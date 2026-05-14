โดนโกงก็ฟ้องได้! ศาลแพ่ง เปิดศูนย์ช่วยประชาชน ‘สู้คดีเอง’ ไม่ต้องจ้างทนาย
ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเอง ลดภาระค่าทนาย รองรับคดีแพ่งไม่ซับซ้อน คดีผู้บริโภค และคดีมโนสาเร่ ณ ชั้น 3 อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ปัญหาคลาสสิกของคนไทยเวลาเจอเรื่องเอาเปรียบ เช่น ซื้อของออนไลน์แล้วได้สินค้าไม่ตรงปก หรือโดนโกงเงินหลักหมื่นหลักแสน คือการยอมทิ้งสิทธิของตัวเองไปเฉย ๆ เพราะมองว่าค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลอาจไม่คุ้มเสีย แต่วันนี้ข้อจำกัดเหล่านั้นกำลังจะหมดไป เมื่อศาลแพ่งได้เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเอง” (Self-Represented Litigant Assistance Center) เพื่อช่วยให้คนธรรมดาสามารถสู้คดีได้เองโดยไม่ต้องจ้างทนายความ
นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ว่า ศูนย์ดังกล่าวเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป้าหมายหลักคือการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยเปิดให้บริการแบบ One Stop Service ณ ชั้น 3 อาคารศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
สำหรับคดีที่ศูนย์แห่งนี้รับดูแล จะเน้นเฉพาะคดีที่ไม่มีความซับซ้อนและอยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
คดีแพ่งสามัญ คดีมโนสาเร่ และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก เช่น ปัญหาการกู้ยืมเงิน หรือการเช่าทรัพย์สิน โดยต้องมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องไม่เกิน 1 ล้านบาท
คดีผู้บริโภคที่ไม่ซับซ้อน เช่น ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วถูกโกง ได้ของไม่ตรงปก หรือกรณีที่ประชาชนตกเป็นจำเลยในคดีผู้บริโภคบางประเภท
คดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อน เช่น การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลเป็นคนสาบสูญ (ยกเว้นการร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งศาลแพ่งมีศูนย์บริการจัดการมรดกแยกไว้ต่างหาก)
เจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน คัดกรองคดี ร่างคำฟ้อง เตรียมเอกสาร สอนวิธีใช้ระบบ e-Filing แนะนำการเตรียมตัวก่อนขึ้นศาล ไปจนถึงการอธิบายคำสั่งศาลและให้คำแนะนำหลังศาลมีคำพิพากษา เช่น สิทธิการอุทธรณ์หรือการบังคับคดี
อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งเน้นย้ำข้อสำคัญว่า ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงคอยนำทางให้ประชาชนดำเนินคดีอย่างถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายเท่านั้น เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ทนายความส่วนตัว ไม่ได้รับทำคดีแทน และไม่ได้ให้เทคนิคเพื่อเอาชนะคดีแต่อย่างใด
