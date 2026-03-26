การเงินเศรษฐกิจ

ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้ 1 เม.ย.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 15:11 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 15:11 น.
ข่าวดี! เพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท เป็น 400 บาท คาดได้เดือนหน้า

ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบ เติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท รวมรับวงเงิน 400 บาทต่อเดือน คาดโอนเข้าบัตร 1 เม.ย.นี้

วันที่ 26 มี.ค. 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง อนุมัติการเติมเงินพิเศษจำนวน 100 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำปี 2569 จำนวน 13.4 ล้านรายทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง

นายลวรรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุถึงรายละเอียดของการเติมเงินพิเศษเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ว่า ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมจะกลายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน โดยมาตรการนี้จะดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ

การดำเนินมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางในระยะต่อไป หากมีรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการเข้ามาบริหารประเทศ จะต้องนำเรื่องการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่การประเมินและพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคาดว่ากรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 เม.ย. 2569

สิทธิประโยชน์ วันที่ 1 เม.ย. 2569

ได้รับวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าเดินทาง (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) ประกอบด้วย

  • วงเงินซื้อสินค้า 400 บาท ต่อคนต่อเดือน
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 69)
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ได้แก่ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

สิทธิประโยชน์ วันที่ 20 เม.ย. 2569

  • ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ที่มา: กระทรวงการคลัง

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

