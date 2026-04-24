ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง
ไรเดอร์ฉุน เพื่อนร่วมอาชีพจับได้ “โกงแอปฯ กินเงินเต็ม” เปิดศึกแลกหมัดกลางถนน ทำไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตเดือดจี้ต้นสังกัดฟันพฤติกรรม
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมออนไลน์กำลังวิจารณ์อย่างหนัก หลังเกิดเหตุไรเดอร์ทำร้ายร่างกายไรเดอร์ผู้พิการ เพราะไม่พอใจที่ตัวเองถูกจับได้ว่าโกงแอปฯ กดยกเลิกงาน เพื่อได้รับเงินค่าบริการจากลูกค้าเต็มจำนวน จนเกิดการทะเลาะวิวาทกันกลางถนน ทำให้ไรเดอร์ผู้พิการได้รับบาดเจ็บ และโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเครื่องมือหากินเสียหาย ท่ามกลางเสียงของโซเชียลที่จี้ให้ต้นสังกัดลงโทษไรเดอร์คนดังกล่าว
คลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่โดยเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ นำภาพเหตุการณ์มาโพสต์ พร้อมอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบุว่า
“เรื่องนี้ต้นตอไม่ได้เริ่มจากเรื่องส่วนตัว แต่เริ่มจากพฤติกรรมของไรเดอร์เสื้อดำที่รับงานในแอปแล้ว “กดยกเลิกเพื่อเลี่ยงเสียเปอร์เซ็นต์” โดยคนขับเสื้อดำรับลูกค้าไปก่อน จากนั้นก็ยกเลิกในระบบเพื่อจะรับเงินค่ารอบเต็มเอง แต่ตัวงานไม่ได้หาย แอปจึงเด้งหาคนขับใหม่ และงานนั้นมาเข้าที่ไรเดอร์เสื้อแกร็บ (เสื้อเขียว) ซึ่งเป็นผู้พิการ
พี่ไรเดอร์แกร็บเห็นความผิดสังเกต เลยเข้าไปสอบถามดี ๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมองว่าเข้าข่ายเอาเปรียบระบบหรือโกงแอป แต่ฝั่งคู่กรณีกลับไม่พอใจ มีปากเสียง ก่อนบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้ทำให้ไรเดอร์ผู้พิการได้รับบาดเจ็บ โทรศัพท์พัง รถเสียหาย ซึ่งสำหรับไรเดอร์ โทรศัพท์คืออุปกรณ์ทำมาหากิน พอเสียก็แทบขาดรายได้ทันที
ที่คนวิจารณ์หนักขึ้น เพราะหลังเกิดเหตุมีการอ้างว่าคู่กรณีพูดทำนอง “โกงแอป ไม่ได้โกงมึง” ยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามเรื่องสำนึก และประเด็นนี้เลยกลายเป็นมากกว่าทะเลาะกัน แต่เป็นทั้งเรื่องพฤติกรรมเอาเปรียบในระบบ และการใช้ความรุนแรงกับคนที่แค่เข้าไปทักท้วง…ขอนแก่น”
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
