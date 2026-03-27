บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

เช็กด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้รับเงินค่าอะไรบ้าง เพิ่มวงเงิน 100 เป็น 400 หรือยัง? ได้เพิ่มกี่เดือน กลุ่มไหนได้รับบ้าง
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนเมษายน 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้
วันที่ 1 เมษายน 2569 ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย
– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 69)
– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)วันที่ 20 เมษายน 2569
– ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
ทั้งนี้ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยข่าวดีหลังการประชุม ครม. นัดพิเศษว่า รัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤตพลังงาน โดยมีแผนจะปรับเพิ่มวงเงินจาก 300 บาท เป็น 400 บาท เบื้องต้นจะเริ่มปรับเพิ่มให้ก่อน 1 เดือนในเดือนเมษายนนี้ หลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะขยายเวลามาตรการนี้ออกไปหรือไม่
อ้างอิงจาก : FB กรมบัญชีกลาง
