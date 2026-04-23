ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา ชี้ “ไม่เป็นธรรม” หลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้าย
ไม่จบง่าย! ปู มัณฑนา เคลื่อนไหวหลังช่อง 3 แถลงปม หนุ่ม กรรชัย ถูกใส่ร้ายขนทีมป่วนศาล ลั่น “ไม่เป็นธรรม เรื่องนี้ปูไม่ยอม”
จากกรณีที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ออกแถลงการณ์ ชี้แจงเรื่อง หนุ่ม กรรชัย ถูกกล่าวหาพาดพิงใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงว่า นำลูกน้องไปก่อความวุ่นวายในห้องพิจารณา ซึ่งไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตัว หนุ่ม กรรชัย รวมถึงสถานีฯ โดยทางสถานีฯ จะดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อความดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิของสถานี ฯ และคุณกรรชัย ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ปู มัณฑนา ก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งภายหลังจากที่ ช่อง 3 ออกแถลงการณ์ โดยระบุข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “เป็นถึงสื่อยักษ์ใหญ่ แต่กลับปล่อยให้พิธีกรในแพลตฟอร์มโซเชียลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างไม่รับผิดชอบ แบบนี้ไม่ใช่แค่ “พลาด” แต่คือ “ไม่เป็นธรรม” แม่ปูไม่ยอมค่ะ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่มองเห็นความไม่ถูกต้องนี้เหมือนกัน”
อ้างอิงจาก : FB Pou Mantana
