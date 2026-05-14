สุดอาลัย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต รองคณบดีฯ ม.ศิลปากร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 17:07 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 17:07 น.
สุดอาลัย! วงการวิชาการสูญเสีย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะไอซีที มหาวิทยาลัยศิลปากร

นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการศึกษาและชาวมหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานข่าวเศร้าถึงการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม “อาจารย์ไรเดอร์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อดีตดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ.ดร.มานพ ถือเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่รักของลูกศิษย์รวมถึงเพื่อนร่วมงาน โดยท่านเป็นศิษย์เก่าจากภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับผู้ที่เคยร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทางเพจเฟซบุ๊กทางการของคณะไอซีที ศิลปากร (Ictsilpakorn) ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย ระบุว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่า และอาจารย์มานพจะอยู่ในใจชาวไอซีทีศิลปากรตลอดไป

สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล จะจัดขึ้น ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 16:00 น. พิธีรดน้ำศพ

  • เวลา 17:00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

  • เวลา 19:00 น. สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 15 – วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 19:00 น. สวดพระอภิธรรม (โดยในวันศุกร์ที่ 15 พ.ค. ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นเจ้าภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 15:00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ทางญาติและคณะผู้จัดงานจึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญผู้ที่เคารพรักทุกท่าน มาร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของ ผศ.ดร.มานพ เป็นครั้งสุดท้าย ตามวันและเวลาดังกล่าว

