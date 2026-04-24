แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 14:34 น.
แม่แตงโม ควงปานเทพ-อัจฉริยะ หอบหลักฐาน 1,000 แผ่นยื่น DSI รื้อคดีตกเรือ ชี้พิรุธเวลาและบาดแผลขัดแย้ง จี้สอบนิติวิทยาศาสตร์

24 เม.ย. 2569 คณะพนักงานสืบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับมอบเอกสารพยานหลักฐานกว่า 1,000 แผ่น จากนางพนิดา ศิริยุทธโยธิน มารดาของนางสาวนิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม อดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุตกเรือ พร้อมด้วยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในฐานะผู้ร้องทุกข์ เพื่อประกอบการพิจารณาสำนวนคดีการเสียชีวิต

นายปานเทพ ระบุว่า พยานหลักฐานมีข้อบ่งชี้ว่านางสาวนิดา อาจไม่ได้ตกเรือในเวลา 22.32 น. ตามที่มีข้อมูลปรากฏก่อนหน้านี้ และบาดแผลบริเวณข้อพับเข่าด้านขวา 3 จุด อาจสะท้อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการตกเรือ พร้อมยื่นให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง กรณีไม่ให้ข้อมูลภาพถ่ายต้นฉบับของบาดแผลที่ขาของผู้เสียชีวิต โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ หากได้รับความร่วมมืออาจถอนคำร้องได้

นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ร่วมยื่นหลักฐานคดีการเสียชีวิตของแตงโม
ด้านนายอัจฉริยะ เห็นว่ามีข้อสังเกตถึงความพยายามให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่บุคคลบนเรือ ขณะที่นางพนิดา ระบุว่าเพิ่งทราบข้อเท็จจริงบางประการ และต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ทำให้บุตรสาวเสียชีวิต

ภายหลังรับมอบเอกสาร พนักงานสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด ทั้งบาดแผล สาเหตุการเสียชีวิต ข้อมูล GPS และซอฟต์แวร์ รวมถึงสอบปากคำเพิ่มเติม โดยถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนสรุปสำนวนเสนอ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป

ข่าวล่าสุด
โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

19 วินาที ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

25 นาที ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

56 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ &quot;โกงแอปฯ&quot; โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด เพื่อนร่วมอาชีพ ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดตรวจสอบ ข่าว

ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์โพสต์คลิปเปิดปิดประตูทุกวัน ข่าว

ไวรัลแบบงง ๆ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เขิน “หวังอี้” ชมว่าหล่อมาก เปิดทำเนียบต้อนรับสานสัมพันธ์ไทย-จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง &quot;แป้ง นาโหนด&quot; หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์ ข่าว

ราชทัณฑ์ แจงคลิปเสียง “แป้ง นาโหนด” หลุดว่อนโซเชียล ยันญาติลอบอัดผ่านไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน บันเทิง

เปิดวาร์ป หนุ่มหล่อข้างกาย ลำไย ไหทองคำ ดีกรีดาวติ๊กต็อกหุ่นล่ำจากคาซัคสถาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ยื่นศาลซ้ำ ขอให้ 10 สส. พรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้ บันเทิง

แดนนี่ ศรีภิญโญ เผาแล้วกระดูกเป็นสีดำ ภรรยาแจงเพราะสาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จาก 180 วัน เหตุยกเลิกตั๋วพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
