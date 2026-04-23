อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 16:32 น.
อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน

อุทาหรณ์ สาว 22 ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย หมอชี้อยู่ได้อีก 18 เดือน ต้นเหตุสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ 15

เคลีย์ โบดา หญิงสาววัย 22 ปีจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ กำลังเผชิญกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย เหลือเวลาอยู่ได้เพียง 18 เดือน เจ้าตัวมั่นใจว่าสาเหตุหลักมาบุหรี่ไฟฟ้า ที่สูบมาอย่างหนักมาตั้งแต่อายุ 15 ปี

ตอนแรกเริ่มสูบบุหรี่ธรรมดาเล็กน้อยในช่วงวัยรุ่นตอนต้นก่อนจะเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นเปลี่ยนจากแบบเติมน้ำยามาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง เพียงไม่กี่เดือน เริ่มมีอาการไอออกมาเป็นเสมหะสีน้ำตาลข้นเหนียวคล้ายน้ำตาลทราย ในช่วงเดือนมกราคม 2568 แพทย์เคยตรวจอาการของเธอแล้วบอกว่าเป็นเพียงการติดเชื้อที่หน้าอกถึง 8 ครั้ง จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2568 เธอเริ่มไอเป็นเลือดสด แพทย์จึงจับเอกซเรย์ปอดแล้วพบเงาดำบริเวณปอดขวากลีบล่าง

ผลการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันข่าวร้ายในเดือนสิงหาคมว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะแรก เข้ารับการผ่าตัดตัดปอดขวากลีบล่างกับต่อมน้ำเหลืองบริเวณรอบๆ ออกในเดือนกันยายน

ระหว่างผ่าตัดแพทย์พบว่ามะเร็งลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วจึงปรับระดับความรุนแรงเป็นระยะที่ 3 หลังการผ่าตัด เคลีย์มีปัญหาเรื่องระบบหายใจและต้องฝึกเดินใหม่ เธอต้องทนรับผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดอย่างแสนสาหัส ทั้งอาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ

เดือนกุมภาพันธ์ 2569 แพทย์แจ้งว่าเธอปลอดมะเร็งแล้ว แต่ความดีใจอยู่ได้เพียงเดือนเดียว เธอเริ่มปวดหน้าอกอย่างรุนแรง จากภาวะน้ำท่วมปอด มะเร็งกลับมาลุกลามที่เยื่อหุ้มปอด

แพทย์ระบุว่ากรณีของเธอพบได้ยากมากเพราะมักจะเจอในผู้ป่วยอายุ 80 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติคนในครอบครัวของเคลีย์ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่ยืนยันว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียอย่างแน่นอน

ปัจจุบันเคลีย์เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้ว 3 เดือน เธอขอให้แฟนกับแม่เลิกสูบด้วย พร้อมออกโรงเตือนเพื่อนๆ ตลอดจนคนทั่วไปให้เลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพราะสารพิษเหล่านี้จะค่อยๆ ทำลายสุขภาพอย่างเงียบๆ เธอกำลังระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาเพื่อยืดอายุของเธอต่อไปให้ได้นานที่สุด

ดร. เดวิด แคมป์เบลล์ ผู้อำนวยการคลินิก รีคัฟเวอร์ ทูเกเตอร์ เบนด์ ในรัฐออริกอน เตือนว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างรวมถึงความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และการได้รับสารโลหะหนักที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย

อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน

ลุ้นระทึก! จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้

สื่อญี่ปุ่นเปิดภาพ นัมจุน BTS สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม ทิ้งก้นเกลื่อน เมินคนเตือน

เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์

รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด

ลิลลี่ เหงียน ปรบมือให้ ปู มัณฑนา มีกระแสทุกวันเกือบ 2 ปี แนะตั้งสติ ยอมรับความจริง

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส คาดเริ่ม พ.ค.นี้ สรุปสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนพลาดสิทธิ์

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด

เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ได้ด้วยเหรอ! “สไนล์ ลักเปิด” เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ “บุญมี แคนนาบิส” วันสงกรานต์

เกรท สารภาพเคยชอบ แพท ณปภา ยอมรับโดนตกจาก MV ชมน่ารัก-ยิ้มมีเสน่ห์

ทนายแก้ว ตัดสินใจโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย ตรง ๆ หลังถูกพาดพิง

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 16:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน

