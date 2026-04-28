สรุปดราม่าพาณิชย์ขู่ฟัน พ่อค้า-อินฟลูฯ จัดโปรแรงทำตลาดป่วน เคลียร์ปมทุเรียน 100 บาท

นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ออกโรงเตือนการจัดโปรโมชั่นสินค้าต้องไม่ “ทุบราคา” จนกลไกตลาดพังหรือกดราคาเกษตรกร ชี้กรณีทุเรียน 100 บาท ตรวจสอบแล้วเป็นเกรดรองช่วยระบายของ
กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อป้องปรามการทำการตลาดที่อาจส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก โดย นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้คำเตือนไปยังเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ทุกรายเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่แรงเกินพอดี
ประเด็นคำเตือนจากโฆษกกระทรวงพาณิชย์
ประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์ที่ พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง จัดกิจกรรมไลฟ์สดขายทุเรียนในราคาเพียงลูกละ 100 บาท จนสร้างความกังวลให้แก่กลุ่มผู้ค้าและเกษตรกรว่าอาจเป็นการกดราคาตลาดให้ต่ำลง
จากการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์พบว่า การจำหน่ายทุเรียนลูกละ 100 บาทของพิมรี่พายนั้น เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างอินฟลูเอนเซอร์และเกษตรกรด้วยความพึงพอใจ โดยทุเรียนที่นำมาขายเป็น “ทุเรียนเกรดรอง” หรือทุเรียนตกไซซ์ที่มีรูปทรงไม่สวยงามตามมาตรฐานส่งออก การจัดโปรโมชั่นนี้จึงถือเป็นการช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตที่ออกมาจำนวนมากในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงพาณิชย์เน้นย้ำว่า แม้การจัดโปรโมชั่นจะทำได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่ “ทุ่มตลาด” หรือกดราคาให้ต่ำจนผิดปกติจนส่งผลกระทบให้กลไกตลาดปั่นป่วน ซึ่งจะย้อนกลับไปสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรที่อาจถูกกดราคารับซื้อตามไปด้วย หากตรวจสอบพบว่ามีการทำการตลาดแบบทุบราคาจนทำให้ราคากลางในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กระทรวงพาณิชย์จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการทันทีเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคา
ด้านเพจ Drama-addict ได้แชร์ประเด็นนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ โดยระบุว่าแม้การจัดโปรฯ จะช่วยเรียกยอดขายได้ดี แต่ต้องระวังไม่ให้ไปกระทบต่อโครงสร้างราคาของสินค้าเกษตรในภาพรวม เพราะอาจกลายเป็นการทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
เป็นเทคนิคการขายของ “แม่ค้า”
ทางด้านของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงล่าสุด คุณศุภจีระบุชัดเจนว่า การตั้งราคาขายทุเรียนลูกละ 100 บาท เป็นเพียง “เทคนิคการตลาดและโปรโมชัน” ของทางอินฟลูเอนเซอร์ (พิมรี่พาย) เอง เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าในช่วงสั้น ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ปกติของการทำ Live Commerce ที่กระทรวงฯ สนับสนุนเพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางขึ้น
ทุเรียนที่นำมาจัดโปรฯ ราคานี้ เป็นทุเรียน “เกรดรอง” (ไซซ์เล็ก หรือรูปทรงไม่สวยงามเท่าเกรดส่งออก) แต่เนื้อและรสชาติยังได้มาตรฐาน ซึ่งราคา 100 บาท ถือว่าสมเหตุสมผลกับเกรดสินค้า ไม่ใช่การทุ่มตลาดตัดราคา ยืนยันว่า ราคาตลาดของทุเรียนเกรดส่งออก (เกรด A-B) ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 140-150 บาทต่อกิโลกรัม ไม่ได้รับผลกระทบจากโปรโมชันเฉพาะกิจ
สาเหตุที่ร่วมมือกับพิมรี่พาย ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ แต่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุกในการใช้ Live Commerce (การไลฟ์สดขายของ) เป็นเครื่องมือช่วยระบายผลผลิตทุเรียนปีนี้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 33% (กว่า 2 ล้านตัน) เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคในประเทศให้เร็วที่สุด และช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตออกมาก
สรุปก็คือกรณีนี้เป็นเพียง “กิมมิคการขาย” ช่วงสั้น ๆ เพื่อระบายของเกรดรอง ไม่ใช่ราคามาตรฐานใหม่ของตลาด และกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าทำไปเพื่อหาช่องทางใหม่ ๆ ให้เกษตรกร ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ใครเป็นพิเศษครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: