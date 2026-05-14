ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เมืองซิดนีย์ ก่อนเจอเสต็ปมวยไทย สวนกลับทันควัน
ผู้ใช้บัญชี X ชื่อ @Mr_Whathapened โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยเจ้าของคลิปรายหนึ่ง เผยให้เห็นเหตุการณ์ชุลมุนภายในสถานีรถไฟ Epping เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ขณะที่เด็กหนุ่มชาวไทยถูกชายแปลกหน้ารูปร่างสูงใหญ่แสดงอาการก้าวร้าวและพยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีของกลุ่มเด็กหนุ่มชาวไทย
จากคลิประบุว่า “เหตุเกิดที่สถานี Epping, Sydney มีเด็กหนุ่มชาวไทย ระหว่างเดินทางไปซ้อมดนตรี กับเพื่อนอีก 2 คน ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาในลักษณะก้าวร้าว และพยายามเข้ามายุ่งกับอุปกรณ์ของชายไทยคนนี้
เด็กหนุ่มไทยคนนี้ เขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ แต่หลังจากนั้นสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น และเกิดการชุลมุนขึ้นช่วงสั้นๆ ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุ
อยากนำเหตุการณ์นี้มาแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์และฝากเตือนทุกคนให้ระวังตัวเวลาเดินทางหรืออยู่ใน public place บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้แม้อยู่ในที่คนเยอะ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน และขอบคุณตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุอย่างรวดเร็ว”
จากคลิปดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “คอมเมนต์ของฝรั่งไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าคนไทยทุกคนเป็นมวยไทยกันหมด กูจะบ้าโอ๊ยยยฉันยังตั้งการ์ดมวยไม่เป็นเลย” , “โกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนก่อนนน โหดร้ายมากก” , “คนไทยใจสู้มากก ถึงจะตัวเล็กกว่าแต่ก็ไม่ยอมให้ใครรังแกง่ายๆ ขอบคุณพลเมืองดีและคุณตำรวจ”
⚠️ เตือนภัยสำหรับคนไทยในซิดนีย์ ⚠️
เหตุเกิดที่สถานี Epping, Sydney มีเด็กหนุ่มชาวไทย ระหว่างเดินทางไปซ้อมดนตรี กับเพื่อนอีก 2 คน ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาในลักษณะก้าวร้าว และพยายามเข้ามายุ่งกับอุปกรณ์ของชายไทยคนนี้
เด็กหนุ่มไทยคนนี้ เขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์… pic.twitter.com/l8ypQ5kImt
— Mr.Hap (@Mr_Whathapened) May 14, 2026
