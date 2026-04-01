การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้สิทธิอะไรบ้าง ถอนเงินได้ไหม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:10 น.
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท พร้อมจ่ายเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท โอนตรงเข้าบัญชี 20 เม.ย. นี้

วันที่ 1 เม.ย. 2569 นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนเมษายน 2569 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2569

ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 69)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

วันที่ 20 เมษายน 2569

  • ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

รายละเอียดสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569
FB/ กรมบัญชีกลาง

ข่าวล่าสุด
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

49 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ทหารรวบ “กระบะตบตาซุกน้ำมัน” ใต้ถุงน้ำแข็ง ลอบขนขายเมียนมา

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจับใบดำใบแดง ข่าวภูมิภาค

พระจับใบดำ-ใบแดง กองเชียร์เป็นลม 3 คนรวด คนโดนใบแดงสุดท้ายแทบทรุด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 10:10 น.
133
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูเครนดริด วอชิงตัน

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
