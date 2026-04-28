อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

บูม ชญาภา อัปเดตอาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม หลังแอดมิตด่วนจากภาวะหัวใจขาดเลือด แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ 7 วัน หลังผลตรวจพบ ติดเชื้อในกระแสเลือด
หลังจากที่ นก เชิญยิ้ม ต้องเข้าแอดมิทด่วนในโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ด้วยอาการจุกเสียดแน่นท้อง กระทั้งหมอตรวจพบภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันสูง และนิ่วในถุงน้ำดี เตรียมเข้ารับการผ่าตัดด่วน ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
โดยเมื่อวานนี้ (27 เม.ย. 69) บูม ชญาภา ลูกสาวของ นก เชิญยิ้ม ได้โพสต์อัปเดตอาการระบุว่า “ให้ยาฆ่าเชื้อยาว ๆ 7 วันก่อนให้การติดเชื้อในลำไส้ดีขึ้น แล้วค่อยดูเรื่องผ่าตัดนิ่วต่อไป อาการแม่ดีขึ้นเรื่อยๆ ความดัน หัวใจดี มีแค่ไข้สูงบ้าง เป็นบางช่วง แม่ฝากขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะ ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ใคร ไว้โอเคขึ้นแม่จะติดต่อกลับทุกคนเลยค่ะ”
ล่าสุด 28 เมษายน 2569 บูม ชญาภา ลูกสาวของ นก เชิญยิ้ม ได้โพสต์อัปเดตอาการของคุณแม่อีกครั้งผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อให้แฟน ๆ คลายความกังวล โดยระบุข้อความว่า “เมื่อเช้าคุณหมอเข้ามาแจ้งผลเลือดมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้มีอาการไข้หนาวสั่น ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อต่อไป”
นอกจากนั้น นก เชิญยิ้ม ยังได้กล่าวขอบคุณทุกความเป็นห่วงด้วยตัวเองผ่านทางคลิปวิดีโอ ระบุว่า “ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วง ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว แต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีก 9 วัน ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจมานะคะ สู้ค่ะ” ท่ามกลางคอมเมนต์าส่งกำลังใจ และอวยพรให้ตลกดังหายจากอาการป่วยในเร็ววัน
อ้างอิงจาก : FB บูม ชญาภา – นก วนิดา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: