โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 4 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 4 นาย
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกราชการแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกราชการ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.พ.ศ. ๒๔๙๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรนอกราชการ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 4 นาย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 1 นาย
1. พลโท เสรี ตรีครุธพันธุ์
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 2 นาย
1. พลเรือโท สุริยา ภักดีเสนา
2. พลเรือตรี ขวัญชัย ขำสม
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 นาย
1. พลตำรวจโท ยิ่งยศ เทพจำนงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
