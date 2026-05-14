ข่าว

หมอแทน ชำแหละดราม่า ทราย สก๊อต แฉคนวงในแชตหาหวังฟอกขาว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 17:52 น.
70
Drama-addict, หมอแทน (Doctor Tany)

เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ หมอแทน (Doctor Tany) ออกโรงวิเคราะห์ปฏิกิริยาคนถูกกล่าวหาคดีล่วงละเมิด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ถูกกล่าวหาคดีร้ายแรง ชี้คนบริสุทธิ์ต้องปฏิเสธทันที พร้อมทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงส่งข้อความส่วนตัวมาหาหวังให้ช่วยชี้นำสังคม

ประเด็นร้อนแรงของ ทราย สก๊อต และครอบครัว ยังคงถูกสังคมจับตามองอย่างหนัก ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์โพสต์ของ หมอแทน (Doctor Tany) ที่ออกมาแสดงทรรศนะและวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ผ่านมุมมองของหลักจิตวิทยาและตรรกะ ซึ่งเนื้อหาทำเอาชาวเน็ตฮือฮา เพราะมีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน

หมอแทนยืนยันชัดเจนว่าตนเองไม่ได้เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เลือกยืนหยัดเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ให้กับคนที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกทำร้าย สิ่งที่น่าสนใจหลังจากการปล่อยคลิปเสียงออกมา คือปฏิกิริยาของชาวเน็ตหลายคนที่เคยออกตัวปกป้องอีกฝ่าย ต่างพากันลบคอมเมนต์และอันไลก์กันเงียบๆ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราไม่มีทางรู้เลยว่าหลังประตูบ้านของคนที่ดูดีในสังคม แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่

ในเชิงจิตวิทยา หมอแทนได้วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องร้ายแรงไว้ว่า โดยปกติหากไม่ได้ทำผิด คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธตรง ๆ ทันที (Direct Denial) แต่หากผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงบทสนทนา (Avoidance) พยายามพูดลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ (Minimization) หรือพยายามหาเหตุผลมาอ้างความชอบธรรมให้พฤติกรรมตัวเอง (Justification) สิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองเชิงป้องกันตัว ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อคน ๆ นั้นมีบางอย่างที่ต้องปกปิด

คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธตรง ๆ ทันที
Drama-addict, หมอแทน (Doctor Tany)

แต่จุดพีคที่สุดของโพสต์นี้ คือการที่หมอแทนเปิดเผยว่า มีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ ส่งข้อความส่วนตัวมาหาในทำนองว่าเขาโอนเอียง และมีความพยายามอยากให้เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเพื่อเป็นผลดีกับฝ่ายตนเอง ซึ่งหมอแทนได้สวนกลับอย่างเจ็บแสบว่า หน้าที่ของเขาคือการนำเสนอตามหลักฐานและพฤติกรรมมนุษย์ ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือลบภาพให้ใครทั้งสิ้น

ในช่วงท้าย หมอแทนได้ฝากข้อคิดเตือนใจสังคมว่า เวลาที่มีคนกล้าออกมาเล่าความเจ็บปวด สิ่งแรกที่สังคมควรทำคือ “การรับฟัง” ไม่ใช่การรีบตั้งคำถามจับผิด เพราะเหยื่อส่วนใหญ่เลือกที่จะเงียบเนื่องจากกลัวไม่มีใครเชื่อ

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าความจริงทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร บาดแผลในใจของมนุษย์ก็ต้องการความเมตตาในการเยียวยา สังคมจึงไม่ควรนำความเจ็บปวดของใครมาเป็นเพียงเรื่องบันเทิงชั่วข้ามคืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถิติหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ดชุด 2-3 ตัว หวยลาว

ตรวจหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 รวมสถิติ 5 งวด วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ด ท้าย 2-3 ตัว

58 วินาที ที่แล้ว
ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ

16 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ซัดคนสร้างภาพลักษณ์จอมปลอม บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมไทยกับ &quot;การเบลมเหยื่อ&quot; ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม ไลฟ์สไตล์

สังคมไทยกับ “การเบลมเหยื่อ” ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน ชำแหละดราม่า ทราย สก๊อต แฉคนวงในแชตหาหวังฟอกขาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 4 นาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! กางเต็นท์คนเดียวบน &#039;ภูกระดึง&#039; ชายปริศนาอ้างเป็น จนท. ส่องไฟ-รูดซิปบุกเต็นท์ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้า ข่าว

สาวช็อก เจอโรคจิตอ้างเป็น จนท. รูดซิปบุกเต็นท์ภูกระดึงตอนเปลี่ยนชุด เผยทำมาแล้ว 4 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต รองคณบดีฯ ม.ศิลปากร ข่าว

สุดอาลัย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต รองคณบดีฯ ม.ศิลปากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน ข่าว

ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด &#039;เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด&#039; งวด 16 พ.ค. 69 ส่องเลขเด่น-เลขเน้น ลุ้นรวยหลังวันแรงงาน! เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 พ.ค. 69 ส่องเลขเด่น-เลขเน้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน ข่าว

แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน บันเทิง

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก บันเทิง

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน ข่าว

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เดินพรมแดงคานส์ 2026 บันเทิง

ชมพู่ อารยา ประเดิมพรมแดงคานส์ สวยหรูดูแพง สมมงตัวแม่แฟชั่นไอคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย

5 การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติจากเอเชีย ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด บันเทิง

ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น-ต๊อด หวานไม่สร่าง โพสต์ครบรอบแต่งงาน 16 ปี แววตาคลั่งรักเหมือนเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจงให้ผู้ว่า กทม. ดำรงตำแหน่ง จนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่ เว้นลาออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ชี้เป้าแนวทางงวด 16/5/69 ย้ำเด่น 8 มาแรง เตรียมรวยหวยกลางเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเรื่องราว “ป๋าต๊อบ ปฏิญญา” เปิดแผลใจวัยเด็ก โดนคนขับรถล่วงละเมิดจนท้อง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวดารา

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ดีใจไม่ได้สู้ตัวคนเดียว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 17:52 น.
70
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถิติหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ดชุด 2-3 ตัว

ตรวจหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 รวมสถิติ 5 งวด วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ด ท้าย 2-3 ตัว

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ

ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ซัดคนสร้างภาพลักษณ์จอมปลอม

เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
สังคมไทยกับ &quot;การเบลมเหยื่อ&quot; ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม

สังคมไทยกับ “การเบลมเหยื่อ” ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button