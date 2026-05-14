พ่อลูก 3 ถูกคนเมาจงใจขับรถชน เจ็บหนักทนไม่ไหว ดับสลด ครอบครัวใจสลาย
ครอบครัวใจสลาย คุณพ่อลูกสามวัย 50 ปี ถูกคนเมาแล้วขับจงใจพุ่งชนเสียชีวิต ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุส่งฟ้องศาลข้อหาพยายามฆ่า ล่าสุดถูกคุมขังรอพิจารณาคดี
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุสลดกรณี ริชาร์ด สมิธ (Richard Smith) ชายวัย 50 ปี กำลังปั่นจักรยานเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน ก่อนที่รถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์สีขาว จะพุ่งชนเขาในเมืองนอริช เขาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน แต่สุดท้ายเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตลง
เจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซีแอลเอ 180 สปอร์ตสีขาว พุ่งชนนักปั่นจักรยานอย่างจงใจ ในวันเดียวกับที่ริชาร์ดเสียชีวิต ตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุ เดวิด มอร์แกน (David Morgan) ชายวัย 40 ปี ประกอบอาชีพขับรถโฟล์คลิฟต์ เขาเดินทางมาที่ศาลแขวงนอริช เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและขับรถขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนด
ในศาลเดวิดพูดเพียงเพื่อยืนยันชื่อและอายุของตนเอง เขาไม่ได้ให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่อย่างใด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่คุมขังเดวิดไว้ และเขามีกำหนดขึ้นศาลคราวน์คอร์ตเมืองนอริชอีกครั้งในวันที่ 8 มิถุนายนนี้
ครอบครัวของริชาร์ดออกแถลงการณ์ผ่านตำรวจนอร์ฟอล์ก เพื่อแสดงความไว้อาลัย มีใจความสำคัญว่า ทุกคนกำลังพยายามทำใจยอมรับความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิต ผู้ล่วงลับเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมนอริชซิตี (NCFC) ทั้งยังเป็นผู้บริจาคเลือดและอวัยวะ และเป็นพ่อที่น่าภูมิใจของลูก ๆ ทั้ง 3 คน ครอบครัวจะจดจำเขาด้วยความรัก ความใจดีของเขาตลอดไป
ด้านการทำงาน ริชาร์ดรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายให้กับบริษัท เดลต้า ไฟร์ ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายหัวฉีดดับเพลิง บริษัทโพสต์ข้อความอาลัยผ่านเว็บไซต์ลิงกต์อิน (LinkedIn) และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า 100 ข้อความ
ทางบริษัทระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งข่าวการจากไปของเพื่อนร่วมงานอันเป็นที่รัก ริชาร์ดคือบุคลากรที่มีค่าของทีม และทุกคนที่มีโอกาสร่วมงานกับเขาจะคิดถึงเขาอย่างสุดซึ้ง บริษัทขอส่งกำลังใจให้ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงานของริชาร์ดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
