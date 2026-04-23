ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุทุกส่วนไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการนำเสนอรายการละเมิดสิทธิ ยัน เรื่องนี้ต้องจบที่ศาล
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางพิธีกรดังและช่อง 3 ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา ฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง เนื่องจากเมื่อวานนี้ ปู มัณฑนา ได้มีการโพสต์ข้อความกล่าวหาพาดพิง หนุ่ม กรรชัย ว่า “นำลูกน้องไปก่อความวุ่นวายในห้องพิจารณา” ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 23 เม.ย. 69 ปู มัณฑนา มีอัปเดตอีกครั้ง โดยได้ทำการมอบหมายให้ทนายความดำเนินการฟ้องช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเธอให้เหตุผลว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการนำเสนอรายการที่ละเมิดสิทธิของเธอ ยืนยัน เรื่องนี้ต้องไปจบที่ศาลเท่านั้น
“ดิฉันได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ณ สน.ทองหล่อ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการนำเสนอรายการที่ละเมิดสิทธิของดิฉัน ดิฉันจึงขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้องโดยตรงต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมได้ถูกพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม ดิฉันขอให้เรื่องนี้จบกันในชั้นศาล”
อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
ติดตาม The Thaiger บน Google News: