แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แม่แตงโม ควงปานเทพ-อัจฉริยะ หอบหลักฐาน 1,000 แผ่นยื่น DSI รื้อคดีตกเรือ ชี้พิรุธเวลาและบาดแผลขัดแย้ง จี้สอบนิติวิทยาศาสตร์
24 เม.ย. 2569 คณะพนักงานสืบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับมอบเอกสารพยานหลักฐานกว่า 1,000 แผ่น จากนางพนิดา ศิริยุทธโยธิน มารดาของนางสาวนิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม อดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากเหตุตกเรือ พร้อมด้วยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ในฐานะผู้ร้องทุกข์ เพื่อประกอบการพิจารณาสำนวนคดีการเสียชีวิต
นายปานเทพ ระบุว่า พยานหลักฐานมีข้อบ่งชี้ว่านางสาวนิดา อาจไม่ได้ตกเรือในเวลา 22.32 น. ตามที่มีข้อมูลปรากฏก่อนหน้านี้ และบาดแผลบริเวณข้อพับเข่าด้านขวา 3 จุด อาจสะท้อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการตกเรือ พร้อมยื่นให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง กรณีไม่ให้ข้อมูลภาพถ่ายต้นฉบับของบาดแผลที่ขาของผู้เสียชีวิต โดยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ หากได้รับความร่วมมืออาจถอนคำร้องได้
ด้านนายอัจฉริยะ เห็นว่ามีข้อสังเกตถึงความพยายามให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่บุคคลบนเรือ ขณะที่นางพนิดา ระบุว่าเพิ่งทราบข้อเท็จจริงบางประการ และต้องการทราบว่าใครเป็นผู้ทำให้บุตรสาวเสียชีวิต
ภายหลังรับมอบเอกสาร พนักงานสอบสวนได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด ทั้งบาดแผล สาเหตุการเสียชีวิต ข้อมูล GPS และซอฟต์แวร์ รวมถึงสอบปากคำเพิ่มเติม โดยถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนสรุปสำนวนเสนอ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไป
