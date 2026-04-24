ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 15:16 น.
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยัน กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” เป็น “กุ้งเปรี้ยว” เป็นข่าวปลอม ไร้หลักฐานทางประวัติศาสตร์

เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบข้อความที่การเผยแพร่ในโซเชียลว่า กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” ของไทย โดยใช้ชื่อว่า “กุ้งเปรี้ยว” พร้อมกับระบุว่าเป็นสูตรที่ชาวกัมพูชาคิดค้นตั้งแต่สมัยโบราณนั้น “เป็นข่าวปลอม”

โดยเพจดังกล่าว ระบุว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “กุ้งเปรี้ยว” และอ้างเป็นผู้คิดค้นนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ที่รองรับข้อกล่าวอ้างข้างต้น

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ต้มยำกุ้ง” (Tom Yum Goong) ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจน

เนื่องจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทางการหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ก่อน ไม่ควรแชร์ข้อมูลปลุกกระแสโดยไร้ข้อเท็จจริง เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนข่าวปลอม กัมพูชาเคลมต้มยำกุ้ง
FB/ Anti-Fake News Center Thailand

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

