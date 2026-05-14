ข่าว

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:15 น.
63
ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เมืองซิดนีย์ ก่อนเจอเสต็ปมวยไทย สวนกลับทันควัน

ผู้ใช้บัญชี X ชื่อ @Mr_Whathapened โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยเจ้าของคลิปรายหนึ่ง เผยให้เห็นเหตุการณ์ชุลมุนภายในสถานีรถไฟ Epping เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ขณะที่เด็กหนุ่มชาวไทยถูกชายแปลกหน้ารูปร่างสูงใหญ่แสดงอาการก้าวร้าวและพยายามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีของกลุ่มเด็กหนุ่มชาวไทย

จากคลิประบุว่า “เหตุเกิดที่สถานี Epping, Sydney มีเด็กหนุ่มชาวไทย ระหว่างเดินทางไปซ้อมดนตรี กับเพื่อนอีก 2 คน ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาในลักษณะก้าวร้าว และพยายามเข้ามายุ่งกับอุปกรณ์ของชายไทยคนนี้

เด็กหนุ่มไทยคนนี้ เขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ แต่หลังจากนั้นสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น และเกิดการชุลมุนขึ้นช่วงสั้นๆ ก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุ

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ชุลมุนในสถานีรถไฟซิดนีย์
X/ @Mr_Whathapened

อยากนำเหตุการณ์นี้มาแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์และฝากเตือนทุกคนให้ระวังตัวเวลาเดินทางหรืออยู่ใน public place บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้แม้อยู่ในที่คนเยอะ

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือ ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน และขอบคุณตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุอย่างรวดเร็ว”

จากคลิปดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “คอมเมนต์ของฝรั่งไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าคนไทยทุกคนเป็นมวยไทยกันหมด กูจะบ้าโอ๊ยยยฉันยังตั้งการ์ดมวยไม่เป็นเลย” , “โกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางไหนก่อนนน โหดร้ายมากก” , “คนไทยใจสู้มากก ถึงจะตัวเล็กกว่าแต่ก็ไม่ยอมให้ใครรังแกง่ายๆ ขอบคุณพลเมืองดีและคุณตำรวจ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

6 วินาที ที่แล้ว
ยายเผลอขายโน้ตบุ๊กน้องฟ้าใส ให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนโซเชียลนนทบุรีช่วยตามหาด่วน ข่าว

แม่น้องฟ้าใสเข่าทรุด ยายขายโน้ตบุ๊กให้รถเร่ซื้อของเก่าแลกไข่ วอนช่วยตามหาด่วน

23 นาที ที่แล้ว
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน บันเทิง

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

24 นาที ที่แล้ว
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก บันเทิง

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

27 นาที ที่แล้ว
ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน ข่าว

ปะทะเดือด! ฝรั่งร่างยักษ์ กร่างหาเรื่องหนุ่มไทย กลางสถานีรถไฟ เจอสวนกลับทันควัน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา เดินพรมแดงคานส์ 2026 บันเทิง

ชมพู่ อารยา ประเดิมพรมแดงคานส์ สวยหรูดูแพง สมมงตัวแม่แฟชั่นไอคอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ชาย

5 การแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติจากเอเชีย ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลระดับสูงสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! ผัวหึงโหด ฆ่าเมียน้อยนอกใจ ขนศพขึ้นรถ ขับมอบตัวถึงหน้าโรงพัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด บันเทิง

ทัวร์ลง! ป้อง ณวัฒน์ แซว เจอร์ราร์ด วันนี้จะลื่นอีกมั้ย ทำแฟนหงส์แดงเดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น-ต๊อด หวานไม่สร่าง โพสต์ครบรอบแต่งงาน 16 ปี แววตาคลั่งรักเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. แจงให้ผู้ว่า กทม. ดำรงตำแหน่ง จนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่ เว้นลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ชี้เป้าแนวทางงวด 16/5/69 ย้ำเด่น 8 มาแรง เตรียมรวยหวยกลางเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเรื่องราว “ป๋าต๊อบ ปฏิญญา” เปิดแผลใจวัยเด็ก โดนคนขับรถล่วงละเมิดจนท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวดารา

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ดีใจไม่ได้สู้ตัวคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ บันเทิง

10 เรื่องน่ารู้ มารีน่า ศดานันท์ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต บันเทิง

มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน! บันเทิง

แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง บันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 16:15 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 16:15 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออม สุชาร์ แจงดรามา ยันเจตนาให้กำลังใจเพื่อนท้อง หลังจากนี้จะระวังมากขึ้น

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล โดยไม่ไตร่ตรอง น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

แพง ภิชาภัช ขอโทษ ทราย ปมเมนต์ มายด์ ลภัสลัล น้อมรับทุกคำติ-จดจำเป็นบทเรียน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
มาร์กี้ โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ยันไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึก

มาร์กี้ ราศรี ขอโทษ ทราย สก๊อต ถ้าทำให้เจ็บปวด ยันไม่มีเจตนาทำร้ายใคร

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

ที่ประชุมสภา เบรก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button