สาวช็อก เจอโรคจิตอ้างเป็น จนท. รูดซิปบุกเต็นท์ภูกระดึงตอนเปลี่ยนชุด เผยทำมาแล้ว 4 ครั้ง
สาวโพสต์เตือนภัย เที่ยวภูกระดึงคนเดียว เจอชายปริศนาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ส่องไฟฉาย-รูดซิปเต็นท์ขณะกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้านอุทยานแห่งชาติภูกระดึงออกแถลงการณ์ด่วน ยกระดับ 5 มาตรการความปลอดภัยขั้นเด็ดขาด
เกิดเรื่องราวสุดระทึกขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายแคมป์ปิ้งอย่างมาก เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความเตือนภัยลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก ภูกระดึง..รักแล้ว รักเลย เล่าประสบการณ์เฉียดฉิวขณะเดินทางไปกางเต็นท์พักแรมคนเดียวบนภูกระดึง เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเล่าว่า ระหว่างเวลา 01.00 – 02.00 น. มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาป้วนเปี้ยนรอบเต็นท์ของเธอและอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ โดยชายคนดังกล่าวพยายามซ่อนใบหน้าไม่ให้เห็นชัดเจน และเข้ามาคุยด้วยถึง 3 ครั้ง เริ่มจากการสั่งให้ปิดไฟเต็นท์ ทั้งที่เธอไม่ได้เปิดไฟ ต่อมาได้หลอกให้เธอย้ายจุดกางเต็นท์โดยอ้างว่ามีกวางมาป้วนเปี้ยน
เหตุการณ์มาถึงจุดน่ากลัวที่สุดในรอบที่ 3 ขณะที่ผู้เสียหายกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมย้ายเต็นท์ ชายปริศนาได้ส่องไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือที่มีเคสสีแดง เข้ามาที่หน้าของเธอจัง ๆ พร้อมเร่งเร้าให้ย้ายเต็นท์ทันที เมื่อหญิงสาวตอบกลับไปว่าขอเวลาใส่เสื้อผ้าก่อน ชายคนดังกล่าวกลับตอบว่า “อ๋อ น้องไม่ได้ใส่เสื้อหรอครับ” แล้วจัดการรูดซิปเปิดเต็นท์เข้ามา โชคดีที่เธอสวมเสื้อผ้าเสร็จพอดีและรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเตรียมถ่ายวิดีโอ ชายปริศนาจึงรีบวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลจากคนในพื้นที่ระบุว่า บุคคลนี้น่าจะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วถึง 3 ครั้ง และเธอคือเหยื่อรายที่ 4
หลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ล่าสุด อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยระบุว่าทางอุทยานฯ ได้รับทราบเรื่องและสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ ซึ่งผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมหลบซ่อนใบหน้าและไม่มีสัญลักษณ์ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง ทางอุทยานฯ จึงได้เชิญผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด
พร้อมกันนี้ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย 5 ข้อทันที ได้แก่
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มความถี่ในการจัดสายตรวจลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน โดยนักท่องเที่ยวสามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดระเบียบพื้นที่กางเต็นท์ให้อยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็ว
เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในลานกางเต็นท์และจุดเสี่ยงที่เป็นมุมอับสายตา
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง หากพบข้าราชการหรือบุคคลแอบอ้างที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
