ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง

เปิดระดมทุนช่วยค่ารักษา มือเบสวงร็อคยุค 90 “หม่อง วงวูล์ฟแพค (Wolfpack)” ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เท็ดดี้ โลโซ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของ มือเบสวงร็อคยุค 90 “หม่อง ประภาคาร” หรือ “หม่อง วงวูล์ฟแพค (Wolfpack)” กำลังเผชิญกับภาวะโรคตับแข็งระยะสุดท้าย และยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วย โดยได้วอนเพื่อนพี่น้องในวงการ รวมถึงแฟนคลับช่วยค่ารักษาพยาบาล
“ขออนุญาตฝากข่าวให้พี่ๆน้องๆนักดนตรี มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับ เนื่องด้วย “พี่หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ” มือเบส วงวูล์ฟแพค วงดนตรีร็อคชื่อดังยุค 90‘s เจ้าของเพลงฮิต “ไม่ (ใช่ของเรา)”, “คำ (บางคำ)” และ “เธอ (ผู้เดียว)” รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง ฯลฯ สังกัด เอ็มสแควร์ ในเครือมีเดียออฟมีเดีย ระหว่างปี พ.ศ.2539-2540
พี่หม่องป่วยเป็นโรคตับแข็งระยะสุดท้ายและอาจจะมีเชื้อมะเร็งด้วยครับ จึงขอให้เพื่อน ๆ ที่พอจะกำลัง ช่วยโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและค่าดำรงชีพให้พี่หม่องโดยตรงได้้้เลยนะครับ ช่วย ๆ กันนะครับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ 0678962244 ธ.กสิกรไทย พงศ์สุระ วงศ์ช่างหล่อ รบกวนเพื่อน ๆ ช่วยกระจายและแชร์ข่าวนี้เยอะ ๆ ด้วยนะครับผม”
สำหรับ วูล์ฟแพ็ค (Wolfpack) คือวงดนตรีร็อกสัญชาติไทย ที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีฝีมือจัดจ้านจากหลายวง กลายเป็น “ฝูงหมาป่า” ที่เดินหน้าล่าเหยื่อด้วยเสียงเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ โดยสมาชิกหลักได้แก่ อ๋อ – นล สิงหลกะ (มือกลอง), เต้ย – รณภพ อรรคราช (มือกีตาร์จากวงอินคา), หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ (มือเบส) และ แบน – วรวิทย์ แสงสีดา (กีตาร์/คีย์บอร์ด/เปียโน) พร้อมด้วยโปรดิวเซอร์คนสำคัญอย่าง ศิริพันธ์ เจริญรัตน์ ที่ดูแลภาพรวมของงานทั้งหมด
ในปี 2539 วงได้ออกอัลบั้มแรกในชื่อเดียวกับวง “Wolfpack” ภายใต้ค่าย M Square รวม 11 เพลงในแนวฮาร์ดร็อกกลิ่นอายย้อนยุค มีเพลงดังที่แฟน ๆ ยังจำได้ดีอย่าง “ไม่ (ใช่ของเรา)”, “คำ (บางคำ)” และ “เธอ (ผู้เดียว)”
จากนั้นในปี 2540 วูล์ฟแพ็คยังได้ฝากผลงานไว้ในวงการหนังไทย โดยทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง “2499 อันธพาลครองเมือง” ที่กลายเป็นตำนานทั้งในจอและนอกจอ
ผลงานเพลงสุดฮิตของ วงวูล์ฟแพ็ค ทั้งหมด 4 อัลบัม
- Wolfpack (2539)
- Acoustic Light (เวอร์ชันอะคูสติกจากอัลบั้มแรก)
- เพลงประกอบภาพยนตร์ 2499 อันธพาลครองเมือง
- Heart Breaking Wolfpack
อ้างอิงจาก : FB Natthanat Teddy Hiransomboon, เพลงไทยยุค80-90, th.wikipedia
ภาพจาก : FB Wolfpack Band Thailand
