที่ใช้ไฟเกิน 400 หน่วย ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจ่ายหน่วยละ 5 บาททั้งหมด แต่จะคิดเป็นขั้นบันได ซึ่งยังคงได้รับอานิสงส์จากช่วง 200 หน่วยแรกที่ราคาถูกลงด้วย

สรุปแล้วกลุ่มที่ใช้ไม่เกิน 200 หน่วยได้ประโยชน์เต็ม ๆ ค่าไฟจะลดลงถึง 20% ส่วนกลุ่มที่ใช้เกิน 200 หน่วย ค่าไฟเฉลี่ยจะลดลงประมาณ 10% โครงสร้างใหม่นี้จะไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร หรือผู้ที่ใช้มิเตอร์แบบ TOU

ในวันเดียวกันนี้ กระทรวงพลังงานได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีประเด็นสำคัญเพิ่มเติมคือ

ส่งเสริมโซลาร์รูฟท็อป : ลดขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานรัฐให้เหลือเพียงจุดเดียว จบภายใน 30 วัน พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนผ่อนจ่ายค่าแผงโซลาร์ในราคาที่ถูกกว่าบิลค่าไฟรายเดือน และรัฐจะรับซื้อไฟส่วนเกินในราคาที่สูงกว่าการรับซื้อจากโซลาร์ฟาร์ม

หนุนยานยนต์ไฟฟ้า : ส่งเสริมการใช้จักรยานและจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

ประหยัดไฟภาครัฐ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟในหน่วยงานราชการและไฟถนน

เจรจาสัญญาที่ไม่เป็นธรรม : เร่งใช้มติ ครม. เจรจายกเลิกหรือเปลี่ยนสัญญาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเดิมที่เปรียบเสมือน “สัญญาทาสชั่วนิรันดร์” ซึ่งทำให้ค่าไฟแพงเกินจริง เพื่อลดการพึ่งพาแก๊สนำเข้าและหันมาใช้พลังงานสะอาดแทน

ขั้นตอนต่อไป นายเอกนัฏจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในวันที่ 29 เมษายน เพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น คาดว่าโครงสร้างใหม่นี้จะมีผลทันทีในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2569 โดยประชาชนจะเริ่มจ่ายค่าไฟในอัตราใหม่ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

