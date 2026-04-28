โรสแมรี่ แจ้งความจับคู่กรณี ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

โรสแมรี่ คาฮันดิง อดีตนักร้องดังยุค 90 แจ้งความดำเนินคดีคู่กรณี หลังก่อเหตุ ล่วงละเมิดทางเพศลูกชาย วัย 14 ปี ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่อดีตนักร้องดังยุค 90 อย่าง โรสแมรี่ คาฮันดิง ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า ลูกชายวัย 14 ปีของเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยฝั่งคู่กรณีเสนอจ่ายเงินเยียวยาเพื่อขอจบเรื่อง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท แต่ขอผ่อนจ่ายเป็นเวลา 2 ปี สร้างความไม่พอใจและหัวใจคนเป็นแม่แตกสลายเป็นอย่างมาก ยิ่งต้องทนเห็นลูกชายเปลี่ยนไปจากเด็กสดใสกลายเป็นเด็กซึมเศร้า ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ใจสลาย! ลูกชาย โรสแมรี่ ถูกเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ คู่กรณีขอผ่อนจ่ายเยียวยา 2 ปี
ล่าสุด โรสแมรี่ ได้ตัดสินใจนำหลักฐานเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ที่ สน.โคกคราม แม้จะช้าไปแต่ยืนยันที่จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด ซึ่งการที่ตนออกมาเปิดเผยเรื่องราวในครั้งนี้ก็เพราะลูกชายยินยอมให้ตนเป็นกระบอกเสียงเพื่อเรียกร้องสิทธิ และเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ปกครองคนอื่นในเรื่องการไว้ใจคนง่าย ๆ และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถึงกับใครอีก
