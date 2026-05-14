ทัวร์ลง อินฟลูชายแท้ ลั่น ทำผู้หญิงถึงจุดสุดยอด เป็นเรื่องเสียเวลา
อินฟลูเอนเซอร์ดัง แจกความเห็นชายแท้ ออร์แกสซึมผู้หญิงไม่ใช่เรื่องสำคัญ ไม่คุ้มเสียเวลา
โลกออนไลน์กำลังแจกทัวร์อย่างหลัก หลัง Clavicular หรือ เบรเดน ปีเตอร์ส อินฟลูเอนเซอร์สายพัฒนาตัวเองวัย 20 ปี ออกมาแสดงความเห็นที่ทำให้หลายคนอึ้งไปตามๆ กัน
ในรายการพอดแคสต์ IMPAULSIVE ของ โลแกน พอล เมื่อไม่นานมานี้ โลแกนถามตรงๆ ว่า “การทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณ?”
คำตอบของ Clavicular ห้วนและเอาไปปรียบอย่างกับเป็นเรื่องธุรกิจว่า “ไม่สำคัญ”
เมื่อถูกถามต่อว่าทำไม เขาตอบว่า “เพราะความพยายามพิเศษที่ต้องใช้นั้น ไม่คุ้มกับ ROI หรือผลตอบแทนที่ได้รับ”
โลแกนและเพื่อนร่วมรายการอย่าง ไมค์ มาจแลก ถึงกับอั้นหัวเราะไม่อยู่ อินฟลูหนุ่มขยายความต่อว่าต้องใช้เวลา “อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น” ซึ่งเขามองว่าเอาเวลานั้นไปทำเรื่องมีประโยชน์ได้มากกว่า เช่น รับโทรศัพท์สายสำคัญ
“ผมคิดได้หนึ่งล้านสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงอยากอยู่กับผมระยะยาว มากกว่าออร์แกสซึมชั่วคราวธรรมดาๆ” เขาอวด
ทว่าฝั่งมาจแลกไม่เห็นด้วย แย้งว่า “ถ้าแค่คืนเดียวก็ว่าไป แต่ถ้าอยากรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว การให้คู่นอนมีความสุขนั้นสำคัญมาก”
แน่นอนว่าโลกออนไลน์ไม่ปล่อยผ่าน โดยเฉพาะเมื่อสังเกตว่า Clavicular เองยังถือว่าการถึงจุดสุดยอดของตัวเองนั้น “คุ้มค่า” อยู่ดี
