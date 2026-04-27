ข่าวต่างประเทศ

นทท.จีนโอนเงินพลาด 1.6 แสน ให้ตุ๊กตุ๊กกัมพูชา เจอคนขับเชิดเงินหนีลอยนวล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:00 น.
57
อุทาหรณ์สแกนจ่าย นทท.จีนโอนเงินพลาด 1.6 แสน ให้ตุ๊กตุ๊กกัมพูชา เจอคนขับเชิดเงินหนีลอยนวล

นักท่องเที่ยวชาวจีนเรียกรถสามล้อในพนมเปญ ตกลงราคา 4,500 เรียล แต่สับสนสกุลเงินตอนสแกน QR Code เผลอกดจ่าย 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านคนขับเห็นเงินเข้าหลักแสนรีบเผ่นหนี ตำรวจเตือนระวังกลโกง

เหตุการณ์สุดวิสัยที่กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักเดินทาง เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งใช้บริการรถสามล้อหรือตุ๊กตุ๊กใน กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยตกลงค่าโดยสารกันในราคา 4,500 เรียล หรือประมาณ 1.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ความสับสนในการใช้แอปพลิเคชันชำระเงินทำให้เขาต้องสูญเงินก้อนโต

เมื่อถึงที่หมาย ผู้โดยสารได้ชำระเงินผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของธนาคาร ด้วยความไม่คุ้นเคยกับระบบและสกุลเงินท้องถิ่น เขาเกิดความสับสนระหว่างสกุลเงินเรียลกัมพูชากับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เผลอกดตัวเลขโอนเงินไปจำนวน 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 160,000 บาทแทน

ทันทีที่ยอดเงินเข้าบัญชี คนขับรถสามล้อเห็นตัวเลขจำนวนมหาศาล จึงฉวยโอกาสปิดแอปพลิเคชันและขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้ทำการถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ทางธนาคารดึงยอดเงินกลับคืนได้ทัน

กรุงเทพฯวันนี้ BKK Today
ภาพจาก : FB/กรุงเทพฯวันนี้ BKK Today

ผู้เสียหายพยายามขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา หลังจากการหลบหนีนานหลายสัปดาห์ เจ้าหน้าที่จากกรมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Department of Anti-Technology Crimes) สามารถติดตามจับกุมตัวคนขับรถรายนี้ได้สำเร็จ โดยมีการแจ้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่ากลโกงลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คนขับรถบางรายจงใจตั้งค่าคิวอาร์โค้ดรับเงินให้แสดงผลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทนสกุลเงินเรียล เพื่อหลอกให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ทันระวังโอนเงินเกินราคาจริงไปกว่า 4,000 เท่า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 4,000 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจึงทำให้มูลค่าเงินเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล

ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในกัมพูชาควรตรวจสอบสกุลเงินบนแอปพลิเคชันธนาคารให้ถี่ถ้วนก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง โดยสังเกตสัญลักษณ์สกุลเงินด้านหน้าตัวเลข นอกจากนี้การเลือกใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร เช่น Grab หรือ PassApp จะช่วยบันทึกประวัติการเดินทางและข้อมูลคนขับ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามตัวหากเกิดปัญหาขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ค่าไฟวันนี้ 28 เม.ย. 69 ใช้เกิน 401 หน่วย เตรียมจ่ายทะลุ 5 บาทต่อหน่วย

11 วินาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

30 นาที ที่แล้ว
อุทาหรณ์สแกนจ่าย นทท.จีนโอนเงินพลาด 1.6 แสน ให้ตุ๊กตุ๊กกัมพูชา เจอคนขับเชิดเงินหนีลอยนวล ข่าวต่างประเทศ

นทท.จีนโอนเงินพลาด 1.6 แสน ให้ตุ๊กตุ๊กกัมพูชา เจอคนขับเชิดเงินหนีลอยนวล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 28 4 69 ดูดวง

4 ราศีมีเกณฑ์จัดกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศ-ย้ายงานไปต่างแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงป้าใจมาร ขังหลานห้องมืด อดข้าว ต้องเลียน้ำจากพื้นประทังชีวิต ศาลสั่งคุก 50 ปี ข่าวต่างประเทศ

ลุงป้าใจมาร ขังหลานห้องมืด อดข้าว ต้องเลียน้ำจากพื้นประทังชีวิต ศาลสั่งคุก 20 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวสนั่น หนุ่ม 30 ทำนักเรียนท้อง ติดเกมหนัก ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ผลาญเงินนับล้าน ข่าวต่างประเทศ

ฉาวสนั่น หนุ่ม 30 ทำนร.ท้อง ติดเกมหนัก ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว ผลาญเงินนับล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ หนุ่ม 26 น้องชายบวมเป่ง หมอวินิจฉัยพลาด จนต้องตัดทิ้ง เพื่อรักษาชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ หนุ่ม 26 น้องชายบวมเป่ง หมอวินิจฉัยพลาด จนต้องตัดทิ้ง เพื่อรักษาชีวิต

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศึกสายเลือด! แม่วัย 72 ฟ้องลูกในไส้ ทวงหนี้เกือบร้อยล้าน แฉโดนขู่ไล่นอนข้างถนน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด เสียแม่พิมพ์ขอชาติ ไอ้คลั่งยากราดยิงมั่ว ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ เสียแม่พิมพ์ของชาติ ไอ้คลั่งยาบ้า ขับหนีแล้วยังตามไปยิงถึงในบ้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยส่องทะเบียนรถ ใบเตย อาร์สยาม เลขเด็ด

ใบเตย อาร์สยาม ถอยรถใหม่ป้ายแดง คอหวยส่องทะเบียน เลขสวยมาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักพากย์ The Simpsons ภาษาฝรั่งเศส เสียชีวิตในวัย 66 ปี ข่าวต่างประเทศ

นักพากย์การ์ตูนดัง มะเร็งคร่าชีวิต จากไปวัย 66 ตำนานเจ้าพ่อแอนิเมชัน The Simpsons

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน! คนละครึ่ง เคาะแล้ว 4,000 บาท ไม่เสียภาษี-บัตรคนจน ก็ได้ด้วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด &quot;แก่&quot; ไม่เป็น บันเทิง

แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกละครแนวตั้งจีน ทิ้งบทประธานบริษัท กลับบ้านเกิดทำไร่ปลูกพริก เพราะ AI แย่งงาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ ตำหนักปู่ใหญ่ งวด 2/5/69 จัดเต็มเลขชุด 2 ตัว 3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ เริ่ม มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

รัฐบาลรื้อโครงสร้างค่าไฟใหม่ ใช้เกิน 401 หน่วย จ่ายอ่วม 5 บาท เริ่ม มิ.ย.นี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี &quot;ต้า เฟ็ดเฟ่&quot; เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังโดนฟ้อง 10 ล้าน บันเทิง

ฟ้องเพื่อนทำไม! คู่กรณี “ต้า เฟ็ดเฟ่” เบี้ยวศาล ส่งลูกน้องรับหน้า หลังฟ้อง 10 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตหัวร้อนโพสต์ด่า &quot;ไกจิน&quot; ซะงั้น ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นทำคลิป ชวนต่างชาติมีเซ็กส์ แต่ชาวเน็ตขวาจัดหัวร้อน โพสต์ด่า “ไกจิน” ซะงั้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ข่าว

“แพรรี่” ลั่น ทุเรียนลูกละ 100 ไปกินร้านอื่น แนะไลฟ์ขายปุ๋ยถูกๆ ช่วยเกษตรกร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นภาษีผิด ข่าว

ยื่นภาษีผิด เสี่ยงโดนค่าปรับ! แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยจัดการภาษีให้แม่นยำ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 27 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 27/4/69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 18:00 น.
57
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าไฟวันนี้ 28 เม.ย. 69 ใช้เกิน 401 หน่วย เตรียมจ่ายทะลุ 5 บาทต่อหน่วย

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 28 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
ดวงวันนี้ 28 4 69

4 ราศีมีเกณฑ์จัดกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศ-ย้ายงานไปต่างแดน

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

ช็อกผลวิจัย! กินอาหารสุขภาพมาก ป่วยมะเร็งกว่าสูบบุหรี่ เพราะสารเคมีตกค้าง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
Back to top button