ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มพิการท่อนล่าง เฉลย มีเซ็กซ์กับแฟนยังไง ใครๆ ก็อยากรู้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 03:26 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:39 น.
50
หนุ่มพิการท่อนล่าง เฉลย มีเซ็กซ์กับแฟนยังไง ใครๆ ก็อยากรู้

เปิดโลกเซ็กส์ฉบับคนพิการ! คู่รักแชร์ทริกแซ่บเรื่องบนเตียง แม้ฝ่ายชายอัมพาตครึ่งท่อน

เรื่องบนเตียงมักเป็นความลับของคนสองคน ยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พิการ หลายคนคงเกิดคำถามในใจแต่ไม่กล้าถาม เนเวน ฮาร์ต ชายหนุ่มจากรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปตั้งแต่อายุ 20 ปีจากอุบัติเหตุรถวิบาก ตัดสินใจควง แอมเบอร์ คู่หมั้นสาว มาตอบคำถามยอดฮิตนี้ผ่านโซเชียลมีเดียแบบหมดเปลือก

แอมเบอร์เล่าว่ามีคนสงสัยเรื่องนี้เยอะมาก ทั้งคู่จึงทำคลิปเพื่อให้ความรู้แก่สังคม ก่อนเริ่มเธอก็พูดติดตลกเตือนให้คนในครอบครัวที่อาจจะดูอยู่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปก่อน

เนเวนอธิบายกระบวนการเริ่มต้นว่า เขาต้องใช้ยาฉีดเข้าไปที่โคนอวัยวะเพศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัว ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมค่ายา พวกเขาต้องจ่ายเงินเอง 180 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบ 6 พันบาท ต่อยาขวดเล็กจำนวน 2 ขวด

เมื่อเข้าสู่เรื่องท่วงท่า เนเวนพูดขำๆ ว่าเขาไม่ใช่คนที่จะนอนรอเฉยๆ บนเตียง ความเชื่อที่ว่าคนพิการต้องนอนนิ่งๆ นั้นไม่จริงเลย พวกเขาได้คำแนะนำมาจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงที่รักษาตัว เนเวนโชว์เก้าอี้พิเศษที่เรียกว่า Intimate Rider ซึ่งออกแบบมาให้โยกไปมาได้ เพียงแค่เขาขยับคอ เก้าอี้ก็จะเคลื่อนไหวตามสร้างจังหวะให้กับการทำกิจกรรม เก้าอี้ตัวนี้ราคา 550 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 17,000 บาท ซึ่งเขาบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์

ภาพตัวอย่าง Intimate Rider

ทั้งคู่ออกปากยอมรับว่าเมื่อรวมค่ายากับค่าเก้าอี้แล้ว กิจกรรมบนเตียงของพวกเขามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่นี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญและปรับตัวให้มีความสุข

เนเวนบอกว่าตอนแรกเขาไม่คาดคิดว่าจะต้องมาทำคลิปสอนเรื่องเซ็กส์แบบนี้ แต่ถ้ามันช่วยผู้ชายคนอื่นได้ ก็มองว่าคุ้มค่า แอมเบอร์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Buzzfeed News ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจมาเปิดว่า เพราะช่วงที่เนเวนเพิ่งบาดเจ็บ พวกเขาแทบหาข้อมูลเรื่องเซ็กส์สำหรับผู้พิการไม่ได้เลย พวกเขาจึงอยากแชร์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้คู่รักวัยรุ่น หรือใครก็ตามที่กำลังเจอปัญหาเดียวกัน

ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาชื่นชมความกล้าหาญของทั้งคู่ที่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา ผู้ชมคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าไม่เคยเห็นใครทำคอนเทนต์แบบนี้มาก่อนบนอินเทอร์เน็ต ถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาตก ขณะที่ผู้หญิงอีกคนเข้ามาขอบคุณ พร้อมกับบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเพิ่งเป็นอัมพาต พวกเธอกำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ปรับตัว คลิปนี้จึงช่วยชีวิตพวกเธอได้มากจริงๆ

ข่าวดีคือ ปัจจุบัน ทั้งสองกำลังตั้งครรภ์ลูกในท้องแล้วด้วย

@amberandneven

How does a paralyzed person do the deed? #questionoftheday #fyp #paraplegic #paralyzed #loveyouguys♥️ #wheelchair #wheelchairlife #spinalcordinjury #spinalcordinjurysurvivor #spinalcordinjuryrecovery #fiance #engaged #wedding #fylpシviralシ #educational #motivation #howto #dirtbike #moto #racing #foryoupage #craighospital @Neven

♬ original sound – Amber & Neven Hart♥️

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่มพิการท่อนล่าง เฉลย มีเซ็กซ์กับแฟนยังไง ใครๆ ก็อยากรู้ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มพิการท่อนล่าง เฉลย มีเซ็กซ์กับแฟนยังไง ใครๆ ก็อยากรู้

19 วินาที ที่แล้ว
อึ้ง นางเอกลูก 3 เลิกเงียบสามี เตียงหักหลังแต่งงาน 26 ปี บันเทิง

อึ้ง นางเอกลูก 3 เลิกเงียบสามี เตียงหักหลังแต่งงาน 26 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง อินฟลูชายแท้ ลั่น ทำผู้หญิงถึงจุดสุดยอด เป็นเรื่องเสียเวลา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดนโกงก็ฟ้องได้! ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยประชาชน &#039;สู้คดีเอง&#039; ไม่ต้องจ้างทนาย ข่าว

โดนโกงก็ฟ้องได้! ศาลแพ่ง เปิดศูนย์ช่วยประชาชน ‘สู้คดีเอง’ ไม่ต้องจ้างทนาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อลูก 3 ปั่นจักรยานกลับบ้าน ถูกเบนซ์เมาขับจงใจพุ่งชนดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูก 3 ถูกคนเมาจงใจขับรถชน เจ็บหนักทนไม่ไหว ดับสลด ครอบครัวใจสลาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ดชุด 2-3 ตัว หวยลาว

ตรวจหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 รวมสถิติ 5 งวด วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ด ท้าย 2-3 ตัว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

ถอดรหัสภาษากาย ทรัมป์เยือนจีน โชว์สง่าดั่งราชสีห์ ประกบสีจิ้นผิง ชื่นมื่นสยบข่าวลือสุขภาพ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ซัดคนสร้างภาพลักษณ์จอมปลอม บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมไทยกับ &quot;การเบลมเหยื่อ&quot; ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม ไลฟ์สไตล์

สังคมไทยกับ “การเบลมเหยื่อ” ปัญหาสังคม ที่ผู้ถูกกระทำ ไม่กล้าเรียกหาความยุติธรรม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแทน ชำแหละดราม่า ทราย สก๊อต แฉคนวงในแชตหาหวังฟอกขาว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 4 นาย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก! กางเต็นท์คนเดียวบน &#039;ภูกระดึง&#039; ชายปริศนาอ้างเป็น จนท. ส่องไฟ-รูดซิปบุกเต็นท์ตอนเปลี่ยนเสื้อผ้า ข่าว

สาวช็อก เจอโรคจิตอ้างเป็น จนท. รูดซิปบุกเต็นท์ภูกระดึงตอนเปลี่ยนชุด เผยทำมาแล้ว 4 ครั้ง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดอาลัย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต รองคณบดีฯ ม.ศิลปากร ข่าว

สุดอาลัย ผศ.ดร.มานพ เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต รองคณบดีฯ ม.ศิลปากร

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน ข่าว

ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด &#039;เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด&#039; งวด 16 พ.ค. 69 ส่องเลขเด่น-เลขเน้น ลุ้นรวยหลังวันแรงงาน! เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 พ.ค. 69 ส่องเลขเด่น-เลขเน้น

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน ข่าว

แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน บันเทิง

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก บันเทิง

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน ข่าว

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เดินพรมแดงคานส์ 2026 บันเทิง

ชมพู่ อารยา ประเดิมพรมแดงคานส์ สวยหรูดูแพง สมมงตัวแม่แฟชั่นไอคอน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย

5 การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติจากเอเชีย ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด บันเทิง

ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 03:26 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:39 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้ง นางเอกลูก 3 เลิกเงียบสามี เตียงหักหลังแต่งงาน 26 ปี

อึ้ง นางเอกลูก 3 เลิกเงียบสามี เตียงหักหลังแต่งงาน 26 ปี

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
โดนโกงก็ฟ้องได้! ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยประชาชน &#039;สู้คดีเอง&#039; ไม่ต้องจ้างทนาย

โดนโกงก็ฟ้องได้! ศาลแพ่ง เปิดศูนย์ช่วยประชาชน ‘สู้คดีเอง’ ไม่ต้องจ้างทนาย

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
สถิติหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ดชุด 2-3 ตัว

ตรวจหวยลาว วันพฤหัสบดี งวด 14 พ.ค. 69 รวมสถิติ 5 งวด วิเคราะห์เลขนามสัตว์ เลขเด็ด ท้าย 2-3 ตัว

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ซัดคนสร้างภาพลักษณ์จอมปลอม

เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button