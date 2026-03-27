บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เม.ย. 69 เพิ่มวงเงินเป็น 400 บาท ได้กี่เดือน เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 10:11 น.
เช็กด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้รับเงินค่าอะไรบ้าง เพิ่มวงเงิน 100 เป็น 400 หรือยัง? ได้เพิ่มกี่เดือน กลุ่มไหนได้รับบ้าง

นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนเมษายน 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2569 ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 69)

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)วันที่ 20 เมษายน 2569

– ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

ทั้งนี้ด้าน นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยข่าวดีหลังการประชุม ครม. นัดพิเศษว่า รัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤตพลังงาน โดยมีแผนจะปรับเพิ่มวงเงินจาก 300 บาท เป็น 400 บาท เบื้องต้นจะเริ่มปรับเพิ่มให้ก่อน 1 เดือนในเดือนเมษายนนี้ หลังจากจัดตั้งรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้ว จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะขยายเวลามาตรการนี้ออกไปหรือไม่

อ้างอิงจาก : FB กรมบัญชีกลาง

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

