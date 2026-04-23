ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 11:19 น.
ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวหลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้ายขนทีมป่วนศาล ลั่น “ไม่เป็นธรรม เรื่องนี้ปูไม่ยอม”

จากกรณีที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ออกแถลงการณ์ ชี้แจงเรื่อง หนุ่ม กรรชัย ถูกกล่าวหาพาดพิงใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงว่า นำลูกน้องไปก่อความวุ่นวายในห้องพิจารณา ซึ่งไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตัว หนุ่ม กรรชัย รวมถึงสถานีฯ โดยทางสถานีฯ จะดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อความดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิของสถานี ฯ และคุณกรรชัย ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ภาพจาก : โหนกระแส

ล่าสุด ปู มัณฑนา ก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งภายหลังจากที่ ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ โดยระบุข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เป็นถึงสื่อยักษ์ใหญ่ แต่กลับปล่อยให้พิธีกรในแพลตฟอร์มโซเชียลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไม่รับผิดชอบ แบบนี้ไม่ใช่แค่ “พลาด” แต่คือ “ไม่เป็นธรรม” แม่ปูไม่ยอมค่ะ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่มองเห็นความไม่ถูกต้องนี้เหมือนกัน”

อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

3 นาที ที่แล้ว
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

8 นาที ที่แล้ว
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจงเหตุยกฟ้อง “ศักดิ์สยาม” ยังไม่พบว่าเป็นการจงใจยื่นทรัพย์สินเท็จ

36 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย

37 นาที ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; รอดคุก คดีฉ้อโกง &quot;ลูกหมี&quot; ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

“ปู มัณฑนา” รอดคุก คดีฉ้อโกง “ลูกหมี” ศาลสั่งติดกำไล EM ห้ามออกนอกประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวโรงงาน ผวา คนขับรถบัสหื่น ลวนลาม-ขอมีเพศสัมพันธ์ อ้าง ลุงขาดมานาน ตร.เตรียมออกหมายเรียก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก เศรษฐกิจ

แย้มสูตร! “ไทยช่วยไทยพลัส” รัฐจ่าย 60% ยันคลังไม่ถังแตก เล็งดึงงบกลางปี 69 แจก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ยกนิ้วโป้งหลังพบ “อนุทิน” โล่งอกหลังจับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน เศรษฐกิจ

อินโด จ่อเก็บค่าผ่านทาง ช่องแคบมะละกา แบ่งเงินมาเล-สิงคโปร์ ตามอย่างอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทถุงยางรายใหญ่ อาจต้องปรับขึ้นราคา ผลกระทบปิดช่องแคบฮอร์มุซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ปกป้อง หนุ่ม กรรชัย ยืนยันปมส่งคนป่วนศาลเป็นเท็จ บันเทิง

ช่อง 3 แถลงด่วน หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งทีมป่วนศาล จ่อฟ้องคนปล่อยข่าวขั้นเด็ดขาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ปู มัณฑนา ท้า หนุ่ม กรรชัย “จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ” ถามกลับ “เมื่อไหร่จะยอมรับความจริง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้ ย้ำยึดตามประชุม GBC-กม.ระหว่างประเทศ ไม่ได้รุกล้ำกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยววิจารณ์สนามบินสุวรรณภูมิน่าเบื่อ ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งวิจารณ์แรง สุวรรณภูมิน่าเบื่อ-จืดชืด แถมไร้จุดดึงดูด โซเชียลเสียงแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นร.หญิงใจเด็ด โดดมอเตอร์ไซค์ หนีไรเดอร์ แวะเติมน้ำกระท่อม ซิ่งเลยบ้านไม่ยอมจอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บาร์บีคิวพลาซ่า ขอโทษปมเข้าใจผิด ทิปรวม หลังลูกค้าใจดีมอบทิปส่วนตัวให้พนง.พาร์ทไทม์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” ค้านโยบายรถไฟฟ้าทุกสาย 40 บาท ตามระยะเวลา ควรคิดตามระยะทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร บันเทิง

พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างภาพ ChatGPT personal colour เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพ ChatGPT เช็ก personal colour หาสีที่ใช่ ขับผิวให้ผ่องใน 5 นาที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสาเหตุการเสียชีวิตวัยรุ่นสาวถูกฆ่าหั่นศพ หลัง D4vd ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง &quot;เฮียม้อ-ปุณฑรีก์&quot; นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง “เฮียม้อ-ปุณฑรีก์” นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจนัดส่งตัว “น้องกะทิ” คืนวันนี้ หลังเรียกเงินแสนเป็นค่าเลี้ยงดู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
