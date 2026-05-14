อึ้ง นางเอกลูก 3 เลิกเงียบสามี เตียงหักหลังแต่งงาน 26 ปี

Aindravudh เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 22:18 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 10:28 น.
ชีเลอร์ ลีห์ จบรัก 26 ปี นักแสดง Grey’s Anatomy ยืนยันเลิกสามีเงียบๆ

ใครติดตามซีรีย์ Grey’s Anatomy มาตลอด คงจำตัวละคร “เล็กซี่ เกรย์” ได้ดี ล่าสุด ชีเลอร์ ลีห์ นักแสดงจากซีรีส์ดังเจ้าของบทคุณหมอสาว เพิ่งออกมายืนยันเองว่าเธอกับ เนธาน เวสต์ สามีที่คบหา แต่งงานกันมานานกว่า 26 ปี ได้แยกทางกันเรียบร้อยแล้ว

ชีเลอร์เปิดใจเรื่องนี้ครั้งแรกในพอดแคสต์ Books That Changed My Life เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อพิธีกรถามถึงช่วงเวลาที่เธอต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

“ถึงจุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์กับอดีตสามีมันถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไป แม้จะผ่านมานานมากขนาดนี้ ปีนี้เราจะอยู่ด้วยกัน 26 ปีพอดี”

ทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่ปี 2545 มีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ โนอาห์ อายุ 23 ปี เทลีน 19 ปี และแอนนิสตัน 17 ปี แม้จะเลิกกัน แต่ชีเลอร์ยืนยันว่าทุกอย่างจบแบบ “ไม่มีดราม่า” ทั้งคู่ยังร่วมมือกันดูแลลูกๆ ต่อไปได้ดี

“เราต่างก็พยายามทำในสิ่งที่ทำได้ แต่แค่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่ฉันต้องการมันไม่ตรงกันอีกแล้ว ฉันอยากให้เราจบกันในฐานะคนที่ยังดีต่อกัน ไม่เก็บความขุ่นเคืองและความโกรธเอาไว้ มันไม่คุ้มเลย”

26 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การจบอย่างสงบก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกัน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

