นทท.จีนโอนเงินพลาด 1.6 แสน ให้ตุ๊กตุ๊กกัมพูชา เจอคนขับเชิดเงินหนีลอยนวล
นักท่องเที่ยวชาวจีนเรียกรถสามล้อในพนมเปญ ตกลงราคา 4,500 เรียล แต่สับสนสกุลเงินตอนสแกน QR Code เผลอกดจ่าย 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ด้านคนขับเห็นเงินเข้าหลักแสนรีบเผ่นหนี ตำรวจเตือนระวังกลโกง
เหตุการณ์สุดวิสัยที่กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักเดินทาง เมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนรายหนึ่งใช้บริการรถสามล้อหรือตุ๊กตุ๊กใน กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยตกลงค่าโดยสารกันในราคา 4,500 เรียล หรือประมาณ 1.1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ความสับสนในการใช้แอปพลิเคชันชำระเงินทำให้เขาต้องสูญเงินก้อนโต
เมื่อถึงที่หมาย ผู้โดยสารได้ชำระเงินผ่านระบบสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของธนาคาร ด้วยความไม่คุ้นเคยกับระบบและสกุลเงินท้องถิ่น เขาเกิดความสับสนระหว่างสกุลเงินเรียลกัมพูชากับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เผลอกดตัวเลขโอนเงินไปจำนวน 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 160,000 บาทแทน
ทันทีที่ยอดเงินเข้าบัญชี คนขับรถสามล้อเห็นตัวเลขจำนวนมหาศาล จึงฉวยโอกาสปิดแอปพลิเคชันและขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้ทำการถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ทางธนาคารดึงยอดเงินกลับคืนได้ทัน
ผู้เสียหายพยายามขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียและเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชา หลังจากการหลบหนีนานหลายสัปดาห์ เจ้าหน้าที่จากกรมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Department of Anti-Technology Crimes) สามารถติดตามจับกุมตัวคนขับรถรายนี้ได้สำเร็จ โดยมีการแจ้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบว่ากลโกงลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง คนขับรถบางรายจงใจตั้งค่าคิวอาร์โค้ดรับเงินให้แสดงผลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแทนสกุลเงินเรียล เพื่อหลอกให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ทันระวังโอนเงินเกินราคาจริงไปกว่า 4,000 เท่า เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ 4,000 เรียลต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจึงทำให้มูลค่าเงินเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล
ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในกัมพูชาควรตรวจสอบสกุลเงินบนแอปพลิเคชันธนาคารให้ถี่ถ้วนก่อนกดยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง โดยสังเกตสัญลักษณ์สกุลเงินด้านหน้าตัวเลข นอกจากนี้การเลือกใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสาร เช่น Grab หรือ PassApp จะช่วยบันทึกประวัติการเดินทางและข้อมูลคนขับ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามตัวหากเกิดปัญหาขึ้น
