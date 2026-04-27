“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าแผนงานขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทย ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เข้าหารือกับ พิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เพื่อวางแผนจำหน่ายทุเรียนไทยผ่านรูปแบบ Live Commerce
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองเห็นศักยภาพของช่องทางดิจิทัล การถ่ายทอดสดขายสินค้าออนไลน์จากแหล่งผลิตโดยตรงจะช่วยให้การกระจายสินค้าทำได้รวดเร็ว แนวทางนี้จะเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรระบายผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ได้กว้างขึ้น
กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์นำผลผลิตของเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม อินฟลูเอนเซอร์จะลงพื้นที่ไปหน้าสวนเพื่อคัดเลือกทุเรียนคุณภาพตัดสดส่งตรงถึงมือผู้บริโภค นอกจากการขายสินค้า กระทรวงยังเตรียมแผนถ่ายทอดความรู้ด้านการขายออนไลน์ให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปต่อยอดในระยะยาวด้วย
ในปี 2569 ประเทศไทยมีผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 33 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงพาณิชย์จึงต้องเร่งผลักดัน Live Commerce เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 กรมการค้าภายในเพิ่งลงนามความร่วมมือกับ TikTok Technologies Ltd. เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน TikTok Shop กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนครีเอเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายผลไม้ไทย ภายใต้แนวคิด Thailand : The Land of Tropical Fruits เพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภค
ด้าน พิมรี่พาย มีกำหนดจัดไลฟ์สดขายทุเรียนในวันพรุ่งนี้ผ่านช่องทางของตัวเอง เธอตั้งเป้าจะจำหน่ายทุเรียนจำนวน 1 ล้านลูก ในราคาลูกละ 100 บาท ทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้เป็นทุเรียนตกเกรดจากโควตาส่งออก แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานสำหรับการบริโภคตามปกติ
