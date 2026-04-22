อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังถูกปิดเส้นทางซ้ำสอง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 22 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงจากศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ว่า กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC ได้เปิดฉากยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อช่วงเวลา 7:55 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดย UKMTO ระบุว่าจุดเกิดเหตุนั้นห่างจากโอมานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ไมล์ทะเล
ซึ่งเรือปืนของ IRGC ได้ตรงไปหาเรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าว ก่อนจะเปิดฉากยิงเรือบรรทุกสินค้า โดยไม่ได้มีการใช้วิทยุเตือนมาก่อน ซึ่งจากการโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้เรือได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นของสัญชาติใด
ทั้งนี้ทางอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังจากที่กลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราว ซึ่งสาเหตุที่ทางอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซรอบสองนั้น ทางอิหร่านให้เหตุผลว่าเพราะทางสหรัฐเลือกจะนำเรือรบมากีดขวางช่องแคบฮอร์มุซ และแม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จะขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป แต่ก็ยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่อย่างใด
