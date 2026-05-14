หนุ่มพิการท่อนล่าง เฉลย มีเซ็กซ์กับแฟนยังไง ใครๆ ก็อยากรู้
เปิดโลกเซ็กส์ฉบับคนพิการ! คู่รักแชร์ทริกแซ่บเรื่องบนเตียง แม้ฝ่ายชายอัมพาตครึ่งท่อน
เรื่องบนเตียงมักเป็นความลับของคนสองคน ยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พิการ หลายคนคงเกิดคำถามในใจแต่ไม่กล้าถาม เนเวน ฮาร์ต ชายหนุ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปตั้งแต่อายุ 20 ปีจากอุบัติเหตุรถวิบาก ตัดสินใจควง แอมเบอร์ คู่หมั้นสาว มาตอบคำถามยอดฮิตนี้ผ่านโซเชียลมีเดียแบบหมดเปลือก
แอมเบอร์เล่าว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้เยอะมาก ทั้งคู่จึงทำคลิปเพื่อให้ความรู้แก่สังคม ก่อนเริ่มเธอก็พูดติดตลกเตือนให้คนในครอบครัวที่อาจจะดูอยู่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปก่อน
เนเวนอธิบายกระบวนการเริ่มต้นว่า เขาต้องใช้ยาฉีดเข้าไปที่โคนอวัยวะเพศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัว ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมค่ายา พวกเขาต้องจ่ายเงินเอง 180 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 6 พันบาท ต่อยาขวดเล็กจำนวน 2 ขวด
เมื่อเข้าสู่เรื่องท่วงท่า เนเวนพูดขำๆ ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะนอนรอเฉยๆ บนเตียง ความเชื่อที่ว่าคนพิการต้องนอนนิ่งๆ นั้นไม่จริงเลย พวกเขาได้คำแนะนำมาจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงที่รักษาตัว เนเวนโชว์เก้าอี้พิเศษที่เรียกว่า Intimate Rider ซึ่งออกแบบมาให้โยกไปมาได้ เพียงแค่เขาขยับคอ เก้าอี้ก็จะเคลื่อนไหวตามสร้างจังหวะให้กับการทำกิจกรรม เก้าอี้ตัวนี้ราคา 550 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,000 บาท ซึ่งเขาบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
ทั้งคู่ออกปากยอมรับว่าเมื่อรวมค่ายากับค่าเก้าอี้แล้ว กิจกรรมบนเตียงของพวกเขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญและปรับตัวให้มีความสุข
เนเวนบอกว่าตอนแรกเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องมาทำคลิปสอนเรื่องเซ็กส์แบบนี้ แต่ถ้ามันช่วยผู้ชายคนอื่นได้ ก็มองว่าคุ้มค่า แอมเบอร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Buzzfeed News ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาเปิดว่า เพราะช่วงที่เนเวนเพิ่งบาดเจ็บ พวกเขาแทบหาข้อมูลเรื่องเซ็กส์สำหรับผู้พิการไม่ได้เลย พวกเขาจึงอยากแชร์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้คู่รักวัยรุ่น หรือใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหาเดียวกัน
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาชื่นชมความกล้าหาญของทั้งคู่ที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ผู้ชมคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าไม่เคยเห็นใครทำคอนเทนต์แบบนี้มาก่อนบนอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาตก ขณะที่ผู้หญิงอีกคนเข้ามาขอบคุณ พร้อมกับบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเพิ่งเป็นอัมพาต พวกเธอกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ปรับตัว คลิปนี้จึงช่วยชีวิตพวกเธอได้มากจริงๆ
ข่าวดีคือ ปัจจุบัน ทั้งสองกำลังตั้งครรภ์ลูกในท้องแล้วด้วย
@amberandneven
How does a paralyzed person do the deed? #questionoftheday #fyp #paraplegic #paralyzed #loveyouguys♥️ #wheelchair #wheelchairlife #spinalcordinjury #spinalcordinjurysurvivor #spinalcordinjuryrecovery #fiance #engaged #wedding #fylpシviralシ #educational #motivation #howto #dirtbike #moto #racing #foryoupage #craighospital @Neven
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทัวร์ลง อินฟลูชายแท้ ลั่น ทำผู้หญิงถึงจุดสุดยอด เป็นเรื่องเสียเวลา
- หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน
- ครีเอเตอร์สาว OnlyFans เล่นเซ็กซ์พิสดาร ทำคู่เทพวัย 56 ดับคาเตียง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: