ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 17:06 น.
ได้ด้วยเหรอ! ครูยึดมือถือนักเรียน ไม่ยอมคืน แม้นักเรียนจะลาออกแล้ว แถมโดนเรียกค่าไถ่ 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน ต้องซื้อคืน

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์เรื่องราวของนักเรียนรายหนึ่งถูกคุณครูยึดโทรศัพท์มือถือหลังถูกจับได้ว่ามีการแอบใช้ แต่ปรากฏว่าด้านคุณครูไม่ยอมเอามาคืน แม้นักเรียนจะลาออกจากโรงเรียนแล้ว ทางคุณครูยืนกรานที่จะไม่คืน แถมเสนอให้จ่ายเงิน 10,000 บาท เพื่อแลกกับการไถ่โทรศัพท์คืน โดยระบุว่า

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 น้องบอย พื้นเพเป็นคนนราธิวาส ได้ขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพฯ ซึ่งน้องก็ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วย แต่ทางโรงเรียนมีกฎไว้ว่าห้ามใช้โทรศัพท์ ต่อมาน้องบอยเกิดเผลอรับโทรศัพท์ เป็นเหตุทำให้คุณครูทราบว่าน้องบอยมีมือถือ

วันที่ 27 เมษายน 2569 น้องบอยก็ได้ทักแชทคุณ แม่ขอที่อยู่ เพื่อจะให้คุณครูส่งโทรศัพท์กลับบ้านพอช่วงบ่าย 2 คุณครูได้เปิดล๊อกเกอร์และริบโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ น้องบอยพยาบามอธิบายคุณครูว่าจะส่งกลับบ้าน ขอที่อยู่จากแม่เรียบร้อบแล้ว ทางคุณครูบอกว่าก็ให้คุณแม่มาคุยเองเพื่ออธิบาย

เวลา 16:00 น้องบอยได้ยืมโทรศัพท์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เเจ้งไปยังคุณเเม่ว่าโทรศัพท์โดนยึดเเล้ว ไม่ทันส่งกลับบ้าน ด้วยความกระวนกระวายใจ น้องบอยได้นั่งรถไปยังรามคำแหง 53 ซึ่งเป็นบ้านของน้าชาย เพื่อให้น้าชายช่วยไปเคลียร์ที่โรงเรียนเรื่องโทรศัพท์

เมื่อน้าชายไปถึงที่โรงเรียนก็ได้คุยกับคุณครู แต่ปรากฏว่าเคลียร์ไม่ลงตัว คุณครูพูดคำเดียวบอกว่า “จะจ่ายเท่าไหร่” ด้านน้าชายไม่รู้จะทำอย่างไรจึงบอกไปว่า ขอจ่าย 1,500 ทางคุณครูได้หันไปถามน้องบอยว่า “อย่างไร” สรุปแล้วไม่ลงตัว ไม่มีการจ่าย

วันที่ 30 เมษายน 2569 คุณแม่ของน้องบอยก็ได้ตัดสินใจให้น้องบอยกลับบ้าน ลาออกจากโรงเรียนนั้นทันที ภายในวันเดียวกัน คุณแม่ก็ได้เเชทหา ภรรยาครูเเจ้งว่า พ่อของน้องไม่ประสงค์ให้น้องเรียนเเล้ว เเละรบกวนส่งโทรศัพท์คืนมาตามที่อยู่นี้ด้วย

ทางด้านเมียของครูตอบว่า ตามกฎเเล้วเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนถ้ายึดเเล้วก็จะไม่ให้คืน หรือถ้าทางบ้านต้องการคืน “ต้องซื้อคืน” ผ่านไป 3 วัน คุณเเม่ได้ขอช่วยให้คุณยายเจรจากับคุณครูเรื่องโทรศัพท์ คุณครูได้ยื่นข้อเสนอราคาไถ่ 10,000 เเล้วจะส่งโทรศัพท์คืน

คุณแม่และคุณยายรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบมาก เพราะโทรศัพท์ก็ยังผ่อน (ไอโฟน 15 ) เพิ่งซื้อมาไม่นาน ไหนต้องจ่ายค่าไถ่อีก แบบนี้คือลักทรัพย์ คุณแม่และคุณยายตัดสินใจไปแจ้งความเพื่อจะเอาโทรศัพท์คืน ร้อยเวรก็ได้โทรเจรจากับครูให้คืน และถ้ายึดหรือเอาไปขาย หรือขายคืนเจ้าของถือว่าผิดกฎหมาย

พลเมืองดีติดต่อคุณครูไป ครูยันยันว่าอย่างไรก็ไม่คืน การเจรจาเกิดขึ้น 8 ครั้งทั้งหมด ยายของน้องมาเจรจากับคุณครู 2 ครั้ง ขณะที่ครูคุยกับร้อยเวร บอกว่าจะขายแล้วก็เอามาคืนเป็นเงิน ร้อยเวรบอกว่าไม่ได้จะต้องคืนเป็นโทรศัพท์

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

