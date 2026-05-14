ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 15:28 น.
66

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน หลัง เท้ง ณัฐพงษ์ ขอให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยจะมีคำวินิจฉัยใน 60 วัน

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุมสภา ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่า

ก่อนที่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173

สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 173 นอกจากจะกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา รอการพิจารณาพระราชกำหนดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีสาระสำคัญ ระบุด้วยว่า ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

บันเทิง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

22 วินาที ที่แล้ว
ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน ข่าว

แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

23 นาที ที่แล้ว
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน บันเทิง

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

24 นาที ที่แล้ว
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก บันเทิง

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

28 นาที ที่แล้ว
ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน ข่าว

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

38 นาที ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เดินพรมแดงคานส์ 2026 บันเทิง

ชมพู่ อารยา ประเดิมพรมแดงคานส์ สวยหรูดูแพง สมมงตัวแม่แฟชั่นไอคอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย

5 การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติจากเอเชีย ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด บันเทิง

ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น-ต๊อด หวานไม่สร่าง โพสต์ครบรอบแต่งงาน 16 ปี แววตาคลั่งรักเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจงให้ผู้ว่า กทม. ดำรงตำแหน่ง จนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่ เว้นลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ชี้เป้าแนวทางงวด 16/5/69 ย้ำเด่น 8 มาแรง เตรียมรวยหวยกลางเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเรื่องราว “ป๋าต๊อบ ปฏิญญา” เปิดแผลใจวัยเด็ก โดนคนขับรถล่วงละเมิดจนท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวดารา

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ดีใจไม่ได้สู้ตัวคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ บันเทิง

10 เรื่องน่ารู้ มารีน่า ศดานันท์ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต บันเทิง

มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน! บันเทิง

แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง บันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน

แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
