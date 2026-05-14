ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน
ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน หลัง เท้ง ณัฐพงษ์ ขอให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยจะมีคำวินิจฉัยใน 60 วัน
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง แจ้งต่อที่ประชุมสภา ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท และได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่า
ก่อนที่ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้นำ สส.เข้าชื่อจำนวน 135 คน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน สส.เพื่อขอให้ประธานสภาส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรค 1 ดังนั้น จึงต้องรอการบรรจุ พ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173
สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 173 นอกจากจะกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา รอการพิจารณาพระราชกำหนดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีสาระสำคัญ ระบุด้วยว่า ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
