ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยัน กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” เป็น “กุ้งเปรี้ยว” เป็นข่าวปลอม ไร้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบข้อความที่การเผยแพร่ในโซเชียลว่า กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” ของไทย โดยใช้ชื่อว่า “กุ้งเปรี้ยว” พร้อมกับระบุว่าเป็นสูตรที่ชาวกัมพูชาคิดค้นตั้งแต่สมัยโบราณนั้น “เป็นข่าวปลอม”
โดยเพจดังกล่าว ระบุว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความว่า กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “กุ้งเปรี้ยว” และอ้างเป็นผู้คิดค้นนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ที่รองรับข้อกล่าวอ้างข้างต้น
ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ต้มยำกุ้ง” (Tom Yum Goong) ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ จากภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจน
เนื่องจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทางการหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ก่อน ไม่ควรแชร์ข้อมูลปลุกกระแสโดยไร้ข้อเท็จจริง เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น
