ซานดาร่า โชว์คอนเสิร์ตฉลองปีใหม่เขมร เที่ยวนครวัด โพสต์ซึ้งขอบคุณแฟน ๆ
ซานดาร่า ปาร์ค อดีตสมาชิก 2NE1 บินลัดฟ้าโชว์คอนเสิร์ตฉลองปีใหม่เขมร โพสต์ข้อความขอบคุณชาวกัมพูชาสำหรับความทรงจำสุดพิเศษ พร้อมแวะเที่ยวนครวัด แฟนคลับแห่ต้อนรับอบอุ่น
สำนักข่าวต่างประเทศ The Khmer Today รายงานข่าว ซานดาร่า ปาร์ค (Sandara Park) ซูเปอร์สตาร์ K-pop อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Gen2 อย่าง 2NE1 เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ร่วมแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่เขมร งานนี้จัดเต็มความสนุกและมอบความสุขให้แฟนคลับอย่างเต็มที่
ระหว่างการพักผ่อน อดีตสมาชิกวง 2NE1 ได้เดินทางไปท่องเที่ยวชมความงดงามทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา เธอแวะไปเยี่ยมชมนครวัด สถานที่สำคัญและมรดกโลกชื่อดัง
ก่อนเดินทางกลับ ซานดาร่าได้โพสต์รูปภาพวิวจากหน้าต่างเครื่องบินลงบนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) พร้อมเขียนข้อความแทนคำขอบคุณว่า “ลาก่อนกัมพูชาจนกว่าจะพบกันใหม่นะ~ ขอให้มีความสุขเสมอ!!! ขอบคุณ” พร้อมแชร์บรรยากาศในคอนเสิร์ต เขียนแคปชั่นว่า “ขอบคุณกัมพูชาขอบคุณ Ganzberg ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับช่วงเวลาอันงดงามที่เราได้มีร่วมกัน สุขสันต์วันปีใหม่เขมร”
งานนี้แฟนคลับชาวกัมพูชาตื่นเต้นและดีใจกับการมาเล่นแสดงของศิลปินสาว หลายคนบอกว่าพวกเขามีความสุขและภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับศิลปินระดับโลกเข้าสู่ประเทศ เป็นการสร้างโมเมนต์ดี ๆ ในช่วงปีใหม่เขมร และช่วยให้แฟนคลับชาวกัมพูชากับศิลปินต่างชาติใกล้ชิดกันมากขึ้น
ข้อมูลจาก : The Khmer Today
