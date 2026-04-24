ดาราเรียลลิตี้ วัย 67 ยิงตัวตายในบ้าน สุดเศร้า ถูกบูลลี่-รังควานไม่หยุด จบชีวิตสลด
ปิดตำนาน Darrell Sheets ดาราเรียลลิตี้ Storage Wars ยิงตัวตายเสียชีวิตในบ้านพัก จากไปวัย 67 ปี เพื่อนสนิทเผยสาเหตุช็อก ถูกคนตามบูลลี่-รังควานไม่หยุด
สำนักข่าวต่างประเทศ แจ้งข่าวเศร้าวงการบันเทิง แดเรล ชีตส์ (Darrell Sheets) หรือที่แฟนรายการทั่วโลกคุ้นเคยในฉายา The Gambler (นักเสี่ยงโชค) จากซีรีส์เรียลลิตี้ยอดฮิต Storage Wars วัย 67 ปี ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักที่เมืองเลค ฮาวาสุ ซิตี้ รัฐแอริโซนา เมื่อเช้ามืดวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
สถานีตำรวจเลค ฮาวาสุ ซิตี้ ออกแถลงการณ์ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักบริเวณถนนแชนด์เลอร์ ไดรฟ์ เมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างชายรายหนึ่งซึ่งมีบาดแผลจากการถูกยิงที่ศีรษะ ก่อนจะส่งร่างให้สำนักงานนิติเวชเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
แถลงการณ์ของตำรวจที่เผยแพร่ผ่านนิตยสาร Variety ระบุว่า แดเรลเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนที่ศีรษะ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าเป็นการทำร้ายตัวเอง
ขณะที่ เรเน เนโซดา (Rene Nezhoda) นักแสดงชื่อดังและเพื่อนร่วมงานในรายการ ออกมาโพสต์วิดีโอไว้อาลัยผ่านแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่า “ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับคุณตลอด 15 ปีที่ผ่านมา หลายคนอาจคิดว่าเราเกลียดกันเพราะเราแข่งขันกันดุเดือดในรายการ แต่ลึก ๆ แล้วผมกับแดเรลเป็นเพื่อนกัน และเรายังโทรศัพท์คุยกันเป็นระยะ” พร้อมยกย่องว่าแดเรลเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่องานสูงมาก และรักครอบครัวมากกว่าใครทุกคนที่เขาเคยพบมา
นอกจากนี้ยังเปิดเเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาแดเรลต้องเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์อย่างหนัก มีบุคคลรายหนึ่งคอยตามรังควานและสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แดเรลอย่างต่อเนื่อง
เรเนกล่าวเตือนสติผู้ชมว่า “การที่คุณเห็นพวกเราในทีวี ไม่ได้แปลว่าคุณรู้จักเราหรือรู้ว่าพวกเราเป็นคนแบบไหน และมันไม่ได้ให้สิทธิ์คุณไปบูลลี่ใครทั้งนั้น” เขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนไปถึงตัวบุคคลที่ทำการบูลลี่แดเรลหลังเกิดเหตุสลดในครั้งนี้
ปัจจุบันสถานีตำรวจยืนยันว่าได้แจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรียบร้อยแล้ว และคดียังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
สำหรับ แดเรล ชีตส์ เป็นตัวชูโรงในรายการ Storage Wars ทางช่อง A&E มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2023 เขาอยู่บนหน้าจอทีวีรวมกว่า 163 ตอน เป็นที่รักของแฟนรายการจากการกล้าได้กล้าเสียในการประมูลห้องเก็บของเพื่อหาทรัพย์สินมีค่า และมักจะมาพร้อมกับลูกชายของเขา แบรนดอน ชีตส์ ที่ร่วมทำรายการด้วยกัน
ความสำเร็จในวงการทำให้เขาเคยไปร่วมรายการทอล์กโชว์ชื่อดังอย่าง The Tonight Show With Jay Leno และรายการของ Raechel Ray อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ในปี 2562 แดเรลเคยมีปัญหาด้านสุขภาพจากอาการหัวใจวาย ก่อนจะตัดสินใจเกษียณอายุและย้ายมาอาศัยอยู่ที่รัฐแอริโซนา โดยเขาเปิดร้านขายของเก่าชื่อว่า Havasu Show Me Your Junk เพื่อใช้ชีวิตในวัยพักผ่อน ก่อนจะเกิดเหตุสลดในครั้งนี้
สำนักข่าว TMZ เปิดเผยภาพถ่ายของแดเรลที่ถ่ายไว้เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา หรือเพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนมีคนพบร่างของเขา ในภาพดังกล่าวแดเรลสวมเสื้อแขนกุดสีดำและกางเกงขาสั้น ยืนยิ้มแย้มพร้อมชูนิ้วหัวแม่มือร่วมกับชายอีก 2 คน ภายในร้านขายของเก่าของเจ้าตัว ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในตอนนั้นแดเรลดูร่าเริงและเป็นกันเองมาก
ข้อมูลจาก : people และ bbc
ติดตาม The Thaiger บน Google News: