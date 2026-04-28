อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

จับตาอสังหาฯ ไทยปี 2026 ฝ่าวิกฤตชะลอตัว สู่เวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ“
ตลาดอสังหาฯ ไทยปี 2026 ส่อแววหดตัว ยอดโอนอาจร่วงต่ำสุดในรอบ 8 ปี ผู้ประกอบการงัดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตผ่านเวทีประกวดระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับโครงการ
ศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2026 อยู่ในสภาวะหดตัว ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่ารวมอาจเหลือเพียง 8.24 แสนล้านบาท ธนาคารเกียรตินาคินภัทรคาดการณ์ตัวเลขยอดโอนทั่วประเทศจะลดลงเหลือ 290,000 หน่วย นับเป็นสถิติต่ำสุดในรอบ 8 ปี
ผู้พัฒนาโครงการต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอาจต้องปรับราคาขายขึ้น 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์เพื่อชดเชยต้นทุน ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ปานกลางถึงกลุ่มรายได้น้อยพบอุปสรรคในการขอสินเชื่อบ้าน สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อในกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์
บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย มองทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมกลุ่มลักชัวรีระดับบนยังคงเติบโตได้ดี โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่มียอดขายสูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ราคาเสนอขายเฉลี่ยในทำเลใจกลางเมืองปรับตัวสูงขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตลาดแนวราบมีสินค้าเหลือขายจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนเปิดตัวโครงการใหม่
ข้อมูลจากบริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟิลด์ แสดงภาพรวมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับประเทศไทย ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ายังมีความต้องการสูง ผู้เช่าส่วนใหญ่ย้ายเข้าสู่อาคารเกรดเอพร้อมมาตรฐานความยั่งยืน ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างชัดเจน ความต้องการโรงงานสำเร็จรูปในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผลักดันให้ค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้น
ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไทยพยายามยกระดับคุณภาพโครงการเพื่อแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของ ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ ประกาศเปิดตัวรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 อย่างเป็นทางการ ในฐานะส่วนหนึ่งของเวทีระดับภูมิภาค Southeast Asia Real Estate Awards ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ กับ ลามูดี้ แพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ทั้งสององค์กรดำเนินงานภายใต้เครือ SEA Connect ซึ่งมีผู้ใช้งานค้นหาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 100 ล้านคนต่อปี ถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการจากประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชันผลงานกับโครงการชั้นนำทั่วเอเชียอ
ดัม ซัตคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท SEA Connect ให้ข้อมูลว่า เวทีประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องนักพัฒนา โครงการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท SEA Connect อธิบายเพิ่มเติมว่า งานนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อ นักลงทุน ค้นพบโครงการคุณภาพ โดดเด่นด้านการออกแบบ นวัตกรรม มีมูลค่าระยะยาวระดับประเทศ ผู้ชนะจากไทยจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบตัดสินระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
การส่งมอบผลงานเข้าประกวดช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากคุณภาพการก่อสร้างร่วมกับงานออกแบบที่ดีขึ้น การจัดงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาคยังช่วยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติให้กลับเข้ามามองหาโอกาสในตลาดประเทศไทยอีกครั้ง
สำหรับปี 2569 ผู้จัดงานเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตัดสิน คณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพร้อมที่ปรึกษาด้านรางวัลจะประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับรางวัลที่มอบแก่นักพัฒนา
การประกวดแบ่งหมวดหมู่รางวัลครอบคลุมหลายด้าน ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม การออกแบบ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โครงการที่พักอาศัย รีสอร์ต รวมถึงผลงานของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ งาน Thailand Real Estate Awards 2026 เปิดรับสมัครโครงการเข้าประกวดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
