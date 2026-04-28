การเงินเศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 13:20 น.
จับตาอสังหาฯ ไทยปี 2026 ฝ่าวิกฤตชะลอตัว สู่เวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ“

ตลาดอสังหาฯ ไทยปี 2026 ส่อแววหดตัว ยอดโอนอาจร่วงต่ำสุดในรอบ 8 ปี ผู้ประกอบการงัดกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตผ่านเวทีประกวดระดับภูมิภาคเพื่อยกระดับโครงการ

ศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปี 2026 อยู่ในสภาวะหดตัว ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่ารวมอาจเหลือเพียง 8.24 แสนล้านบาท ธนาคารเกียรตินาคินภัทรคาดการณ์ตัวเลขยอดโอนทั่วประเทศจะลดลงเหลือ 290,000 หน่วย นับเป็นสถิติต่ำสุดในรอบ 8 ปี

ผู้พัฒนาโครงการต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัวอาจต้องปรับราคาขายขึ้น 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์เพื่อชดเชยต้นทุน ผู้บริโภคกลุ่มรายได้ปานกลางถึงกลุ่มรายได้น้อยพบอุปสรรคในการขอสินเชื่อบ้าน สถาบันการเงินปฏิเสธการให้สินเชื่อในกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์

บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย มองทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมกลุ่มลักชัวรีระดับบนยังคงเติบโตได้ดี โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่มียอดขายสูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ ราคาเสนอขายเฉลี่ยในทำเลใจกลางเมืองปรับตัวสูงขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตลาดแนวราบมีสินค้าเหลือขายจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนเปิดตัวโครงการใหม่

ข้อมูลจากบริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟิลด์ แสดงภาพรวมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับประเทศไทย ตลาดอาคารสำนักงานให้เช่ายังมีความต้องการสูง ผู้เช่าส่วนใหญ่ย้ายเข้าสู่อาคารเกรดเอพร้อมมาตรฐานความยั่งยืน ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอย่างชัดเจน ความต้องการโรงงานสำเร็จรูปในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผลักดันให้ค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการไทยพยายามยกระดับคุณภาพโครงการเพื่อแข่งขันในระดับสากล สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของ ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ ประกาศเปิดตัวรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 อย่างเป็นทางการ ในฐานะส่วนหนึ่งของเวทีระดับภูมิภาค Southeast Asia Real Estate Awards ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ กับ ลามูดี้ แพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ทั้งสององค์กรดำเนินงานภายใต้เครือ SEA Connect ซึ่งมีผู้ใช้งานค้นหาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 100 ล้านคนต่อปี ถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการจากประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชันผลงานกับโครงการชั้นนำทั่วเอเชียอ

ดัม ซัตคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท SEA Connect ให้ข้อมูลว่า เวทีประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องนักพัฒนา โครงการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ผู้อำนวยการกลุ่มบริษัท SEA Connect อธิบายเพิ่มเติมว่า งานนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อ นักลงทุน ค้นพบโครงการคุณภาพ โดดเด่นด้านการออกแบบ นวัตกรรม มีมูลค่าระยะยาวระดับประเทศ ผู้ชนะจากไทยจะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบตัดสินระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

การส่งมอบผลงานเข้าประกวดช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากคุณภาพการก่อสร้างร่วมกับงานออกแบบที่ดีขึ้น การจัดงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาคยังช่วยดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติให้กลับเข้ามามองหาโอกาสในตลาดประเทศไทยอีกครั้ง

การส่งโครงการเข้าประกวดมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานวงการที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากคุณภาพการก่อสร้าง งานออกแบบที่ดีขึ้น เวทีระดับภูมิภาคนี้ยังดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้กลับมามองหาโอกาสในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยอีกครั้ง

​สำหรับปี 2569 ผู้จัดงานเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการตัดสิน คณะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพร้อมที่ปรึกษาด้านรางวัลจะประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับรางวัลที่มอบแก่นักพัฒนา

​การประกวดแบ่งหมวดหมู่รางวัลครอบคลุมหลายด้าน ทั้งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม การออกแบบ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โครงการที่พักอาศัย รีสอร์ต รวมถึงผลงานของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ งาน Thailand Real Estate Awards 2026 เปิดรับสมัครโครงการเข้าประกวดแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

4 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

8 นาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

15 นาที ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

32 นาที ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

37 นาที ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

41 นาที ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

47 นาที ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด บันเทิง

อาการล่าสุด นก เชิญยิ้ม แพทย์สั่งให้ยาฆ่าเชื้อ หลังผลตรวจพบการติดเชื้อในกระแสเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม แบกตู้เย็นวิ่งมาราธอน เบื้องหลังถึงแม่ ทำน้ำตาไหลพราก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอร์รี.เค แรปเปอร์เกาหลีใต้ ป่วยมะเร็งสมองเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก แรปเปอร์โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งสมอง 2 ปี ก่อนจากไปสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง บันเทิง

ลือแรง! ลินคอล์น เดอะเฟซเมน 4 ถูกแฟนนางเอกตัวแม่ ตบหน้า จนเข้ารพ. เจ้าตัวโร่แจง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 28 เม.ย. 69 ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท ภาพรวมยังร่วงหนัก 550 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ไทยฝ่าวิกฤตชะลอตัว จัดเวทีประกาศรางวัล Thailand Real Estate Awards 2026 เฟ้นหานักพัฒนาคุณภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คนทำสวนทุเรียนรายได้เท่าไหร่ รวยไหม? เจาะลึกกำไรสุทธิต่อไร่ เปิดพอร์ตต้นทุนความเสี่ยงที่ข่าวไม่ได้บอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรสแมรี่ แจ้งความจับคู่กรณี ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยันเอาเรื่องถึงที่สุด บันเทิง

โรสแมรี่ แจ้งความจับคู่กรณี ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;การดี&quot; เตือนรัฐบาล ไลฟ์สดทุเรียน ช่วยขายได้แค่ชั่วคราว แต่อย่าลืมยุทธศาสตร์ชาติ ข่าว

“การดี” เตือนรัฐบาล ไลฟ์สดทุเรียน ช่วยได้แค่ชั่วคราว แต่อย่าลืมยุทธศาสตร์ชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยเหยื่อแจ้งความแล้ว 2 ราย อ้างเบิร์ด วันว่างๆ ใช้ยาแนวปะหน้า ข่าว

กัน จอมพลัง จับโป๊ะ เบิร์ด วันว่างๆ ใส่ถุงมือกวน แถว่าเป็นแป้งมัน ลั่น ไปสู้ในศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่าพาณิชย์ขู่ฟัน พ่อค้า-อินฟลูฯ จัดโปรแรงทำตลาดป่วน เคลียร์ปมทุเรียน 100 บาท เศรษฐกิจ

สรุปดราม่าพาณิชย์ขู่ฟัน พ่อค้า-อินฟลูฯ จัดโปรแรงทำตลาดป่วน เคลียร์ปมทุเรียน 100 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมลาย รัชดา พา เบิร์ด วันว่างๆ บินไปฮ่องกงเสริมดวง ข่าว

ภาพล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ บินเสริมดวงฮ่องกง เมลาย ลั่น จะได้มีเงิน ประกันตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! รถแห่เสียงดังสนั่นทำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ พังเสียหาย โบราณวัตถุแตกยับ ข่าว

ช็อก! รถแห่เสียงดังสนั่นทำ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิ พังเสียหาย โบราณวัตถุแตกยับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์ ข่าว

“เบิร์ด วันว่างๆ” โผล่เช็กอิน บินฮ่องกง หลังดราม่าใช้ยาแนว ป้ายคนเล่นสงกรานต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาย แบงค์ เลสเตอร์ เปิดใจถึง เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญาเลิกทำคอนเทนต์ขยะ ข่าว

ยายแบงค์ เลสเตอร์ น้ำตาคลอ เบิร์ด วันว่างๆ ผิดสัญญา ยังไม่เลิกทำคอนเทนต์ขยะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เคลวิน แฟน มิน พีชญา เปิดใจหลังแฟนสาวได้ประกันตัว ยัน พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
19 แอป ราชกิจจา

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
Back to top button