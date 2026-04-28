คนทำสวนทุเรียนรายได้เท่าไหร่ รวยไหม? เจาะลึกกำไรสุทธิต่อไร่ เปิดพอร์ตต้นทุนความเสี่ยงที่ข่าวไม่ได้บอก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 13:13 น.
เปิดเผยตัวเลขรายได้และกำไรสุทธิของชาวสวนทุเรียนต่อไร่ พร้อมเจาะลึกต้นทุนการดูแลและความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ เผยปี 2569 ผลผลิตล้นตลาดกดดันราคาต่ำลง

หลายคนคงเคยเห็นข่าวชาวสวนทุเรียนถอยรถป้ายแดงหรือมีรายได้หลักล้านจนเกิดความสงสัยว่า อาชีพทำสวนทุเรียน มีรายได้เท่าไหร่กันแน่ ในความเป็นจริงรายได้ที่เห็นไม่ใช่กำไรสุทธิทั้งหมด หากเจาะลึกตัวเลขตามเกณฑ์เฉลี่ยในช่วงปี 2568-2569 จะพบว่ารายได้รวมต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท โดยคำนวณจากผลผลิตเฉลี่ย 1.5 – 2 ตันต่อไร่ (ประมาณ 25-30 ต้น) และราคาขายเฉลี่ย 90 – 120 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาจะผันผวนตามเกรดและช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม การปลูกทุเรียนมีต้นทุนการดูแลประมาณ 30,000 – 35,000 บาทต่อไร่ ครอบคลุมทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน เมื่อหักลบแล้ว กำไรสุทธิจะเหลือประมาณ 70,000 – 150,000 บาทต่อไร่ หากมีสวน 10 ไร่ โอกาสจับเงินล้านก็เป็นเรื่องจริง แต่ถ้ามีพื้นที่เพียง 1-2 ไร่ รายได้อาจเทียบเท่างานประจำ ทว่ามาพร้อมความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก

ความจริงที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ ชาวสวนทุเรียนต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลในช่วง 5 ปีแรกโดยไม่มีรายได้เข้ามาเลย เนื่องจากทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นที่ต้องรอ 4-5 ปีถึงจะให้ผลผลิตชุดแรก ยิ่งไปกว่านั้น อาชีพนี้ยังมีความเสี่ยงสูง (High Risk, High Return) ปีใดที่เผชิญภัยแล้งหรือพายุเข้าช่วงดอกบาน ผลผลิตอาจสูญหายจนรายได้เป็นศูนย์ แต่ต้นทุนการดูแลยังคงเดิม นอกจากนี้ ราคาหลักร้อยต่อกิโลกรัมมักเป็นเกรดส่งออก (AB) หากผลผลิตตกไซซ์หรือมีตำหนิ ราคาจะร่วงลงเหลือเพียงหลักสิบ

สำหรับปี 2569 นี้ ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของชาวสวนทุเรียน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 20-30% ซึ่งอาจกดดันราคาให้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 90 บาทต่อกิโลกรัม ประกอบกับประเทศเวียดนามเริ่มเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในจีน ทำให้ชาวสวนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการทำใบและทำลูกสูงขึ้นตามไปด้วย

สรุปแล้ว การเป็นชาวสวนทุเรียนสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้จริง แต่ต้องมีเงินทุนสายป่านยาวในช่วง 5 ปีแรก และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

Back to top button