การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:20 น.
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท

รมว.คลัง เตรียมเพิ่มเงินบัตรคนจนจาก 400 เป็น 1,000 บาทต่อเดือน หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพช่วงวิกฤตพลังงานให้ผู้มีรายได้น้อย 13.4 ล้านคน

ข่าวดี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านรายการฟังหูไว้หู ทางช่อง 9 MCOTเตรียมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤตพลังงาน ตั้งเป้าให้ความสำคัญกับกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดก่อน และใช้ข้อมูลจากระบบที่มีอยู่เพื่อระบุตัวตนผู้ที่เดือดร้อนจริง

กระทรวงการคลังเตรียมใช้งบประมาณปี 2569 ที่เหลืออยู่จำนวน 100,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนนี้ มาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.4 ล้านคน

รัฐบาลมีแนวคิดเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและค่าน้ำมัน จากเดิม 400 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้งอาจสำรวจกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อให้เงินช่วยเหลือไปถึงกลุ่มเปราะบางจริง และสอดคล้องกับค่าครองชีพรวมถึงราคาน้ำมันในปัจจุบัน

นายเอกนิติ กล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญวิกฤตพลังงานหนักกว่าประเทศอื่นเพราะนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก รัฐบาลจำเป็นต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และรัฐบาลต้องร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2569 เงินเข้าวันไหน?

สำหรับตารางเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2569

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 69)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุม บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่ร่วมโครงการ

วันที่ 20 เมษายน 2569

โอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวและรับเบี้ยความพิการ 800 บาทอยู่แล้ว โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีที่รับเบี้ยความพิการเดิม

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

