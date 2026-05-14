หมอแทน ชำแหละดราม่า ทราย สก๊อต แฉคนวงในแชตหาหวังฟอกขาว
เพจ Drama-addict แชร์โพสต์ หมอแทน (Doctor Tany) ออกโรงวิเคราะห์ปฏิกิริยาคนถูกกล่าวหาคดีล่วงละเมิด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ถูกกล่าวหาคดีร้ายแรง ชี้คนบริสุทธิ์ต้องปฏิเสธทันที พร้อมทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงส่งข้อความส่วนตัวมาหาหวังให้ช่วยชี้นำสังคม
ประเด็นร้อนแรงของ ทราย สก๊อต และครอบครัว ยังคงถูกสังคมจับตามองอย่างหนัก ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์โพสต์ของ หมอแทน (Doctor Tany) ที่ออกมาแสดงทรรศนะและวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ผ่านมุมมองของหลักจิตวิทยาและตรรกะ ซึ่งเนื้อหาทำเอาชาวเน็ตฮือฮา เพราะมีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน
หมอแทนยืนยันชัดเจนว่าตนเองไม่ได้เลือกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เลือกยืนหยัดเป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ให้กับคนที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกทำร้าย สิ่งที่น่าสนใจหลังจากการปล่อยคลิปเสียงออกมา คือปฏิกิริยาของชาวเน็ตหลายคนที่เคยออกตัวปกป้องอีกฝ่าย ต่างพากันลบคอมเมนต์และอันไลก์กันเงียบๆ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เราไม่มีทางรู้เลยว่าหลังประตูบ้านของคนที่ดูดีในสังคม แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่
ในเชิงจิตวิทยา หมอแทนได้วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองของคนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องร้ายแรงไว้ว่า โดยปกติหากไม่ได้ทำผิด คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธตรง ๆ ทันที (Direct Denial) แต่หากผู้ถูกกล่าวหามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงบทสนทนา (Avoidance) พยายามพูดลดทอนความรุนแรงของเหตุการณ์ (Minimization) หรือพยายามหาเหตุผลมาอ้างความชอบธรรมให้พฤติกรรมตัวเอง (Justification) สิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองเชิงป้องกันตัว ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อคน ๆ นั้นมีบางอย่างที่ต้องปกปิด
แต่จุดพีคที่สุดของโพสต์นี้ คือการที่หมอแทนเปิดเผยว่า มีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ ส่งข้อความส่วนตัวมาหาในทำนองว่าเขาโอนเอียง และมีความพยายามอยากให้เขาวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเพื่อเป็นผลดีกับฝ่ายตนเอง ซึ่งหมอแทนได้สวนกลับอย่างเจ็บแสบว่า หน้าที่ของเขาคือการนำเสนอตามหลักฐานและพฤติกรรมมนุษย์ ไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือลบภาพให้ใครทั้งสิ้น
ในช่วงท้าย หมอแทนได้ฝากข้อคิดเตือนใจสังคมว่า เวลาที่มีคนกล้าออกมาเล่าความเจ็บปวด สิ่งแรกที่สังคมควรทำคือ “การรับฟัง” ไม่ใช่การรีบตั้งคำถามจับผิด เพราะเหยื่อส่วนใหญ่เลือกที่จะเงียบเนื่องจากกลัวไม่มีใครเชื่อ
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าความจริงทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร บาดแผลในใจของมนุษย์ก็ต้องการความเมตตาในการเยียวยา สังคมจึงไม่ควรนำความเจ็บปวดของใครมาเป็นเพียงเรื่องบันเทิงชั่วข้ามคืน
