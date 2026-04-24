เปิดใจครั้งแรก หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง ปมโพสต์กล่าวหาสั่งลูกน้องไปป่วนห้องพิจารณาคดี
ความคืบหน้ากรณีการพิพาทระหว่าง ช่อง 3 และหนุ่ม กรรชัย กับคู่กรณี ปู มัณฑนา ที่กล่าวหาว่า ส่งลูกน้องไปข่มขู่-ป่วนที่ศาล ตาที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด (23 เม.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกกลางวงสื่อถึงประเด็นดราม่าและข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หลังจากเข้าร่วมงานแถลงข่าว SALZ เปิดตัวแคมเปญ SALZ พร้อมบวก ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเผยว่า
“ล่าสุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองว่ามันไม่ดีเลย มันเป็นว่าคุณปูมาการโพสต์บอกว่า ตนส่งลูกน้องไปป่วนเขาที่ห้องพิจารณาคดี หรือหน้าบัลลังก์ ที่ศาลแขวงพระนครใต้ ซึ่งส่วนตัวมองว่า ถ้าจะเขียนว่าเราส่งลูกน้องไปที่ห้างสรรพสินค้าก็ยังพอเข้าใจได้ แต่พอบอกว่าที่ศาล มันกลายเป็นว่า เราจะบังอาจขนาดนั้นเลยเหรอที่จะกล้าเข้าไปทำแบบนั้น และอีกอย่างเราก็ไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่คดีของเรา แต่กลายเป็นว่ามาบิดเบือนข้อเท็จจริง เอาข้อมูลไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนตนมองว่าอันนี้มันเกินไป เพราะตรงนั้นคือศาล ไม่มีใครไปทำแบบนั้นได้ เลยตัดสินใจว่าคงไม่มีการยอม ต้องมีการฟ้อง
ปรากฎว่าหลังจากที่มีการพูดออกรายการไปแล้ว ช่อง 3 ก็ได้เรียกเราไปคุย ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราก็ชี้แจงให้ฟัง หลังจากนั้นช่อง 3 ก็เลยออกแถลงการณ์ตามที่ทุกคนได้เห็น
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรถึงได้พูดแบบนั้น โพสต์แบบนั้นออกมาได้อย่างไร ตอบไม่ได้เลย แต่มีการไปคอมเมนต์ในบางเพจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเราก็ได้มีการแคปภาพทั้งหมดเอาไว้แล้ว
ซึ่งตนก็ได้มีการโทรไปถามคุณลูกหมี และทนายกุ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้น สองคนนั้นก็บอกว่าไม่มีอะไร คือ มันมีเพื่อนคุณลูกหมี กับคนของทางทนาย ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย ก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไง จริง ๆ เดี๋ยวคงต้องให้ทนายความทำเรื่องขอกล้องวงจรปิดทางศาลไปเพื่อประกอบคดีในการฟ้องครั้งนี้ และคงต้องให้อีกหลายคนมาเป็นพยานให้ด้วย
และถ้ามีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เรามั่นใจ 100% ว่าไม่ได้ส่งใครไป เรามั่นใจว่าไม่ใช่คนแบบนั้น และไม่เคยไปพูดอะไรถึงเขาด้วย”
เมื่อนักข่าวถามว่า คิดว่าเขาป่วยหรือไม่ ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับประเด็นนี้ว่า “ตนไม่กล้ามองอะไรแบบนั้น เราไม่สามารถไปบอกได้ว่าใครไม่สบายหรือใครป่วยได้ เราไม่ก้าวล่วงตรงนั้น แต่ในมุมของตนมองว่าเขามีการบิดเบือนเรื่องของเราที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริง”
สำหรับเรื่องที่ฝั่งคู่กรณีไม่ยอมจบ ยังมีการโพสต์ข้อความรัว ๆ ว่าแจ้งความแล้ว หนุ่ม กรรชัย เผยว่า “จริง ๆ ก็เป็นสิทธิของคุณปูที่จะสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสิทธิของตัวองได้ ถ้าคิดว่าเป็นผู้เสียหาย แต่ทางกระบวนการตามกฎหมาย เราเองก็ยินดีถ้าเกิดว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ถ้าคุณปูไปฟ้องหรือไปแจ้งความอะไรก็แล้วแต่ ต้องบอกแบบนี้ว่า ตนรอมาเกือบ 2 ปีแล้ว เมื่อไหร่ล่ะครับ ไม่ได้ท้า แต่รออยู่ จะได้ไปพิสูจน์กันสักที แล้วคุณปูจะไปนั่งพูดว่า ผมไม่ใช่ลูกผู้ชายไปทำเขาเสียหายอะไรต่าง ๆ นานา ก็ต้องเรียนคุณปูแบบนี้ว่า
ถ้าคุณปูเสียหายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวผม คุณปูไปใช้สิทธิในการฟ้องร้องได้ ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ ไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งโพสต์อะไรแบบนี้ เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นคดีความไปถึงตัวคุณเอง ค่าใช้จ่ายมันก็เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ้างทนายต่าง ๆ มันเยอะแยะ การเดินทาง ผมว่าเก็บเงินเอาไว้ดีกว่า คุณปูมีอีกหลายคดี เอาไว้ในการสู้คดีดีกว่า จริง ๆ มันไม่คุ้มเลย”
ส่วนประเด็นทางคดีความผู้สื่อข่าวสอบถามว่าคดีนี้ที่ทางช่อง 3 และ พี่หนุ่ม จะดำเนินคดีคุณปูในข้อหาอะไรบ้าง ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า “ถ้าให้มองแบบที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมาย ส่วนตัวมองว่า เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ก็ต้องให้ศาลวินิจฉัยอีกทีว่าจะถึงขั้นไหนได้ แต่ส่วนตัวมองแบบนั้น เพราะเราไม่เคยทำแบบนั้น เราก็อยูของเราเฉย ๆ ลูกน้องทุกคนก็อยู่ที่ช่อง 3 หมด อยู่ในรายการกันหมด ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปถามลูกน้องด้วยว่าถูกกล่าวหาเหมือนกันว่าไปป่วน ลูกน้องก็อาจจะมีการดำเนินคดีกับบุคคลนั้นเหมือนกัน
ส่วนตัวเองคงจะเป็นอาญาอย่างเดียว แพ่งคงไม่ก้าวล่วงดีกว่า ให้คุณปูเขาได้ขยายตัวเองบ้าง เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปฟ้องเขา เราไม่ได้ต้องการค่าเสียหาย ไม่ต้องการเงิน แต่ต้องการความบริสุทธิ์ที่มีการกล่าวหาถูกใส่ความ ซึ่งถ้าเป็นอาญาหากมีการต้องจำคุกก็ต้องจำคุก ทุกคนมีบริบทในสิ่งที่ตัวเองทำ”
เมื่อถามว่าเรื่องนี้กวนใจอะไรยังไงบ้าง หนุ่ม กรรชัย เผยว่า “เรื่องพวกนี้ไม่เคยกวนใจเลย ต้องบอกว่าผ่านมาเยอะ เจอเรื่องเจอวิธีการต่าง ๆ นานา ในแต่ละวันมันเยอะมาก นี่มันเป็นแค่เรื่องหนึ่งแล้วก็ผ่านไป คนที่ด่าก็ด่าไป ถ้าเห็นแล้วมันล้ำเส้นเกินไปก็ให้กฎหมายเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือไม่ สิ่งที่เขาทำมันใช่หรือไม่
จริง ๆ พร้อมบวกเสมอ สบายมาก เรื่องแบบนี้มันทำอะไรตนไม่ได้ ไม่ว่าจะไปร้องที่สภาไปเอ่ยชื่อตน ตนก็ฟ้อง ไปออกรายการบางรายการเอ่ยชื่อทำให้ตนเสียหาย ตนก็ฟ้องเท่านั้นเอง ตนไม่จำเป็นต้องไปนั่งทะเลาะกันผ่านโซเชียลไร้สาระ
จำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าฟ้องไปทั้งหมดกี่คดี ต้องให้ทางทนายเป็นคนตอบ แต่คิดว่าน่าจะ 4-5 คดี แต่อันนี้เอาแน่ ทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย สิ่งที่ต้องจ่ายอาจจะไม่ใช่เงิน แต่เป็นอิสรภาพของคุณก็ได้”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หากคู่กรณีเปลี่ยนใจมาขอโทษจะทำอย่างไร หนุ่ม กรรชัย ตอบว่า “มันสายไปแล้ว ไม่ใช่ว่าคุณจะโพสต์อะไรก็ได้ แล้วถ้ามันไปถึงจุดที่กลับมาไม่ได้แล้วแล้วค่อยมาขอโทษ มันไม่ใช่ คนเราตีหมาตัวนึง ตัวเองก็ต้องรู้สึกแล้วว่าทำไปเพื่ออะไร ควรหรือไม่ควร แต่ไม่ใช่ว่าตีเป็น 10 ครั้งแล้วบอกว่าขอโทษ มันคนละเรื่อง”
นักข่าวถามต่อว่าจะมีโอกาสได้คุยกับ ปู มัณฑนา หรือไม่ หนุ่ม กรรชัย เผยว่า “ไม่คุย ไม่มีความจำเป็นต้องคุย ไปคุยที่ศาลอย่างเดียว เพราะไม่รู้ว่าจะคุยอะไร โอกาสเจอในศาลมันมีอยู่แล้ว คงต้องไปศาล แต่ว่าอันไหนที่มอบหมายทนายความสามารถดำเนินการได้รับมอบจากตนไป ก็ดำเนินการไป แต่อันไหนที่ตนจำเป็นต้องไปก็จะไป ไม่ได้หลบ เพราะเราเป็นเจ้าทุกข์ เป็นโจทก์จะหลบจำเลยทำไม พร้อมเผชิญหน้าทุกเมื่อ
อย่างที่บอก ตนไม่ได้มีการหมิ่นประมาทคุณปู ไม่ได้ไปพูดอะไรในสิ่งที่คุณปูเสียหาย ตนพูดบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเอง และก็ให้เกียรติคุณปู ไม่เคยเรียกคุณปูว่าเป็นอะไรอย่างอื่น หรือไปว่าอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร สื่อสัมภาษณ์ตนก็ตอบในสิ่งที่ตอบได้ ส่วนเรื่องราวที่มันจะไปอยู่ในชั้นศาลหรือมูลเหตุของคดีก็ว่าไปตามกระบวนการ ให้ทนายจัดการเท่านั้นเอง
หลังจากนี้จะโพสต์อะไรมาอีกจริง ๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไร ยกเว้นที่มันมากเกินไปเหมือนครั้งนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าด่าแล้วจะปล่อยผ่านเฉย ๆ ถ้ามีการพูดพาดพิงถึงในทางที่ไม่ถูกก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิในมุมของข้อกฎหมายไปจัดการ กรณีนี้ตนถือว่ามันล้ำเส้นเกินไปเพราะการที่บอกว่า เราส่งลูกน้องไปป่วนคนที่หน้าบัลลังก์ในศาล ศาลนะไม่ใช่ห้องน้ำปั๊ม ไปพูดแบบนี้ได้ไง คนเขาจะมองเรายังไง เป็นนักเลงหรอ ส่งคนไปรังแกคนอื่นในศาล มันก็ไม่ใช่”
