“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย
อนุทิน เตรียมความพร้อมต้อนรับ หวังอี้ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย รวมถึงร่วมปราบสแกมเมอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมความเรียบร้อยก่อนที่ นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันนี้
ก่อนที่ในช่วงเที่ยงจะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อสินค้าเกษตรของไทย การร่วมลงทุนของนักธุรกิจชาวจีน การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และการปราบปรามแสกมเมอร์
ทันทีนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงได้ลงจากรถและเรียกให้ตำรวจรักษาความปลอดภัยประจำตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมชี้ไปทางพุ่มไม้หน้าตึกให้ดูแลความเรียบร้อย ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางมาถึงได้มีคณะเชฟอาหารไทย มาเตรียมความพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
