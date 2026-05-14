ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยรายงานนโยบายการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 พร้อมส่งสัญญาณเตือนว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวหนักกว่าที่คาด ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ลงเหลือเพียง 1.5% จากที่เคยประเมินไว้ที่ 2.4% ในปี 2568 ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจที่เผชิญแรงกดดันรอบด้าน
เศรษฐกิจโตช้า สงครามซ้ำเติมส่งออก
ธปท. ระบุว่าเศรษฐกิจไทยปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้า ผลจากปัจจัยลบด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไป คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ปี 2569 จะชะลอตัวลงเหลือ 1.5% ก่อนที่จะกลับมาขยายตัวได้ที่ 2.0% ในปี 2570
ปัจจัยกดดันหลักมาจากสองทิศทางพร้อมกัน ได้แก่ ผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่กดดันภาคส่งออก และความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดันราคาพลังงานโลกพุ่งสูง ซึ่งเป็นต้นทุนหนักสำหรับไทยในฐานะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานสัดส่วนสูง
SCB EIC ประเมินสอดคล้องกันว่า สถานการณ์สงครามครั้งนี้อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือภาวะที่เศรษฐกิจโตช้าลงแต่เงินเฟ้อกลับสูงขึ้นพร้อมกัน ผ่านผลกระทบ 5 ช่องทางสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
กนง. ลดดอกเบี้ย มติไม่เป็นเอกฉันท์
ในการประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 กนง. มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงที่เหลือเห็นควรให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.25
มติที่ไม่เป็นเอกฉันท์สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันในคณะกรรมการ โดยฝ่ายที่เห็นควรลดดอกเบี้ยมองว่าจำเป็นต้องบรรเทาภาระหนี้ให้ SMEs และกระตุ้นอุปสงค์ภายในที่ซบเซา ขณะที่ฝ่ายที่ต้องการคงดอกเบี้ยกังวลเรื่องพื้นที่นโยบายการเงินที่เริ่มจำกัด และความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าจากราคาพลังงาน
เงินเฟ้อต่ำ แต่ยังไม่ถึงขั้นเงินฝืด
เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปติดลบมาแล้วกว่า 10 เดือนติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ธปท. ยืนยันว่าความเสี่ยงภาวะเงินฝืดยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากราคาสินค้าและบริการส่วนใหญ่ยังปรับเพิ่มขึ้นหรือทรงตัว และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย 1-3% โดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเป็นบวกในไตรมาส 2 ปี 2569 และกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในต้นปี 2570
ท่องเที่ยวพยุง เงินกู้รัฐเสริมแรง
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ธปท. คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 33 ล้านคนในปี 2569 สร้างรายได้ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท และเพิ่มเป็น 35.5 ล้านคนในปี 2570
ด้านนโยบายการคลัง พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทของรัฐบาล คาดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ GDP ปี 2569 ขยายตัวสูงกว่ากรณีฐานอีกประมาณ 0.6% โดยงบประมาณปี 2570 สามารถเริ่มบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาปกติ ซึ่งจะช่วยหนุนการใช้จ่ายในไตรมาส 4 ของปีนี้
ธปท. ระบุว่ายังมีพื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยได้อีก แต่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยติดตามพัฒนาการของราคาพลังงานโลก ความคืบหน้าของการเจรจาภาษีสหรัฐฯ และความต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 2569 จะฟื้นตัวได้ตามคาดหรือไม่
ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ไตรมาส 1/2569 และ Monetary Policy Forum 1/2569 ธนาคารแห่งประเทศไทย
