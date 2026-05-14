ชมพู่ อารยา ประเดิมพรมแดงคานส์ สวยหรูดูแพง สมมงตัวแม่แฟชั่นไอคอน

ชมพู่ อารยา คืนบัลลังก์คานส์ 2026 ประเดิมลุคแรกสุดจึ้งในเดรส Armani Privé พร้อมเครื่องประดับเพชรเล่อค่า โชว์ความสง่าสะกดสายตาบนพรมแดง สมฐานะแฟชั่นไอคอน
กลับมาทวงบัลลังก์พรมแดงอย่างสมศักดิ์ศรี สำหรับตัวแม่แฟชั่นระดับอินเตอร์อย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 ประจำปี 2026 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ทางวัฒนธรรมและแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ทั่วโลกต่างจับตามอง
การปรากฏตัวในลุคแรกนี้ แม่ชมเดินทางมาร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ L’Oréal Paris โดยเธอเลือกหยิบชุดที่ผสมผสานความคลาสสิกและความล้ำสมัยเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวด้วยเดรสยาวสีดำจากแบรนด์ Armani Privé Haute Couture คอลเลกชัน Fall/Winter 2025-26 ออกแบบช่วงอกที่เป็นโครงสร้างโบขนาดใหญ่ เพิ่มความเซ็กซี่ด้วยดีไซน์แหวกเว้า
เพิ่มความลักชัวรีขั้นสุดด้วยเซตเครื่องประดับไฮจิวเวลรี (High Jewelry) จากแบรนด์ Boucheron ทั้งสร้อยคอเพชรดีไซน์อลังการและต่างหูเข้าชุดที่รับกับใบหน้าได้อย่างไร้ที่ติ
ส่วนของเมคอัพและทรงผม ชมพู่มาในลุคที่เน้นความเฉี่ยวคมด้วยการเกล้าผมขึ้นโชว์ความสง่างามของช่วงคอและเครื่องประดับคอมพลีตลุคได้สวยสง่าสมเป็นแฟชั่นไอคอนเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
ทันทีที่ภาพลุคแรกถูกปล่อยออกมา แฟน ๆ และเหล่า FC ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและลุคแรกก็อลังสมการรอคอยแล้ว เรียกได้ว่าพรมแดงกับแม่ชมเป็นของคู่กันอย่างแท้จริง
